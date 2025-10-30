'Bisa Main Di Tim Manapun Di Dunia' - Nani Desak Setan Merah Rekrut Bintang Spurs Yang Cocok Dengan 'DNA Man Utd'

United berharap untuk memperkuat lini tengah selama musim panas dengan Carlos Baleba dari Brighton menjadi target utama. Meski Baleba tertarik untuk pindah, United gagal mencapai kesepakatan dengan The Seagulls untuk pemain internasional Kamerun itu, yang akhirnya tetap di Stadion AMEX.

Alhasil, Ruben Amorim tetap mengandalkan duet lini tengah Bruno Fernandes dan Casemiro, sementara Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo diabaikan oleh bos asal Portugal itu. Tim asuhan Amorim diperkirakan akan kembali mengejar Baleba di jendela transfer Januari, meski dia bukan satu-satunya target lini tengah United di awal tahun.

Adam Wharton, Jobe Bellingham, Morten Hjulmand, dan Andrey Santos dilaporkan termasuk di antara yang bergabung dengan Baleba dalam daftar incaran lini tengah klub. Namun, Nani yakin United harus menargetkan pemain berpengalaman sebagaimana mereka mencari wajah baru di lini tengah, dan telah mengidentifikasi target yang sempurna.