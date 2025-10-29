Radja Nainggolan Serang Roberto Martinez: 'Pelatih Buruk', Dituduh Sia-Siakan Generasi Emas Belgia Dan Menyesal Tak Bela Timnas Indonesia

Mantan gelandang Inter, Nainggolan, yang kini bermain untuk klub Belgia Lokeren, tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Martinez. Ledakan terbaru gelandang itu terjadi dalam sebuah wawancara dengan kreator konten Junior Vertongen di YouTube, di mana ia menuduh pelatih asal Spanyol itu mengakhiri karier internasionalnya tanpa alasan yang jelas.

"Saya tidak mendapatkan dampak yang seharusnya bisa saya berikan, tapi itu bukan hanya salah saya," kata Nainggolan. "[Marc] Wilmots tidak memainkan saya sebagai starter di Euro 2016, tapi saya membuktikan diri di sana. Kemudian Martinez datang dan mencoret saya tanpa penjelasan. Alasannya omong kosong. Menurut saya, dia bukan ahli sepakbola dan pelatih yang sangat buruk."

Pemain berusia 36 tahun itu bersikeras Belgia bisa memenangkan trofi besar jika federasi memilih pemimpin yang lebih kuat. "Jika Belgia berinvestasi pada manajer yang baik sekali saja, kami bisa memenangkan trofi," katanya.

Prestasi olahraga terbesar Belgia adalah medali emas di Olimpiade 1920. Sejak itu, negara tersebut gagal menjuarai Euro atau Piala Dunia, sebuah kegagalan yang membuat frustrasi banyak pihak yang menjadi bagian dari generasi emas. Mereka finis ketiga di Piala Dunia 2018, tetapi sejak itu mengalami kemunduran. Nainggolan sendiri pensiun dari tugas internasional setelah turnamen di Rusia.