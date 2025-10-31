Getty Images Sport
'Mereka Punya Kemungkinan' - Nani Klaim Man Utd Bisa JUARA Liga Primer Setelah Perubahan 'Luar Biasa' Di Bawah Ruben Amorim
United jadi juara?!
United memulai musim dengan buruk, hanya memenangkan satu dari lima pertandingan pembuka musim, termasuk kekalahan mengejutkan lewat adu penalti di Piala Liga dari Grimsby pada Agustus lalu. Tekanan tinggi ada pada Ruben Amorim untuk membalikkan nasib United dan ada seruan agar klub memecat mantan bos Sporting itu.
Namun, United tampaknya mulai bangkit di bawah Amorim, yang telah meraih kemenangan beruntun atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton. Klub akan berusaha mempertahankan laju kemenangan ini saat bertandang ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest pada hari Sabtu.
Forest memenangkan pertandingan pertama mereka di bawah Sean Dyche pekan lalu, saat mereka mengalahkan FC Porto di Liga Europa, tetapi melanjutkannya dengan kekalahan di Bournemouth akhir pekan lalu. Dan Nani percaya bahwa jika United bisa terus melaju, mereka berpeluang menjuarai liga.
'Mereka punya kemungkinan'
Berbicara secara eksklusif kepada Covers.com, Nani ditanya tentang peluang gelar United. "Kenapa tidak? Mereka sedang membangun tim yang kuat dan berusaha kembali ke persaingan nyata dengan tim-tim yang selalu berada di puncak klasemen: Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City. Jadi, mereka ada di sana sekarang. Mereka punya kemungkinan."
"Jika mereka memenangkan beberapa pertandingan berikutnya, segalanya bisa berubah. Jadi, kita tidak pernah tahu. Mari kita terus memenangkan pertandingan dan kita lihat nanti."
"Jika bukan tahun ini, mungkin mereka akan mendapatkan kepercayaan diri untuk musim depan. Jadi, mari kita lihat."
Mengenai perubahan performa mereka baru-baru ini, ia menambahkan: "Ini luar biasa. Seperti yang telah saya katakan, klub, para pemain, mereka butuh waktu karena kita tahu sejarah di baliknya. Tidak mudah bagi siapa pun untuk datang dan melanjutkan kisah itu."
“Jadi kita tahu ada perubahan besar di klub, banyak pemain baru, pelatih baru, staf baru, dan semua orang perlu benar-benar memahami seberapa besar klub ini, sejarahnya, dan bagaimana mereka harus beradaptasi untuk melanjutkan pekerjaan itu."
“Ruben Amorim telah bekerja dengan baik, dia manajer yang hebat. Kami punya banyak talenta di tim, jadi beri mereka sedikit waktu lagi untuk benar-benar beradaptasi dengan liga dan kemudian lihat bagaimana mereka bisa terhubung sebagai tim dan tampil baik setiap akhir pekan."
“Sekarang kami berada di lingkungan yang baik, mode yang baik. Kami telah memenangkan tiga pertandingan, dan saya yakin pertandingan berikutnya akan menjadi kemenangan keempat. Dari sana, kami memiliki kesempatan untuk membangun grup pemain yang lebih kuat yang dapat tampil dari pekan ke pekan.”
'Tidak bermain di Eropa membantu'
Nani juga percaya bahwa absen dari kompetisi Eropa menguntungkan United, ia menambahkan: "Tidak berada di Eropa membantu di satu sisi, ya, tetapi jelas semua orang suka melihat tim di kompetisi Eropa karena di tengah pekan, ketika Anda tidak melihat tim Anda di sana, Anda merasa frustrasi."
"Tetapi untuk saat ini, untuk apa yang sedang mereka coba bangun, ini lebih baik karena ada lebih banyak waktu untuk mempersiapkan tim dan melatih para pemain. Terkadang ketika pemain mendapat terlalu banyak tekanan, sulit untuk mengelola sisi fisik."
"Saya pikir jika tidak ada kompetisi di tengah pekan, itu lebih mudah, dan kemudian mereka bisa mengerjakan taktik dan banyak hal lain untuk mempersiapkan akhir pekan."
Perluasan Liga Champions dan Liga Europa berarti rival perebutan gelar potensial United menghadapi pertandingan setiap beberapa hari, sedangkan tim asuhan Amorim mendapatkan istirahat tambahan.
Apa selanjutnya?
United melanjutkan lawatan mereka ke Forest pada hari Sabtu dengan pertemuan melawan Tottenham di Stadion Tottenham Hotspur pada akhir pekan terakhir sebelum jeda internasional November. Pertarungan itu akan menandai pertama kalinya United menghadapi Spurs sejak final Liga Europa pada Mei, yang dimenangkan oleh tim London utara 1-0 berkat gol Brennan Johnson di babak pertama di Bilbao.
Kekalahan di final Liga Europa berarti United absen dari sepakbola Eropa musim ini, sementara kegagalan mereka melaju lebih dari putaran kedua Piala Liga berarti tim Manchester itu belum memainkan pertandingan tengah pekan sejak kekalahan adu penalti dari Grimsby. United tidak akan memainkan pertandingan tengah pekan sampai awal Desember saat mereka menghadapi West Ham.
Namun, musim United akan memasuki periode bergelombang di akhir tahun karena AFCON (Piala Afrika), dengan Bryan Mbeumo dan Amad Diallo diperkirakan akan mewakili Kamerun dan Pantai Gading, masing-masing, di Maroko selama periode sibuk perayaan (Natal dan Tahun Baru).
"Kami akan punya waktu untuk menderita. Kami akan sedikit kesulitan, tetapi kami sudah tahu ini akan menjadi peluang," kata Amorim ketika ditanya tentang potensi pemain United yang tampil di AFCON pada hari Kamis.
