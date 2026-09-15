Vermeeren tiba di Atletico pada 2024 dengan reputasi yang sangat besar. Dijuluki sebagai penerus Axel Witsel, wonderkid Belgia itu diharapkan menjadi bintang besar berikutnya di lini tengah untuk tim asuhan Diego Simeone. Namun, pemain 21 tahun itu gagal mengukuhkan tempatnya di ibu kota Spanyol.

Pada paruh kedua musim 2023-24, Vermeeren hanya mencatatkan lima penampilan resmi dan cuma 159 menit bermain di Liga. Karena gagal menembus starting XI, ia akhirnya pindah ke RB Leipzig dan Prancis sebelum pada akhirnya kembali ke klub masa kecilnya, Antwerp.