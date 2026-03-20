"Nanti dia juga akan mengerti": Uli Hoeneß memberikan saran transfer kepada rival di Bundesliga

Tidak ada klub Bundesliga lain yang menjual begitu banyak pemain ke luar negeri dengan harga tinggi dalam beberapa tahun terakhir seperti Eintracht. Pada 2023, Randal Kolo Muani pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 95 juta euro; pada Januari 2025, Omar Marmoush pindah ke Manchester City seharga 75 juta euro, dan kemudian Hugo Ekitike pindah ke Liverpool FC pada musim panas dengan nilai transfer 95 juta euro.

Namun, secara olahraga, Eintracht tertinggal jauh dari ekspektasi mereka sendiri. Di Bundesliga, tim asal Frankfurt ini saat ini hanya berada di peringkat ketujuh, sementara di Liga Champions dan Piala DFB, mereka tersingkir lebih awal.