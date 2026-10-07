Yakin menyampaikan pesan yang jelas terkait masa depan Granit Xhaka dan Breel Embolo setelah kemenangan terbaru timnya. Terlepas dari performa kemenangan tim, Yakin menegaskan bahwa duet tersebut harus dibawa kembali ke dalam skuad untuk jeda internasional mendatang pada November. Situasi yang melibatkan Xhaka dan Embolo menjadi rumit akibat kontroversi di luar lapangan terkait sertifikat vaksinasi, tetapi Yakin memprioritaskan kesuksesan di lapangan saat Swiss berupaya mengamankan kembalinya mereka ke League A.

Sikap sang pelatih menunjukkan bahwa ia siap mengesampingkan gangguan baru-baru ini demi memastikan skuadnya berada dalam kekuatan penuh untuk laga penentuan melawan Skotlandia dan Slovenia. "Menurut saya, itu jelas ya. Kami masih memiliki pertandingan yang lebih menantang di depan, dan kami membutuhkan pemain-pemain terbaik di tim nasional," kata Yakin, seperti dikutip dari blue Sport.