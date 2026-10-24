Max Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada DAZN setelah timnya bermain imbang 3-3 melawan Roma di Maradona pada pekan kedelapan Serie A.





Allegri yang terlihat jelas marah (ia diusir pada akhir pertandingan), di antara berbagai pernyataannya seusai laga (BACA DI SINI), juga mengatakan saat pembicaraan beralih ke banyaknya gol yang bersarang di gawang timnya: "Saya sudah mengubah cara bermain, sekarang saya ingin semua pemain bermain menyerang," ujar pelatih asal Livorno itu dengan nada provokatif.