Dia memang tidak mencetak gol, tetapi tetap menjadi tokoh utama. Romelu Lukaku, dalam debutnya di Piala Dunia melawan Belgia, membuktikan bahwa dia masih mampu membuat perbedaan, dengan terlibat dalam serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan 1-1 bagi Setan Merah melawan Mesir. Kondisinya memang belum 100%, itu terlihat jelas, tetapi di dalam kotak penalti dia tetap menjadi sosok yang menonjol dan faktor penentu. Pelatihnya, Rudi Garcia, sangat menyadari hal ini, sehingga ia membawanya ke Amerika meskipun musim ini diwarnai cedera. Di usia 33 tahun, Big Rom menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mencapai puncak dunia, oleh karena itu dalam beberapa bulan terakhir ia lebih memprioritaskan dirinya sendiri daripada Napoli, yang membuat Conte, klub, dan lingkungan Napoli merasa kesal.
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Napoli: Allegri sangat mengagumi Lukaku, hal ini bisa mengubah masa depannya
MUSIM YANG HARUS DILUPAKAN
Lukaku menutup musim ini dengan total 7 penampilan, 5 di liga, satu di Coppa Italia, dan satu di Liga Champions. Satu-satunya gol yang dicetaknya tercipta pada 28 Februari, dalam kemenangan 2-1 di Bentegodi melawan Hellas Verona. Penampilan terakhirnya bersama Napoli terjadi pada 6 Maret, melawan Torino, lalu tidak ada lagi karena masalah pribadi yang biasa dialaminya. Hubungannya dengan Napoli memburuk setelah ia memutuskan untuk tetap tinggal di Belgia selama jeda internasional tanpa berkonsultasi dengan klub. Namun, kepergiannya belum pasti, dan bukan hanya karena kontraknya akan berakhir pada Juni 2027.
ALLEGRI INGINNYA
Seperti dilaporkanoleh Gianluca Di Marzio, alasannya sederhana: Lukaku telah lama menjadi incaran pelatih baru Napoli, Massimiliano Allegri, yang menganggapnya sebagai pemain berharga, bahkan sebagai opsi yang bisa dipadukan dengan Hojlund. Pelatih asal Livorno itu sempat mengincar Lukaku saat masih di Juventus ketika Manna menjabat sebagai direktur olahraga: pada musim panas 2023, setelah kekalahan dari Inter di Istanbul pada final Liga Champions melawan Manchester City, pemain asal Belgia itu hampir bergabung dengan Juventus, namun kesepakatan tersebut pada akhirnya batal.
PENDAPAT DE LAURENTIIS
Keputusan akhir mengenai masa depan Lukaku akan sangat dipengaruhi oleh pendapat Presiden Aurelio De Laurentiis, yang juga mempertimbangkan aspek finansialnya. Mantan pemain Chelsea dan Manchester United ini memperoleh gaji bersih sekitar 8 juta euro per tahun, sedikit lebih tinggi daripada De Bruyne (6,5 juta), yang masa depannya masih menjadi teka-teki.