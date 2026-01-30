Getty/GOAL
Gombalan Mykhailo Mudryk Manjur! Flop Chelsea Yang Sekarang Jadi Pengangguran Itu Sukses Pikat Hati Artis & Bintang Media Sosial Amerika Serikat Jordyn Jones
Mudryk dicegah melakukan pekerjaan sehari-harinya
Mudryk sudah lebih dari setahun tidak menendang bola dalam pertandingan kompetitif setelah diumumkan pada Desember 2024 bahwa dia mendapatkan sanksi larangan. Pemain berusia 25 tahun itu akhirnya menemukan percikan untuk The Blues pada saat itu, saat dia mengesankan dalam kompetisi Liga Konferensi.
Dia kini kembali tampak frustrasi, dengan hanya mencatatkan 21 kontribusi gol melalui 73 penampilan setelah transfernya senilai £62 juta ($85m) ke Stamford Bridge pada Januari 2023.
Mudryk, yang masih menghadapi ancaman hukuman lebih lama, mengatakan pada Juni 2025 setelah melihat dakwaan resmi oleh Asosiasi Sepak Bola: “Ini datang sebagai kejutan sepenuhnya karena saya tidak pernah dengan sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apa pun, dan saya bekerja sama dengan tim saya untuk menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi.
“Saya tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan dan tetap berharap bahwa saya akan segera kembali ke lapangan. Saya tidak dapat mengatakan lebih banyak sekarang karena kerahasiaan proses ini, tetapi saya akan segera setelah saya bisa.”
Mudryk mengundang Jones ke Disneyland di Paris
Mudryk tetap berharap membersihkan namanya dan melanjutkan karier profesionalnya, tetapi untuk saat ini ia menikmati kontak reguler dengan aktris berusia 25 tahun, Jones. Usahanya untuk menarik perhatian penduduk asli Michigan dimulai pada September 2025 ketika dia menyampaikan sebuah video, yang mengatakan: “Teman-teman, haruskah saya mencobanya?”
Dia kemudian mengundang Jones ke Disneyland di Paris, dan dia membagikan foto-foto dengan sembilan juta pengikut Instagramnya dari ibu kota Prancis beberapa hari kemudian. Spekulasi segera merebak tentang hubungan dengan Mudryk.
Jones terlihat mengenakan syal Chelsea
Pemain internasional Ukraina itu terus membuat kehadirannya dikenal di publik, dengan Mudryk mengomentari gambar Jones dan rangkaian mawar di Oxfordshire: "Bunga cocok untukmu". Jones merespons dengan: "Terima kasih sayang".
Disebutkan bahwa Mudryk sering berkomunikasi dengan Jones di media sosial, menyebutnya "yang paling imut" pada suatu saat sambil membagikan emoji bunga mawar tunggal dan hati. Dia juga mengatakan dalam pesan lain: "Simpan air matamu untuk hari lain."
Jones terus menarik perhatian dengan membagikan gambar dirinya mengenakan syal Chelsea. Dia juga telah mengikuti Mudryk kembali di Instagram. Hal ini membuat para penggemar di seluruh dunia menggosipkan hubungan mereka.
Jones dikenal sebagai penari di awal tahun 2010-an. Dia pernah muncul di Shake It Up di layar dan sekarang melakukan pekerjaan model secara teratur. Pandangan Mudryk tertarik, dengan bintang milik Chelsea itu siap mencoba peruntungannya dengan kata-kata manis.
- GOAL
Masa depan Mudryk tidak pasti sementara Rosenior menunggu pembicaraan
The Blues telah mengganti manajer sejak Mudryk terkena larangannya. Enzo Maresca dibebaskan dari tugas pelatihannya pada Hari Tahun Baru, membuka jalan bagi Liam Rosenior untuk mengisi pos pertamanya di Premier League.
Dia mengakui belum mengadakan pembicaraan dengan Mudryk, yang dilarang berlatih bersama rekan-rekannya di Cobham. Rosenior telah mengatakan: “Belum. Itu pasti sesuatu yang ingin saya lakukan, tetapi ada banyak hal yang ingin saya lakukan dan belum dapat saya lakukan.
“Tapi, tidak, dia adalah pemain yang luar biasa. Dia mengalami masa yang sangat sulit dan ketika saatnya tepat bagi saya dan dia serta klub, saya pasti akan berbicara dengannya. Waktunya tepat ketika saya berbicara dengan dewan dan direktur olahraga dan ketika tepat dia berada di tempat di mana saya dapat memberikan dampak positif pada karirnya.”
Chelsea, yang terus bersaing di empat kompetisi musim ini dan telah mendapat kualifikasi otomatis untuk babak 16 besar Liga Champions, akan kembali beraksi di Premier League pada hari Sabtu saat bertanding derby dengan rival London West Ham.
