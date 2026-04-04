Mark Doyle

Musim Barcelona terancam berantakan akibat cedera yang dialami Raphinha

Hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum babak pertama pertandingan persahabatan Brasil melawan Prancis pekan lalu berakhir ketika Raphinha mulai merasakan apa yang disebut Carlo Ancelotti sebagai "ketidaknyamanan ringan" di paha kanannya. Namun, fakta bahwa ia tidak kembali tampil pada babak kedua di Gillette Stadium langsung membuat tim medis Barcelona waspada dan mereka segera menghubungi sang pemain sayap, dengan harapan besar mendapatkan kepastian bahwa ia tidak memperparah cedera yang telah membuatnya absen dua kali musim ini.

Sayangnya bagi Blaugrana, hasil tes awal yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera otot paha belakang lagi. "Pemain tersebut akan kembali ke Barcelona untuk memulai perawatan yang diperlukan," demikian bunyi pernyataan yang dirilis klub pada 27 Maret. "Perkiraan waktu pemulihan adalah lima minggu."

Akibatnya, Raphinha akan absen dalam serangkaian pertandingan krusial, termasuk trilogi melawan Atletico Madrid yang berpotensi menentukan musim ini, yang dimulai dengan laga liga di Metropolitano pada Sabtu malam, artinya kini ada risiko nyata bahwa seluruh musim Barcelona bisa hancur berantakan tanpa pemain yang bisa dibilang paling berpengaruh...

    'Ini sungguh membuat kesal'

    Tak mengherankan jika Presiden Barcelona, Joan Laporta, merasa sangat marah karena Raphinha mengalami cedera yang tidak tepat waktu dalam sebuah pertandingan persahabatan di Amerika Serikat.

    "Ini sungguh disayangkan," katanya kepada Mon Esport. "Kita harus meminta FIFA untuk menyusun kalender internasional yang memperhitungkan kompetisi yang diikuti oleh klub-klub besar.

    "Kita tidak bisa menyalahkan para pemain, mereka adalah profesional dan mereka memberikan segalanya untuk negara mereka. Masalahnya adalah jadwal yang padat pada saat musim ini ketika kita sedang bertarung untuk segalanya. Ini sangat menjengkelkan!"

    Menurut laporan, Barca mungkin berhak atas kompensasi berdasarkan ketentuan Program Perlindungan Klub FIFA, karena Raphinha diperkirakan akan absen selama lebih dari sebulan.

    Namun, perkiraan pembayaran sebesar €144.000 itu tak sebanding dengan jumlah hadiah uang yang berisiko hilang dari Barca jika mereka gagal memenangkan La Liga atau bahkan lolos dari Atletico di perempat final Liga Champions - dan itu juga tidak akan menjadi penghiburan sama sekali bagi sang pemain sendiri atau pelatihnya, Hansi Flick.

    'Sungguh kesal'

    Mantan penyerang Barcelona, Pau Victor, mengakui awal pekan ini bahwa ia belum sempat menghubungi Raphinha karena "mengingat sifatnya, dia pasti sedang hancur hati dan benar-benar kesal."

    Tentu saja, waktu terjadinya cedera ini pasti sangat memukul sang pemain sayap serba bisa itu. Selain fakta bahwa Piala Dunia kini tinggal dua bulan lagi, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Raphinha mungkin belum sepenuhnya fit untuk memulai kampanye Brasil, ia juga sangat terbuka mengenai tekadnya untuk memenangkan Liga Champions bersama Barcelona, yang ia anggap sebagai semacam "tantangan pribadi".

    Mantan bintang Leeds United ini tentu saja telah melakukan segalanya untuk membantu Blaugrana meraih gelar Liga Champions keenam mereka musim lalu, dengan Raphinha menjadi top skor bersama turnamen tersebut, dengan 13 gol.

    Terlepas dari masalah cedera yang dialaminya, ia juga memainkan peran penting dalam membawa Barca mencapai perempat final musim ini dengan mencetak dua gol dan menciptakan tiga gol lainnya dalam kemenangan telak 7-2 atas Newcastle di leg kedua di Camp Nou tepat sebelum jeda internasional.

    Terlebih lagi, hanya tiga hari sebelum penampilan luar biasa itu, Raphinha mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 5-2 atas rival La Liga, Sevilla - yang semakin menegaskan betapa bagusnya penampilannya sebelum mengalami cedera hamstring terbaru.

    Rashford datang menyelamatkan?

    Tentu saja, absennya Raphinha membuka peluang bagi para pemain cadangan Barcelona, termasuk Marcus Rashford, dan ini adalah kesempatan yang datang pada waktu yang sangat tepat bagi pemain internasional Inggris tersebut.

    Baru-baru ini, pada akhir Januari, Blaugrana tampaknya hampir pasti akan menggunakan opsi mereka untuk merekrut Rashford secara permanen dari Manchester United musim panas ini dengan biaya €30 juta (£25 juta/$32 juta). Dia mungkin tidak selalu menjadi starter di setiap pertandingan, tetapi dia secara rutin menyumbang gol dan assist, terutama di Liga Champions.

    Namun, kini dilaporkan bahwa Barca sedang menjajaki opsi rekrutan musim panas lainnya, termasuk Abde Ezzalzouli, Jan Virgili, dan Victor Munoz - dan tidak sulit untuk memahami alasannya.

    Sudah lebih dari dua bulan sejak Rashford terlibat langsung dalam sebuah gol untuk Barca dan ia bahkan tidak turun dari bangku cadangan pada leg kedua babak 16 besar melawan Newcastle.

    Meskipun demikian, pemain asal Inggris ini tetap menjadi pengganti yang paling jelas untuk Raphinha dan jika ia tampil gemilang selama pemain Brasil itu absen, ia bisa saja meyakinkan klub Catalan itu untuk mempermanenkan statusnya yang semula hanya dipinjamkan selama satu musim.

    Tanpa Raphinha, tim ini tidak sama lagi

    Rashford jelas memiliki bakat untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Raphinha. Kita sudah melihatnya beberapa kali musim ini, terutama lewat dua gol penentu yang ia cetak di St. James' Park pada bulan September lalu, yang benar-benar menjadi titik balik dalam kariernya di Catalunya.

    Bukan berarti Barcelona kekurangan kualitas di lini serang, dengan Ferran Torres, Fermin Lopez, dan Dani Olmo juga bersaing untuk mendapatkan tempat di lini depan Flick bersama Robert Lewandowski dan Lamine Yamal, sementara pelatih asal Jerman itu diyakini juga mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak waktu bermain kepada sensasi berusia 17 tahun, Toni Fernandez, dalam beberapa pekan mendatang.

    Namun, terlepas dari semua bakat ofensif yang mereka miliki, faktanya adalah Barcelona sama sekali bukan tim yang sama tanpa Raphinha, seperti yang telah terbukti berulang kali selama delapan bulan terakhir.

    Blaugrana hanya kalah tujuh kali musim ini. Raphinha absen dalam lima pertandingan karena cedera dan hanya cukup fit untuk bermain selama 28 menit saat kalah dari Chelsea di Liga Champions di Stamford Bridge.

    'Orang yang memberi tekanan'

    Pentingnya Raphinha bagi Barcelona jelas terletak pada kontribusinya yang luar biasa.

    Meskipun ia hanya tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi akibat cedera otot paha yang mengkhawatirkan, pemain berusia 29 tahun ini tetap menjadi pencetak gol terbanyak kedua Blaugrana musim ini dengan 19 gol, sementara ia juga telah menciptakan delapan gol lainnya.

    Dari sudut pandang serangan murni, maka, kehadirannya akan sangat dirindukan, terutama dalam tiga pertandingan berturut-turut melawan Atletico.

    Namun, seperti yang ditekankan Flick selama krisis cedera Barca pada paruh pertama musim 2025-26, absennya Raphinha sangat merugikan "karena dia adalah pemain yang memberikan tekanan" kepada lawan.

    Namun, menurut pengakuannya sendiri, ia juga tidak pernah memberi rekan setimnya waktu istirahat sejenak pun.

    "Saya sering merasa seperti sedang memaksa, mungkin terlalu berlebihan," akui Raphinha awal musim ini. "Seringkali rekan-rekan lain berpikir saya terlalu banyak bicara, bahwa saya mengganggu, dan bahwa saya menuntut terlalu banyak dari mereka.

    "Tapi itulah diriku dan aku menuntut lebih dari orang-orang yang aku tahu bisa memberikan lebih banyak. Seseorang harus melakukannya, dan aku menerima tanggung jawab ini."

    Dan Raphinha menikmati perannya sebagai kapten de facto Barcelona.

    Tak tergantikan

    Ronald Araujo mungkin adalah kapten resmi Barcelona, tetapi Raphinha, yang telah berulang kali menggantikan posisi kapten musim ini, tak diragukan lagi adalah pemimpin sejati tim tersebut.

    Dia sangat dihormati oleh para pemain senior di ruang ganti dan juga dianggap sebagai panutan sejati bagi para pemain muda berkat etos kerjanya, profesionalisme, serta cara luar biasa di mana dia beralih dari sosok pinggiran di Barcelona menjadi pusat dari seluruh proyek tim.

    Kehadirannya di lapangan saja sudah mampu mengangkat semangat semua orang di sekitarnya - dan itulah mengapa absennya selama lima minggu menjadi pukulan telak bagi Blaugrana, yang kemungkinan besar bahkan tidak akan bisa memainkan Raphinha di semifinal Liga Champions jika mereka berhasil melewati Atleti.

    Tak ada jaminan pula bahwa ia akan benar-benar fit saat final dan Clasico yang berpotensi krusial musim ini digelar pada akhir pekan 10 Mei.

    Barca, tentu saja, berada dalam posisi kuat di La Liga, dengan keunggulan empat poin atas Real Madrid, namun Los Blancos mulai menemukan performa yang cukup baik di bawah asuhan Alvaro Arbeloa dan Kylian Mbappe kini kembali untuk memperkuat ambisi mereka meraih gelar ganda Liga Champions-Primera Division.

    Sebaliknya, Barca kehilangan pemain andalan mereka di titik krusial musim ini dan, seperti yang dikatakan Victor, "Kehilangan Raphinha adalah salah satu hal paling menyakitkan yang bisa dialami Barca saat ini."

    Penyerang tersebut menegaskan bahwa mantan klubnya masih memiliki "sumber daya untuk bertahan tanpa dirinya", namun tak dapat dipungkiri ada kemungkinan Raphinha sekali lagi akan terbukti sangat sulit digantikan.

