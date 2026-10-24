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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli, Allegri: "Saya telah mengubah cara bermain, sekarang saya ingin semua pemain tampil menyerang"

M. Allegri
SSC Napoli
SSC Napoli vs Roma
Roma
Serie A

Pelatih asal Livorno angkat bicara seusai pengujung laga yang berlangsung sangat panas.

Max Allegri, pelatih Napoli, berbicara kepada DAZN setelah timnya bermain imbang 3-3 melawan Roma di Maradona pada pekan kedelapan Serie A.


Allegri yang terlihat jelas marah (ia diusir pada akhir pertandingan), di antara berbagai pernyataannya seusai laga (BACA DI SINI), juga mengatakan saat pembicaraan beralih ke banyaknya gol yang bersarang di gawang timnya: "Saya sudah mengubah cara bermain, sekarang saya ingin semua pemain bermain menyerang," ujar pelatih asal Livorno itu dengan nada provokatif.

  • Kemudian pelatih Napoli menutup dengan mengatakan: "Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, pikiran saya tidak cukup jernih untuk mengomentari pertandingan".


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