Napoli Ajukan Banding atas Skorsing Allegri: Pernyataan Klub

Napoli mengumumkan akan mengajukan banding atas hukuman larangan mendampingi tim selama dua pertandingan yang dijatuhkan kepada Massimiliano Allegri akibat kartu merah yang diterimanya menjelang akhir laga melawan Roma pada Sabtu di Stadion Maradona, yang berakhir imbang 3-3.





Berikut pernyataan Napoli: "SSC Napoli menyatakan bahwa, setelah mengajukan permohonan akses terhadap dokumen perkara, klub akan mengajukan banding atas hukuman larangan mendampingi tim selama dua pertandingan yang dijatuhkan kepada pelatih Massimiliano Allegri".



