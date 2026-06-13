Claudio Lotito, pemilik Lazio, telah mencatat keinginan sang pemain untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027. Rencana klub asal Roma ini adalah mencoba mempertahankan bek tengah tersebut tanpa terlalu khawatir akan kemungkinan kehilangannya secara gratis dalam setahun ke depan. Namun, keinginan tersebut bertentangan dengan pandangan sang pemain dan agennya yang sedang mendesak agar ia pindah ke Napoli. Klub Azzurri ingin menyelesaikan transfer ini dengan nilai 25 juta euro.