"Secara pribadi, saya bukanlah pendukung penjualan pemain-pemain bagus. Saya selalu mengatakan di FC Bayern: Kami adalah klub yang membeli, bukan klub yang menjual," jelas Hoeneß dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Frankfurt School of Finance & Management. Menyapa juru bicara dewan direksi Frankfurt, Axel Hellmann, Hoeneß menambahkan: "Axel Hellmann juga akan menyadari bahwa dalam jangka panjang, setiap penjualan akan mengikis substansi klub. Memang menyenangkan jika sesekali mendapat 50 atau 60 juta, tapi apa konsekuensinya?"
Diterjemahkan oleh
"Nanti dia juga akan mengerti": Uli Hoeneß memberikan saran transfer kepada rival di Bundesliga
Tidak ada klub Bundesliga lain yang menjual begitu banyak pemain ke luar negeri dengan harga tinggi dalam beberapa tahun terakhir seperti Eintracht. Pada 2023, Randal Kolo Muani pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 95 juta euro; pada Januari 2025, Omar Marmoush pindah ke Manchester City seharga 75 juta euro, dan kemudian Hugo Ekitike pindah ke Liverpool FC pada musim panas dengan nilai transfer 95 juta euro.
Namun, secara olahraga, Eintracht tertinggal jauh dari ekspektasi mereka sendiri. Di Bundesliga, tim asal Frankfurt ini saat ini hanya berada di peringkat ketujuh, sementara di Liga Champions dan Piala DFB, mereka tersingkir lebih awal.
Uli Hoeneß tentang Harry Kane: "Hari ini saya akan membelinya seharga 150 juta"
Sementara itu, FC Bayern asuhan Hoeneß belum pernah menerima lebih dari 45 juta euro untuk seorang pemain. Dengan nilai transfer sebesar itu, Robert Lewandowski pindah ke FC Barcelona (2022), Lucas Hernandez ke PSG (2023), dan Matthijs de Ligt ke Manchester United (2024).
FC Bayern memegang rekor untuk pemain baru termahal di Bundesliga: pada 2023, klub asal Munich itu membayar sekitar 100 juta euro untuk Harry Kane. "Hari ini saya akan membelinya seharga 150 juta," kata Hoeneß dengan lantang. "Karena dia adalah impian bagi Bayern Munich. Ikon di seluruh dunia. Karakternya bagus, panutan bagi para pemuda kami, para pemain berusia 18 tahun. Dia merangkul mereka. Dia memberi tahu mereka bagaimana cara menendang bola."
Uli Hoeneß tentang Real Madrid: "Mereka sebenarnya tidak bermain sepak bola dengan baik"
Mengingat keunggulan sembilan poin atas Borussia Dortmund, Hoeneß sangat yakin timnya akan mempertahankan gelar juara liga. Pertandingan semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen akan "sulit", sama seperti pertandingan perempat final Liga Champions yang akan datang melawan Real Madrid.
"Mereka sebenarnya tidak bermain sepak bola dengan sangat baik, tapi mereka luar biasa dalam hal pengalaman, dan mereka dalam kondisi prima," kata Hoeneß. "Sangat sombong untuk menganggap kami pasti lolos. Tapi kami sudah lama tidak memiliki peluang sebesar ini dari segi kualitas permainan seperti tahun ini."
Pemain-pemain yang hengkang dari Eintracht Frankfurt dalam jumlah rekor
Pemain Biaya transfer Tahun Klub baru Randal Kolo Muani 95 juta euro 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 juta euro 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 juta euro 2025 Manchester City Luka Jovic 63 juta euro 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 juta euro 2019 West Ham United