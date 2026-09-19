Napoli, Allegri: "Anguissa masuk skuad, De Bruyne akan jadi starter, Spinazzola kembali setelah jeda internasional"

SIAPA YANG PULIH DAN SIAPA YANG TIDAK

"Kami cukup baik, kami kehilangan Spinazzola karena kelelahan otot, dia akan kembali setelah jeda, di daftar pemain ada Anguissa yang berlatih terpisah sepanjang pekan, tetapi pagi ini dia sudah bergabung dengan tim, menjalani latihan, dan besok akan tersedia jika dibutuhkan. De Bruyne dalam kondisi baik, dia memulai lebih belakangan karena Piala Dunia, tetapi besok saya rasa dia akan turun sejak awal dan kami akan lihat saat pertandingan berlangsung... namun kondisi kami terus membaik, ini laga terakhir dari mini-siklus 5 pertandingan ini, kami harus tampil bagus, kami tahu pentingnya pertandingan ini untuk menutupnya dengan baik dan kemudian kami akan kembali 21 hari lagi dengan semua pemain tersedia dan kondisi yang lebih baik".





NERES DAN YANG LAIN

"Kondisinya jelas jauh lebih baik dari apa yang terlihat sepanjang pekan, dia sudah pulih sepenuhnya dan sangat penting bagi tim. Begitu juga Beukema, Badiashile, setidaknya dari apa yang saya lihat".





VERGARA DI TIM NASIONAL

"Kami sangat senang, klub harus senang karena dia ada di tim nasional - lapor tuttonapoli.net -. Dia adalah pemain yang menunjukkan kualitasnya musim lalu, masih terus berkembang dari sisi teknis dan taktis, begitu juga Favasuli bersama tim U-21 dan itu menjadi kebanggaan bagi klub".





MCTOMINAY, MERET, DAN MARIANUCCI

"Akan tersedia setelah jeda? McTominay dan Meret tentu saja ya, saya kira juga untuk Marianucci, dia akan sedikit lebih tertinggal karena belum kembali mendekat ke tim, tetapi penting untuk memiliki mereka semua karena musim ini panjang dan semua pemain dibutuhkan, Anda tidak bisa bermain hanya dengan 14 pemain, apalagi tahun ini dengan aturan baru, tambahan 6 menit waktu bermain efektif, pertandingan mengambil jalan yang berbeda terutama dalam setengah jam terakhir".





LANG

"Lang adalah pemain lain yang bisa dimainkan sejak menit pertama, saya masih harus mengevaluasi beberapa situasi, tetapi dia bisa dan harus memberi lebih karena dia memiliki kualitas yang penting".











