'Naik-turun emosi!' - Vincent Kompany angkat bicara setelah VAR menganulir empat gol Bayern

Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menyaksikan timnya melewati sore yang luar biasa saat ditahan imbang 2-2 di markas Augsburg. Meski mendominasi penguasaan bola dan enam kali memasukkan bola ke gawang, empat keputusan offside menggagalkan sang juara meraih kemenangan.

Derbi Bavaria itu berjalan kacau sejak peluit awal, dengan Augsburg unggul sebelum sembilan detik berlalu.

"Itu rollercoaster emosional," kata Kompany setelah peluit akhir. "Kami enam kali memasukkan bola ke gawang, tetapi empat tidak dihitung. Kami tidak senang, karena kami tidak menang."