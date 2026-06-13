Napoli masih menanti kabar pasti terkait Max Allegri: pada awal pekan depan, kontrak dengan Milan diperkirakan akan berakhir. Sementara itu, Giovanni Manna terus melakukan negosiasi di bursa transfer agar tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga: prioritas utamanya adalah memperkuat lini pertahanan.
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Napoli, ada pembicaraan baru terkait Gila: Manna ingin menuntaskan transfernya dengan harga 25 juta euro
GILA: TUJUAN PERTAMA
Giovanni Manna memiliki pandangan yang jelas mengenai strategi yang harus diterapkan di bursa transfer. Selama beberapa hari terakhir, direktur olahraga tim Azzurri tersebut telah menjalin komunikasi dengan agen-agen Mario Gila: bek tengah asal Spanyol yang saat ini membela Lazio itu jelas menjadi target utama untuk memperkuat lini pertahanan. Profil mantan pemain Real Madrid ini juga sangat disukai oleh Max Allegri, yang sebelumnya telah merekomendasikan kemungkinan perekrutannya untuk Milan.
25 JUTA
Claudio Lotito, pemilik Lazio, telah mencatat keinginan sang pemain untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027. Rencana klub asal Roma ini adalah mencoba mempertahankan bek tengah tersebut tanpa terlalu khawatir akan kemungkinan kehilangannya secara gratis dalam setahun ke depan. Namun, keinginan tersebut bertentangan dengan pandangan sang pemain dan agennya yang sedang mendesak agar ia pindah ke Napoli. Klub Azzurri ingin menyelesaikan transfer ini dengan nilai 25 juta euro.