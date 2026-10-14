Benfica menjamu Celtic di Estadio da Luz pada Kamis malam dalam laga pekan kedua fase liga Liga Europa UEFA. Raksasa Portugal itu menghadapi pertandingan ini dalam performa luar biasa di bawah pelatih kepala Marco Silva, setelah memenangi sembilan dari sepuluh laga terakhirnya di semua kompetisi menyusul kemenangan 2-0 atas Vitoria de Guimaraes.

Penyerang Vangelis Pavlidis memimpin lini serang dalam performa tajam, dengan mencetak 14 gol dalam 14 pertandingan musim ini.

Sebaliknya, Celtic asuhan Martin O'Neill tengah melalui periode sulit. Mereka kalah dalam tiga dari empat laga terakhir sebelum mengalahkan Motherwell 2-0.