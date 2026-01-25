Getty Images Sport
Terinspirasi Cristiano Ronaldo? Eks Bintang Man Utd Nani Batal Pensiun Di Usia 39 & Gabung Klub Tak Terduga
Nani Jawab Tantangan Baru
Aktobe juga mengonfirmasi bahwa kontrak Nani "mencakup peran yang diperluas dalam proyek pengembangan klub", yang menunjukkan bahwa ia mungkin juga akan berkontribusi dalam kapasitas kepelatihan. Mantan pemain internasional Portugal itu baru-baru ini menyelesaikan kursus Lisensi UEFA A Elite Youth, yang berfokus pada pengembangan pemain U-13 hingga U-19, dan kini siap terjun ke manajemen di akademi elite.
Nani berkata dalam sebuah unggahan di media sosial: "Saya sangat senang bisa bergabung dengan FC Aktobe dan saya berharap dapat berkontribusi pada pengembangan klub dan sepakbola di Kazakhstan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub Tuan Nurlan Artykbaev, ketua Tuan Arman Ospanov, dan Gubernur Tuan Askhat Shakharov atas keramahan dan dukungan mereka. Saya sangat terkesan dengan visi klub untuk masa depan dan akan bekerja keras untuk membawa kita ke tingkat yang baru, di dalam dan luar negeri!"
Kapan Musim 2026 Aktobe Dimulai?
Nani terakhir bermain di kasta tertinggi Portugal untuk Estrela da Amadora, dan mengatakan ia meninggalkan klub dengan "rasa tugas yang terpenuhi". Namun, proyek Aktobe telah meyakinkannya untuk kembali ke lapangan demi satu aksi penutup terakhir.
Dia memiliki waktu kurang dari sebulan untuk memulihkan kondisi fisiknya, dengan musim Liga Primer Kazakhstan 2026 akan dimulai pada Maret. Aktobe finis di urutan kelima dalam divisi yang berisi 14 tim musim lalu, terpaut lima poin dari jatah kualifikasi Liga Konferensi UEFA.
Warisan Nani di United
Nani menjadi sosok digemari di United setelah bergabung dengan klub dari Sporting CP pada 2007. Ia mencatatkan 106 keterlibatan gol dalam 230 penampilan untuk membantu klub memenangkan empat gelar Liga Primer, Liga Champions, dan dua Piala Liga.
Ia meninggalkan klub pada 2015 dan kemudian menikmati masa-masa di Fenerbahce, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory, dan Adana Demirspor.
Hebatnya, ia bukan satu-satunya mantan bintang Liga Primer yang membintangi divisi teratas Kazakhstan saat musim baru dimulai. Mantan pemain sayap Chelsea, Victor Moses, yang dilepas oleh Luton musim panas lalu, baru saja menyelesaikan kepindahan ke FC Kaysar.
Terinspirasi CR7 yang Berusia 40 Tahun?
Nani mungkin mengambil inspirasi dari Ronaldo ketika memutuskan untuk kembali ke sepakbola. Mantan rekan setimnya di United dan Portugal itu masih kuat di usia matang 40 tahun, dan baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan raksasa Arab Saudi Al-Nassr hingga 2027.
Diharapkan bahwa Ronaldo akan memimpin negaranya di Piala Dunia 2026 saat ia berusaha menambahkan satu trofi yang sulit diraih ke dalam koleksinya dan menambah bobot klaim GOAT-nya di hadapan rival abadi, Lionel Messi.
