'Klub Butuh Dukungan' - Nani Minta Cristiano Ronaldo & Wayne Rooney Dukung Man Utd Di Tengah Kebangkitan Ruben Amorim

Mantan pemain sayap Manchester United Nani meminta mantan rekan setimnya, Ronaldo dan Rooney, untuk bersatu di belakang klub saat mereka menjalani momen penting dalam sejarah modern. Komentarnya muncul saat tim asuhan Amorim akhirnya mulai bangkit setelah musim sebelumnya yang membawa bencana, yang membuat mereka finis di urutan ke-15 di Liga Primer dan tersingkir dari kompetisi Eropa. Kini, dengan United yang bangkit secara tak terduga di bawah manajer asal Portugal itu, Nani yakin dorongan yang terlihat dari tokoh paling berpengaruh klub dapat semakin memperkuat pembangunan kembali saat ini.

Setan Merah mengalami musim 2024/25 yang kelam, diwarnai ketidakstabilan manajerial dan penampilan yang tidak kompak. Amorim, yang menggantikan Erik ten Hag di pertengahan musim, awalnya kesulitan menstabilkan kapal, dengan klub mengalami kekalahan memalukan dan tersingkir lebih awal dari kompetisi piala. Namun, setelah awal yang buruk di musim ini, cetak biru taktis Amorim mulai berjalan, dan serangan United yang direvitalisasi telah mendorong mereka naik di klasemen, menyalakan kembali optimisme di Old Trafford.

Kekompakan dan intensitas pressing tim yang baru ditemukan mengingatkan para pendukung akan semangat United yang lama. Trio penyerang mereka, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko, telah mengubah lini depan Setan Merah, sementara kapten Bruno Fernandes terus memimpin dengan memberi contoh. Komentar Nani mencerminkan sentimen yang lebih luas bahwa persatuan, di dalam dan di luar lapangan, sangat penting jika United ingin merebut kembali kejayaan mereka.