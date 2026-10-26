Napoli, Badiashile dan Spinazzola mengalami cedera: laporan medis

Situs resmi Napoli mengumumkan melalui sebuah pernyataan kondisi fisik Badiashile dan Spinazzola, yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Roma pada Sabtu malam.





Benoit Badiashile hari ini menjalani pemeriksaan diagnostik di Pineta Grande Hospital, yang menunjukkan adanya cedera regangan tingkat sedang pada otot rektus femoris kanan.





Pada menit-menit akhir pertandingan melawan Roma, Leonardo Spinazzola mengalami keluhan otot. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera tingkat ringan pada otot biseps femoris di paha kanan.