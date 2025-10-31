'Mereka Punya Kemungkinan' - Nani Klaim Man Utd Bisa JUARA Liga Primer Setelah Perubahan 'Luar Biasa' Di Bawah Ruben Amorim

Berbicara secara eksklusif kepada Covers.com, Nani ditanya tentang peluang gelar United. "Kenapa tidak? Mereka sedang membangun tim yang kuat dan berusaha kembali ke persaingan nyata dengan tim-tim yang selalu berada di puncak klasemen: Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City. Jadi, mereka ada di sana sekarang. Mereka punya kemungkinan."

"Jika mereka memenangkan beberapa pertandingan berikutnya, segalanya bisa berubah. Jadi, kita tidak pernah tahu. Mari kita terus memenangkan pertandingan dan kita lihat nanti."

"Jika bukan tahun ini, mungkin mereka akan mendapatkan kepercayaan diri untuk musim depan. Jadi, mari kita lihat."

Mengenai perubahan performa mereka baru-baru ini, ia menambahkan: "Ini luar biasa. Seperti yang telah saya katakan, klub, para pemain, mereka butuh waktu karena kita tahu sejarah di baliknya. Tidak mudah bagi siapa pun untuk datang dan melanjutkan kisah itu."

“Jadi kita tahu ada perubahan besar di klub, banyak pemain baru, pelatih baru, staf baru, dan semua orang perlu benar-benar memahami seberapa besar klub ini, sejarahnya, dan bagaimana mereka harus beradaptasi untuk melanjutkan pekerjaan itu."

“Ruben Amorim telah bekerja dengan baik, dia manajer yang hebat. Kami punya banyak talenta di tim, jadi beri mereka sedikit waktu lagi untuk benar-benar beradaptasi dengan liga dan kemudian lihat bagaimana mereka bisa terhubung sebagai tim dan tampil baik setiap akhir pekan."

“Sekarang kami berada di lingkungan yang baik, mode yang baik. Kami telah memenangkan tiga pertandingan, dan saya yakin pertandingan berikutnya akan menjadi kemenangan keempat. Dari sana, kami memiliki kesempatan untuk membangun grup pemain yang lebih kuat yang dapat tampil dari pekan ke pekan.”