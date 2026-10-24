Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada DAZN sebelum laga melawan Roma.
Mengenai tugas De Bruyne di lini tengah:
"Saya menempatkan tiga pemain di lini tengah, mereka harus diberi kebebasan untuk bermain."
Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada DAZN sebelum laga melawan Roma.
Mengenai tugas De Bruyne di lini tengah:
"Saya menempatkan tiga pemain di lini tengah, mereka harus diberi kebebasan untuk bermain."
Tentang agresivitas individu dalam duel:
"Detail-detail kecil yang menentukan. Jika tidak agresif, lawan akan lebih leluasa. Saat melawan Bodo pun, kami terkesan bisa kebobolan terlalu mudah."
Bagaimana Anda meyakinkan De Bruyne?
"Tidak perlu. Saya menempatkannya di posisi itu, lalu dia tahu cara bergerak dengan baik. Anguissa harus menjaga keseimbangan, sedangkan McTominay lebih ofensif."
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