Napoli: Allegri sangat mengagumi Lukaku, hal ini bisa mengubah masa depannya

Dia memang tidak mencetak gol, tetapi tetap menjadi tokoh utama. Romelu Lukaku, dalam debutnya di Piala Dunia melawan Belgia, membuktikan bahwa dia masih mampu membuat perbedaan, dengan terlibat dalam serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan 1-1 bagi Setan Merah melawan Mesir. Kondisinya memang belum 100%, itu terlihat jelas, tetapi di dalam kotak penalti dia tetap menjadi sosok yang menonjol dan faktor penentu. Pelatihnya, Rudi Garcia, sangat menyadari hal ini, sehingga ia membawanya ke Amerika meskipun musim ini diwarnai cedera. Di usia 33 tahun, Big Rom menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mencapai puncak dunia, oleh karena itu dalam beberapa bulan terakhir ia lebih memprioritaskan dirinya sendiri daripada Napoli, yang membuat Conte, klub, dan lingkungan Napoli merasa kesal.