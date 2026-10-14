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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Nama besar di Eropa!”: Marco Silva lontarkan peringatan keras saat Benfica bersiap menghadapi ujian Celtic

Benfica
Marco Silva
Benfica vs Celtic
Celtic
Europa League

Pelatih kepala Benfica Marco Silva dan gelandang Georgiy Sudakov menyerukan agar tim tetap fokus menjelang laga kandang melawan Celtic di Liga Europa UEFA. Meski Benfica tampil gemilang di kompetisi domestik, Silva memperingatkan timnya bahwa juara Skotlandia itu tetap menjadi lawan berbahaya di kompetisi Eropa.

  • Benfica yang tengah tampil apik bersiap menghadapi Celtic di pentas Eropa

    Benfica menjamu Celtic di Estadio da Luz pada Kamis malam dalam laga pekan kedua fase liga Liga Europa UEFA. Raksasa Portugal itu menghadapi pertandingan ini dalam performa luar biasa di bawah pelatih kepala Marco Silva, setelah memenangi sembilan dari sepuluh laga terakhirnya di semua kompetisi menyusul kemenangan 2-0 atas Vitoria de Guimaraes.

    Penyerang Vangelis Pavlidis memimpin lini serang dalam performa tajam, dengan mencetak 14 gol dalam 14 pertandingan musim ini.

    Sebaliknya, Celtic asuhan Martin O'Neill tengah melalui periode sulit. Mereka kalah dalam tiga dari empat laga terakhir sebelum mengalahkan Motherwell 2-0.

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    Silva ingatkan agar tidak berpuas diri meski Celtic sedang kesulitan

    Berbicara menjelang pertandingan, Silva menepis anggapan bahwa laga melawan Celtic, yang ingin bangkit dari kekalahan pada pertandingan pertama, akan berlangsung mudah. "Meraih poin akan sangat penting," kata Silva.

    "Celtic tidak mengawali kompetisi ini dengan baik dan ingin memperbaiki keadaan, jadi kami harus tampil sebaik mungkin."

    "Celtic adalah klub besar dan nama besar di Eropa, dengan tradisi yang kaya. Mereka mampu menyulitkan lawan dan berjuang hingga peluit akhir."

  • Sudakov soroti atmosfer yang membara dan kebesaran klub

    Gelandang Georgiy Sudakov juga menunjukkan rasa hormat kepada tim tamu seperti manajernya. Ia mengenang pertemuan sebelumnya dengan Celtic di kompetisi Eropa saat masih membela Shakhtar Donetsk. "Benfica dan Celtic adalah klub besar, jadi saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik," kata Sudakov.

    "Saya tidak suka membicarakan siapa yang menjadi favorit, tetapi saya bisa mengatakan bahwa kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat para penggemar senang."

    "Empat tahun lalu, saya menghadapi Celtic bersama Shakhtar dan menyaksikan atmosfer luar biasa yang diciptakan para penggemar mereka. Celtic adalah klub hebat dengan penggemar yang hebat, sama seperti Benfica."

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  • imago-sport-1082112838.jpgGonzales Photo

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    Sejarah sangat berpihak kepada tuan rumah di Estadio da Luz. Celtic kalah dalam keempat pertemuan tandang sebelumnya melawan Benfica di Portugal.

    Namun, Silva menegaskan timnya harus menyesuaikan taktik untuk mempertahankan momentum kemenangan di kompetisi tingkat benua.

    "Kami mampu tampil lebih baik dan meningkatkan permainan dalam kompetisi berbeda melawan lawan yang berbeda," kata Silva. "Kami tahu apa yang perlu diperbaiki, dan pertandingan ini akan menuntut pendekatan yang berbeda."

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