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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli, Badiashile dan Spinazzola mengalami cedera: laporan medis

SSC Napoli
B. Badiashile
L. Spinazzola
Serie A

Bek tengah dan pemain sayap mengalami cedera saat pertandingan melawan Roma.

Situs resmi Napoli mengumumkan melalui sebuah pernyataan kondisi fisik Badiashile dan Spinazzola, yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Roma pada Sabtu malam.


Benoit Badiashile hari ini menjalani pemeriksaan diagnostik di Pineta Grande Hospital, yang menunjukkan adanya cedera regangan tingkat sedang pada otot rektus femoris kanan.


Pada menit-menit akhir pertandingan melawan Roma, Leonardo Spinazzola mengalami keluhan otot. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera tingkat ringan pada otot biseps femoris di paha kanan.

  • Seusai pertandingan pada Sabtu, Napoli kembali berlatih untuk menghadapi laga liga berikutnya melawan Monza di Brianteo, Rabu pukul 20.45. Skuad menjalani sesi latihan pagi yang meliputi pemanasan serta latihan teknik dan taktik. Rrahmani berlatih bersama tim.


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