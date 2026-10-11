Eibner
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'Naik-turun emosi!' - Vincent Kompany angkat bicara setelah VAR menganulir empat gol Bayern
Kompany merefleksikan hasil imbang dramatis dalam derby
Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menyaksikan timnya melewati sore yang luar biasa saat ditahan imbang 2-2 di markas Augsburg. Meski mendominasi penguasaan bola dan enam kali memasukkan bola ke gawang, empat keputusan offside menggagalkan sang juara meraih kemenangan.
Derbi Bavaria itu berjalan kacau sejak peluit awal, dengan Augsburg unggul sebelum sembilan detik berlalu.
"Itu rollercoaster emosional," kata Kompany setelah peluit akhir. "Kami enam kali memasukkan bola ke gawang, tetapi empat tidak dihitung. Kami tidak senang, karena kami tidak menang."
- Eibner
Manajer mengakui kelengahan di lini belakang meski serangan tampil baik
Kompany menyoroti bahwa meski Bayern menciptakan begitu banyak peluang, blunder di lini belakang pada akhirnya membuat mereka kehilangan tiga poin penuh. "Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda telah melakukan banyak hal dengan benar," kata Kompany.
"Tetapi ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan hingga berujung pada dua gol, maka pantas jika kami tidak menang."
"Saya tidak menyangka kami akan menciptakan sebanyak itu, 29 tembakan, empat gol dianulir karena offside. Saat ini rasanya menyakitkan, tetapi kami akan melangkah maju."
Kimmich dan Kane sebut hasil ini tidak beruntung
Gelandang Joshua Kimmich dan penyerang Harry Kane menggemakan frustrasi pelatih mereka setelah tekanan di akhir laga gagal menghasilkan gol penentu kemenangan. Kane mencatatkan dua assist untuk Ismael Saibari dan Nathaniel Brown, tetapi sempat membentur mistar gawang lebih awal dalam pertandingan.
"Di hari lain, kami akan memenangkan pertandingan ini," ujar Kane. "Kami memberi mereka dua peluang mudah dan mereka menghukum kami."
Kimmich menambahkan: "20-30 menit terakhir khususnya benar-benar menjadi powerplay besar. Saya akan menyebutnya hasil imbang yang tidak beruntung."
- Eibner
Tugas di kancah Eropa menanti di Liga Champions
Bayern tetap berada di peringkat kedua klasemen Bundesliga setelah hasil imbang tersebut, dan kini langsung mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa. Tim asuhan Kompany akan bertandang menghadapi Viking di Liga Champions pada Selasa malam.
Sang manajer menegaskan para pemainnya harus segera memproses kekecewaan itu.
"Untungnya kami punya banyak pertandingan, jadi kami harus move on," pungkas Kompany.
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