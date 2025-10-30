Getty Images Entertainment
'Bisa Main Di Tim Manapun Di Dunia' - Nani Desak Setan Merah Rekrut Bintang Spurs Yang Cocok Dengan 'DNA Man Utd'
- Getty Images Sport
United Incar Gelandang Baru
United berharap untuk memperkuat lini tengah selama musim panas dengan Carlos Baleba dari Brighton menjadi target utama. Meski Baleba tertarik untuk pindah, United gagal mencapai kesepakatan dengan The Seagulls untuk pemain internasional Kamerun itu, yang akhirnya tetap di Stadion AMEX.
Alhasil, Ruben Amorim tetap mengandalkan duet lini tengah Bruno Fernandes dan Casemiro, sementara Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo diabaikan oleh bos asal Portugal itu. Tim asuhan Amorim diperkirakan akan kembali mengejar Baleba di jendela transfer Januari, meski dia bukan satu-satunya target lini tengah United di awal tahun.
Adam Wharton, Jobe Bellingham, Morten Hjulmand, dan Andrey Santos dilaporkan termasuk di antara yang bergabung dengan Baleba dalam daftar incaran lini tengah klub. Namun, Nani yakin United harus menargetkan pemain berpengalaman sebagaimana mereka mencari wajah baru di lini tengah, dan telah mengidentifikasi target yang sempurna.
'Dia Menjadi Salah Satu Pemain Terbaik di Posisinya'
Berbicara secara eksklusif kepada Covers.com, Nani menyebut rekan senegaranya, Joao Palhinha, sebagai target lini tengah yang sempurna, dengan mengatakan: "Joao Palhinha adalah pemain hebat. Saya bermain bersamanya di Sporting, tempat ia tumbuh dan banyak belajar. Setelah beberapa tahun, ia menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya."
"Dia sangat kuat dan berbakat dalam memenangkan dan merebut kembali bola, serta melakukan tekel. Dia juga telah meningkatkan permainan menyerangnya, mencetak gol, terhubung dengan tim, dan bergerak maju dengan bola. Dia telah menjadi pemain komplet di posisinya."
"Saya pikir dia pemain hebat dan bisa tampil sangat baik untuk Tottenham. Dia punya peluang bersama Bayern dan kami tidak yakin apa yang akan terjadi musim depan, tapi dia adalah pemain yang bisa bermain untuk tim mana pun di dunia. Dia hanya perlu konsisten dan bugar, karena cedera terkadang menimbulkan masalah. Saya percaya dia akan memiliki karier yang fantastis."
- Getty Images Sport
'Cocok dengan DNA Man Utd'
Palhinha pindah ke Spurs dengan status pinjaman dari Bayern Munich selama musim panas dan dengan cepat menjadi andalan tim London utara itu. Spurs memiliki opsi untuk mempermanenkan kepindahan tersebut, yang kabarnya sedang mereka jajaki, tetapi Nani yakin gelandang jangkung itu 'cocok dengan DNA Man Utd'.
"Dia adalah pemain dengan energi, dengan kekuatan untuk merebut bola dan bertarung. Itu adalah sesuatu yang cocok dengan DNA Man Utd," tambah Nani.
"Memiliki pemain yang pertama-tama mampu bertarung di lapangan, suka merebut bola dan menantang lawan untuk membantu tim memenangkan pertandingan. Anda tidak bisa memberi lawan Anda waktu sedetik pun di Liga Primer dan dia memiliki energi serta kemampuan fisik untuk menjadi aset berharga bagi siapa pun."
Memang, Palhinha telah membuat lebih banyak tekel daripada pemain lain di Liga Primer musim ini, yaitu 39.
Apa Selanjutnya?
United kembali ke tugas domestik pada Sabtu sore saat mereka menghadapi Nottingham Forest di City Ground. Mereka melakukan perjalanan ke Midlands dengan bekal tiga kemenangan beruntun atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton seraya merangkak naik di klasemen setelah awal musim yang mengecewakan.
Amorim mengawali musim dengan catatan satu kemenangan dalam lima pertandingan pertama musim ini, termasuk kekalahan mengejutkan di putaran kedua Piala Liga di tangan Grimsby melalui adu penalti. Awal musim yang di bawah standar itu memperkuat seruan agar United memecat pelatih berusia 40 tahun itu, yang tampaknya telah menstabilkan kapal setelah tahun pertama yang sulit di Old Trafford.
Mantan bos Sporting CP itu akan genap satu tahun menangani United setelah menggantikan Erik ten Hag November lalu.
Iklan