'Klub Butuh Dukungan' - Nani Minta Cristiano Ronaldo & Wayne Rooney Dukung Man Utd Di Tengah Kebangkitan Ruben Amorim
Man Utd Kembali ke Performa Terbaik Usai Tampil Buruk di Bawah Amorim
Mantan pemain sayap Manchester United Nani meminta mantan rekan setimnya, Ronaldo dan Rooney, untuk bersatu di belakang klub saat mereka menjalani momen penting dalam sejarah modern. Komentarnya muncul saat tim asuhan Amorim akhirnya mulai bangkit setelah musim sebelumnya yang membawa bencana, yang membuat mereka finis di urutan ke-15 di Liga Primer dan tersingkir dari kompetisi Eropa. Kini, dengan United yang bangkit secara tak terduga di bawah manajer asal Portugal itu, Nani yakin dorongan yang terlihat dari tokoh paling berpengaruh klub dapat semakin memperkuat pembangunan kembali saat ini.
Setan Merah mengalami musim 2024/25 yang kelam, diwarnai ketidakstabilan manajerial dan penampilan yang tidak kompak. Amorim, yang menggantikan Erik ten Hag di pertengahan musim, awalnya kesulitan menstabilkan kapal, dengan klub mengalami kekalahan memalukan dan tersingkir lebih awal dari kompetisi piala. Namun, setelah awal yang buruk di musim ini, cetak biru taktis Amorim mulai berjalan, dan serangan United yang direvitalisasi telah mendorong mereka naik di klasemen, menyalakan kembali optimisme di Old Trafford.
Kekompakan dan intensitas pressing tim yang baru ditemukan mengingatkan para pendukung akan semangat United yang lama. Trio penyerang mereka, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko, telah mengubah lini depan Setan Merah, sementara kapten Bruno Fernandes terus memimpin dengan memberi contoh. Komentar Nani mencerminkan sentimen yang lebih luas bahwa persatuan, di dalam dan di luar lapangan, sangat penting jika United ingin merebut kembali kejayaan mereka.
Nani Mendesak Ronaldo dan Rooney untuk Mendukung Skuad Amorim secara Terbuka
Berbicara secara eksklusif kepada Covers.com, Nani menekankan pentingnya para legenda klub mendukung United: “Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney terus menjadi figur yang sangat penting bagi Man Utd. Mereka masih menginspirasi para pemain di klub dan klub membutuhkan dukungan saat ini."
“Memiliki pemain seperti mereka berdua di masa depan akan sangat sulit, tetapi sangat bagus setiap kali mereka ditanya tentang klub dan mereka memberikan saran serta dukungan mereka."
“Kita semua perlu mendorong para pemain, manajer, dan para penggemar untuk terus percaya bahwa kita dapat membalikkan keadaan dan menjadi klub yang biasa dilihat semua orang di masa lalu.”
Mantan pemain sayap, yang memenangkan empat gelar liga dan satu Liga Champions di Old Trafford itu, membagikan pernyataan ini di tengah optimisme yang meluas seputar kebangkitan Amorim, hanya beberapa minggu setelah pelatih asal Portugal itu dikaitkan dengan pemecatan.
Manchester United Bangkit Setelah Awal yang Sulit
Komentar Nani datang pada saat transformasi United di bawah Rúben Amorim telah menjadi salah satu alur cerita paling menarik di Liga Primer. Setelah musim 2024/25 yang menyedihkan, United tampak siap untuk menjalani tahun mengecewakan lainnya menyusul kekalahan awal dari Arsenal dan Manchester City serta tersingkir dari Piala Liga di tangan tim League Two, Grimsby Town. Namun, evolusi taktis Amorim yang sabar telah memicu serangkaian kemenangan yang mengangkat klub ke posisi keenam di klasemen, memiliki poin yang sama dengan Manchester City dan berada dalam jarak serang dari pemimpin klasemen, Arsenal.
Perubahan haluan ini ditentukan oleh kejelasan struktural dan kelancaran serangan. Sistem 3-4-3 Amorim akhirnya mengakar, dengan bek sayap United memberikan lebar dan energi vital, sementara lini serang baru telah mengembangkan pemahaman yang mematikan. Kemenangan 4-2 Setan Merah atas Brighton dan kemenangan mengesankan di Anfield telah menghidupkan kembali keyakinan bahwa kembali ke jajaran elit Liga Primer bisa segera terwujud.
Mungkinkah Man Utd Bersaing dalam Perebutan Gelar EPL?
Seiring United melanjutkan pendakian mereka, fokus sekarang beralih ke konsistensi dan ketenangan. Tim asuhan Amorim menghadapi serangkaian pertandingan berat yang akan mempertemukan mereka dengan Nottingham Forest dan Tottenham sebelum jeda internasional. Meski Nani berpikir Setan Merah mungkin benar-benar kembali bersaing memperebutkan gelar, mereka akan membutuhkan banyak hal berjalan baik musim ini. Namun, dengan absennya mereka dari sepakbola Eropa, mereka pasti akan unggul dalam hal berkurangnya kelelahan.
