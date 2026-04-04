Musim Barcelona terancam berantakan akibat cedera yang dialami Raphinha

Sayangnya bagi Blaugrana, hasil tes awal yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera otot paha belakang lagi. "Pemain tersebut akan kembali ke Barcelona untuk memulai perawatan yang diperlukan," demikian bunyi pernyataan yang dirilis klub pada 27 Maret. "Perkiraan waktu pemulihan adalah lima minggu."
Akibatnya, Raphinha akan absen dalam serangkaian pertandingan krusial, termasuk trilogi melawan Atletico Madrid yang berpotensi menentukan musim ini, yang dimulai dengan laga liga di Metropolitano pada Sabtu malam, artinya kini ada risiko nyata bahwa seluruh musim Barcelona bisa hancur berantakan tanpa pemain yang bisa dibilang paling berpengaruh...