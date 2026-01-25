Terinspirasi Cristiano Ronaldo? Eks Bintang Man Utd Nani Batal Pensiun Di Usia 39 & Gabung Klub Tak Terduga

Aktobe juga mengonfirmasi bahwa kontrak Nani "mencakup peran yang diperluas dalam proyek pengembangan klub", yang menunjukkan bahwa ia mungkin juga akan berkontribusi dalam kapasitas kepelatihan. Mantan pemain internasional Portugal itu baru-baru ini menyelesaikan kursus Lisensi UEFA A Elite Youth, yang berfokus pada pengembangan pemain U-13 hingga U-19, dan kini siap terjun ke manajemen di akademi elite.

Nani berkata dalam sebuah unggahan di media sosial: "Saya sangat senang bisa bergabung dengan FC Aktobe dan saya berharap dapat berkontribusi pada pengembangan klub dan sepakbola di Kazakhstan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub Tuan Nurlan Artykbaev, ketua Tuan Arman Ospanov, dan Gubernur Tuan Askhat Shakharov atas keramahan dan dukungan mereka. Saya sangat terkesan dengan visi klub untuk masa depan dan akan bekerja keras untuk membawa kita ke tingkat yang baru, di dalam dan luar negeri!"