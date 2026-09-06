Mudryk masuk dari bangku cadangan pada menit ke-74 dalam hasil imbang 0-0 Tottenham di The City Ground pada Sabtu. Laga tersebut menandai penampilan kompetitif pertama Mudryk sejak November 2024, setelah baru-baru ini menuntaskan skorsing akibat pelanggaran doping.

Winger yang bergabung dengan Spurs dengan status pinjaman dari Chelsea pada hari terakhir bursa transfer itu terlihat mengancam dalam penampilan singkatnya dan segera membuka Instagram untuk membagikan pemikirannya. "Tidak ada perasaan yang lebih baik daripada kembali ke lapangan. Menit-menit pertama dengan warna baru. Terima kasih atas dukungannya, furthermore," tulis Mudryk.