Gombalan Mykhailo Mudryk Manjur! Flop Chelsea Yang Sekarang Jadi Pengangguran Itu Sukses Pikat Hati Artis & Bintang Media Sosial Amerika Serikat Jordyn Jones

Mudryk sudah lebih dari setahun tidak menendang bola dalam pertandingan kompetitif setelah diumumkan pada Desember 2024 bahwa dia mendapatkan sanksi larangan. Pemain berusia 25 tahun itu akhirnya menemukan percikan untuk The Blues pada saat itu, saat dia mengesankan dalam kompetisi Liga Konferensi.

Dia kini kembali tampak frustrasi, dengan hanya mencatatkan 21 kontribusi gol melalui 73 penampilan setelah transfernya senilai £62 juta ($85m) ke Stamford Bridge pada Januari 2023.

Mudryk, yang masih menghadapi ancaman hukuman lebih lama, mengatakan pada Juni 2025 setelah melihat dakwaan resmi oleh Asosiasi Sepak Bola: “Ini datang sebagai kejutan sepenuhnya karena saya tidak pernah dengan sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apa pun, dan saya bekerja sama dengan tim saya untuk menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi.

“Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan dan tetap berharap bahwa saya akan segera kembali ke lapangan. Saya tidak dapat mengatakan lebih banyak sekarang karena kerahasiaan proses ini, tetapi saya akan segera setelah saya bisa.”