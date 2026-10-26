Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Napoli Ajukan Banding atas Skorsing Allegri: Pernyataan Klub

SSC Napoli
M. Allegri
Serie A

Allegri dijatuhi skors dua pertandingan setelah diusir dalam laga melawan Roma.

Napoli mengumumkan akan mengajukan banding atas hukuman larangan mendampingi tim selama dua pertandingan yang dijatuhkan kepada Massimiliano Allegri akibat kartu merah yang diterimanya menjelang akhir laga melawan Roma pada Sabtu di Stadion Maradona, yang berakhir imbang 3-3.


Berikut pernyataan Napoli: "SSC Napoli menyatakan bahwa, setelah mengajukan permohonan akses terhadap dokumen perkara, klub akan mengajukan banding atas hukuman larangan mendampingi tim selama dua pertandingan yang dijatuhkan kepada pelatih Massimiliano Allegri".


  • Berikut alasan Hakim Olahraga menjatuhkan skorsing dua pertandingan: "Skorsing selama dua pertandingan dan denda €10.000,00 karena pada menit ke-45 babak kedua melontarkan kata-kata menghina kepada perangkat pertandingan; selain itu, di ruang ganti, melontarkan kata-kata yang sangat tidak sopan kepada mereka dan bersikap agresif terhadap seorang pengurus tim lawan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dicatat oleh ofisial keempat dan wasit, sedangkan pelanggaran terakhir dicatat oleh staf Kejaksaan Federasi".

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
MON

MON

Serie A

28 Okt 2026

NAP

NAP