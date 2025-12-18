Napoli 2-0 AC Milan: David Neres Dan Rasmus Hojlund Bawa Partenopei Ke Final Supercoppa, Drama Conte-Allegri Memanas Tanpa Jabat Tangan

Napoli berhasil memastikan tiket ke final Supercoppa Italiana setelah menundukkan AC Milan dengan skor meyakinkan 2-0 di Riyadh, Arab Saudi, Jumat (19/12) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan Partenopei dicetak oleh David Neres dan Rasmus Hojlund, yang sukses menyingkirkan sang pemegang trofi sebelumnya. Kemenangan ini membuat Napoli tinggal menunggu pemenang antara Bologna dan Inter Milan untuk berebut gelar juara pada laga pamungkas.

Laga ini diwarnai dengan absennya sejumlah bintang dari kedua kubu. Napoli tampil tanpa Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour, dan Alex Meret, sementara Romelu Lukaku hanya duduk di bangku cadangan setelah pulih dari cedera. Di sisi lain, Milan kehilangan Rafael Leao dan Matteo Gabbia, memaksa pelatih Massimiliano Allegri menduetkan Christopher Nkunku dengan Christian Pulisic di lini depan, serta memainkan Ardon Jashari di lini tengah.

Jalannya pertandingan didominasi oleh efektivitas serangan Napoli. Gol pertama lahir ketika Hojlund menarik bola dari garis belakang melewati kaki Koni De Winter, yang kemudian diselesaikan dengan sontekan David Neres setelah kiper Mike Maignan gagal mengamankan bola. Gol kedua Hojlund tercipta lewat aksi individu memukau memanfaatkan umpan terobosan Leonardo Spinazzola, di mana ia memutar badan dan melepaskan tembakan dari sudut sempit yang mengecoh Maignan.

Tensi pertandingan memanas tidak hanya antarpemain, seperti insiden Scott McTominay dan Fikayo Tomori, tetapi juga antara kedua pelatih. Antonio Conte dan Massimiliano Allegri terlibat beberapa kali ketegangan di pinggir lapangan. Puncaknya terjadi saat peluit akhir dibunyikan, di mana Allegri langsung meninggalkan lapangan dengan cepat tanpa menjabat tangan Conte, menyisakan drama panas pasca-laga.