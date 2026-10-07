Getty Images Sport
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Murat Yakin melontarkan permohonan mendesak soal Granit Xhaka & Breel Embolo jelang laga krusial pada November
Mata Yakin kembali untuk para bintang yang tersingkir
Yakin menyampaikan pesan yang jelas terkait masa depan Granit Xhaka dan Breel Embolo setelah kemenangan terbaru timnya. Terlepas dari performa kemenangan tim, Yakin menegaskan bahwa duet tersebut harus dibawa kembali ke dalam skuad untuk jeda internasional mendatang pada November. Situasi yang melibatkan Xhaka dan Embolo menjadi rumit akibat kontroversi di luar lapangan terkait sertifikat vaksinasi, tetapi Yakin memprioritaskan kesuksesan di lapangan saat Swiss berupaya mengamankan kembalinya mereka ke League A.
Sikap sang pelatih menunjukkan bahwa ia siap mengesampingkan gangguan baru-baru ini demi memastikan skuadnya berada dalam kekuatan penuh untuk laga penentuan melawan Skotlandia dan Slovenia. "Menurut saya, itu jelas ya. Kami masih memiliki pertandingan yang lebih menantang di depan, dan kami membutuhkan pemain-pemain terbaik di tim nasional," kata Yakin, seperti dikutip dari blue Sport.
- Getty Images Sport
Tim nasional tetap bersatu
Pembahasan mengenai status para pemain itu akan segera dilakukan di internal Federasi Sepak Bola Swiss, dengan pembicaraan langsung yang melibatkan para pemain dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Yakin sepenuhnya menyadari kualitas unik yang dibawa gelandang Sunderland dan penyerang Atlanta United itu ke dalam skema taktiknya. Ia tetap optimistis bahwa solusi bisa ditemukan agar kedua pemain dapat kembali bergabung dengan rekan-rekan setim mereka pada pemusatan latihan berikutnya. "Saya harap semuanya berjalan baik. Kami ingin para pemain itu kembali. Anda tidak bisa menggantikan Granit dan Breel," tambah Yakin.
Sentimen ini juga dirasakan para pendukung Swiss, yang terdengar meneriakkan nama kedua bintang yang disingkirkan itu sepanjang pertandingan Nations League baru-baru ini. Tampaknya publik dan staf pelatih sepenuhnya sepakat bahwa tim jauh lebih kuat dengan dua jimat mereka berada di lapangan.
Pertanyaan soal kapten terjawab
Salah satu kekhawatiran utama selama absennya Xhaka adalah soal kepemimpinan tim. Bek Inter Milan Manuel Akanji telah mengisi kekosongan itu dengan sangat baik, tetapi Yakin buru-buru menegaskan bahwa hierarki tersebut tidak berubah secara permanen. Sang pelatih berniat mengembalikan Xhaka ke perannya sebagai pemimpin resmi kelompok itu begitu ia kembali masuk ke ruang ganti, dengan menyoroti pengabdiannya dalam jangka panjang serta pengaruhnya.
"Dia sudah sangat lama bersama kami dan sudah lama memakai ban kapten. Manu melakukan tugasnya dengan baik dan maju untuk memikul tanggung jawab itu. Saat Granit kembali, kami akan membicarakannya. Pada akhirnya, itu adalah keputusan di antara para pemain, tetapi Granit adalah kapten kami," ujar Yakin.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke promosi
Akanji sendiri telah vokal dalam mendukung kembalinya Xhaka, memperkuat gagasan bahwa tidak ada rivalitas untuk ban kapten. Kebersamaan skuad tetap tinggi, bahkan saat tim menghadapi tekanan untuk mempertahankan rekor sempurna mereka. Dengan 12 poin dari empat pertandingan dan selisih gol yang dominan, targetnya jelas: satu kemenangan lagi pada November akan memastikan promosi mereka.
"Kami semua sangat menyayangi Xhaka di tim ini. Ketika dia kembali, sudah jelas bahwa dia akan menjadi kapten lagi," tegas Akanji.
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