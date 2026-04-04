Musim Barcelona terancam berantakan akibat cedera yang dialami Raphinha

Tak mengherankan jika Presiden Barcelona, Joan Laporta, merasa sangat marah karena Raphinha mengalami cedera yang tidak tepat waktu dalam sebuah pertandingan persahabatan di Amerika Serikat.

"Ini sungguh disayangkan," katanya kepada Mon Esport. "Kita harus meminta FIFA untuk menyusun kalender internasional yang memperhitungkan kompetisi yang diikuti oleh klub-klub besar.

"Kita tidak bisa menyalahkan para pemain, mereka adalah profesional dan mereka memberikan segalanya untuk negara mereka. Masalahnya adalah jadwal yang padat pada saat musim ini ketika kita sedang bertarung untuk segalanya. Ini sangat menjengkelkan!"

Menurut laporan, Barca mungkin berhak atas kompensasi berdasarkan ketentuan Program Perlindungan Klub FIFA, karena Raphinha diperkirakan akan absen selama lebih dari sebulan.

Namun, perkiraan pembayaran sebesar €144.000 itu tak sebanding dengan jumlah hadiah uang yang berisiko hilang dari Barca jika mereka gagal memenangkan La Liga atau bahkan lolos dari Atletico di perempat final Liga Champions - dan itu juga tidak akan menjadi penghiburan sama sekali bagi sang pemain sendiri atau pelatihnya, Hansi Flick.