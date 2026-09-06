AFP
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Mykhailo Mudryk buka suara setelah menjalani debut yang telah lama dinantikan bersama Tottenham saat Roberto De Zerbi mengeluarkan peringatan soal kebugaran
Mudryk merayakan kembalinya ke sepak bola
Mudryk masuk dari bangku cadangan pada menit ke-74 dalam hasil imbang 0-0 Tottenham di The City Ground pada Sabtu. Laga tersebut menandai penampilan kompetitif pertama Mudryk sejak November 2024, setelah baru-baru ini menuntaskan skorsing akibat pelanggaran doping.
Winger yang bergabung dengan Spurs dengan status pinjaman dari Chelsea pada hari terakhir bursa transfer itu terlihat mengancam dalam penampilan singkatnya dan segera membuka Instagram untuk membagikan pemikirannya. "Tidak ada perasaan yang lebih baik daripada kembali ke lapangan. Menit-menit pertama dengan warna baru. Terima kasih atas dukungannya, furthermore," tulis Mudryk.
- Getty Images
De Zerbi menuntut peningkatan fisik
Terlepas dari tanda-tanda positif yang diperlihatkan pemain pinjaman itu selama waktu singkatnya di atas lapangan, manajer Tottenham De Zerbi mengakui bahwa sang pemain masih jauh dari status starter reguler.
De Zerbi menegaskan bahwa Mudryk harus bekerja keras untuk kembali ke kondisi fisik optimalnya sebelum ia bisa memberi dampak secara konsisten bagi tim. "Dia belum siap. Dia sedang bekerja untuk mencapai kondisi fisik terbaik. Dia butuh waktu, dia butuh kerja keras," jelas De Zerbi dalam konferensi pers setelah pertandingan, seraya menyoroti tuntutan fisik yang dibutuhkan untuk sukses dalam skema taktiknya saat ini di klub.
Persaingan ketat untuk tempat di susunan pemain inti
De Zerbi juga membahas persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di lini serang Tottenham, terutama di sisi kiri tempat Mudryk beroperasi. Sang manajer mencatat bahwa Mathys Tel adalah opsi lain, meski kedua pemain masih punya ruang untuk berkembang. "Di posisi itu, kami punya Mathys Tel, potensi besar. Tapi Mathys juga terlalu banyak mengambil keputusan yang salah, begitu juga Mudryk. Jadi, dua pemain besar, dua pemain dengan potensi besar. Tapi jika kami ingin mencetak gol, saya pikir Marmoush punya 15 gol. Solanke, sundulannya, bagi saya itu saya anggap sebagai peluang untuk mencetak gol. Itu bukan tembakan tepat sasaran. Tapi berapa banyak tembakan yang dimiliki Nottingham hari ini?" tambah De Zerbi.
- AFP
Apa berikutnya untuk Tottenham?
Mudryk akan berusaha membangun momentum dari penampilan singkatnya di akhir laga dan secara signifikan meningkatkan ketajamannya dalam latihan jelang rangkaian pertandingan yang berat. Tottenham akan menjamu Everton di Premier League pada 12 September, sebelum menjalani lawatan sulit ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada babak 16 besar Piala EFL tiga hari kemudian. Spurs kemudian kembali ke kandang untuk melawan Aston Villa pada 19 September, yang berarti staf medis harus mengatur menit bermain sang winger dengan cermat di tengah pekan yang padat.
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