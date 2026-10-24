Tentang agresivitas individu dalam duel:

"Detail-detail kecil yang menentukan. Jika tidak agresif, lawan akan lebih leluasa. Saat melawan Bodo pun, kami terkesan bisa kebobolan terlalu mudah."





Bagaimana Anda meyakinkan De Bruyne?

"Tidak perlu. Saya menempatkannya di posisi itu, lalu dia tahu cara bergerak dengan baik. Anguissa harus menjaga keseimbangan, sedangkan McTominay lebih ofensif."