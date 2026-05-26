Napas lega setelah kabar mengejutkan: Bintang DFB tampaknya siap bertanding di kualifikasi Piala Dunia

Sudah sejak seminggu yang lalu diketahui bahwa tim nasional wanita DFB harus bertanding melawan Norwegia dan di Slovenia (5/9 Juni) tanpa kapten mereka, Giulia Gwinn. Bek kanan dari Bayern München, yang baru saja meraih gelar ganda, absen karena menjalani operasi bahu. Penyerang Nicole Anyomi juga harus absen karena cedera. Bek tengah Janina Minge dikenai sanksi larangan bermain saat melawan Norwegia.

Sebagai gantinya, Klara Bühl, Sophia Kleinherne, Kathrin Hendrich, dan Marie Müller kembali ke skuad setelah absen karena cedera. Melissa Kössler (Denver Summit FC), yang terakhir kali bermain untuk tim nasional pada 2024, juga kembali masuk skuad setelah lama absen.

Dalam laga kandang melawan Norwegia di Köln (pukul 20.35/ARD), tim DFB dapat memastikan lolos ke Piala Dunia 2027 di Brasil lebih awal dengan sebuah kemenangan. Namun, setelah hasil imbang 0-0 terbaru di Austria, Jerman hanya memimpin Grup A4 dengan selisih satu poin dari Norwegia. Empat hari kemudian, tim Jerman harus bertanding di ibu kota Slovenia, Ljubljana (pukul 18.00/ZDF).

"Tujuan kami jelas: Kami ingin finis sebagai juara grup ini dan lolos langsung ke Piala Dunia 2027 di Brasil. Untuk itu, kami akan mengerahkan segalanya dalam pertandingan-pertandingan mendatang – dengan konsentrasi, semangat, dan kerja sama tim yang maksimal," kata Wück: "Kehilangan pemain tentu saja memengaruhi kami. Namun, kami tahu bahwa pemain lain akan mengambil alih tanggung jawab. Kami sangat percaya pada skuad kami, pada setiap pemain. Setiap pemain tahu apa yang dipertaruhkan, dan kami tahu bahwa tim ini siap untuk merebut tiket ke Piala Dunia."