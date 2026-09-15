AFP
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'Mungkin itu bukan klub yang tepat' - Mantan wonderkid Atletico Madrid buka suara soal transfer buruknya
Masa sulit di Spanyol
Vermeeren tiba di Atletico pada 2024 dengan reputasi yang sangat besar. Dijuluki sebagai penerus Axel Witsel, wonderkid Belgia itu diharapkan menjadi bintang besar berikutnya di lini tengah untuk tim asuhan Diego Simeone. Namun, pemain 21 tahun itu gagal mengukuhkan tempatnya di ibu kota Spanyol.
Pada paruh kedua musim 2023-24, Vermeeren hanya mencatatkan lima penampilan resmi dan cuma 159 menit bermain di Liga. Karena gagal menembus starting XI, ia akhirnya pindah ke RB Leipzig dan Prancis sebelum pada akhirnya kembali ke klub masa kecilnya, Antwerp.
- AFP
Keadaan transfer yang tersembunyi
Menengok kembali kepergiannya yang mendadak dari Antwerp, Vermeeren mengakui bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Atletico membayar €22 juta (£18,5 juta) untuk jasanya, biaya yang sebagian besar didorong oleh kesulitan finansial klub Belgia itu pada saat tersebut. Sang gelandang mengakui bahwa kepindahan ke Spanyol itu keliru dari sudut pandang olahraga.
"Saya rasa saya tidak serta-merta membuat keputusan yang buruk," kata Vermeeren kepada Het Nieuwsblad. "Mungkin ada keputusan yang salah di antaranya, tetapi situasinya, yang hanya diketahui sedikit orang, juga berperan. Mungkin Atletico bukan klub yang tepat, tetapi saat itu tampaknya menjadi opsi terbaik, dan saya sepenuhnya mendukungnya."
Menghadapi kekecewaan
Meski minim waktu bermain, Vermeeren memandang masa baktinya di Madrid sebagai periode krusial dalam pertumbuhan pribadinya. Ia kesulitan beradaptasi dengan negara baru dan bahasa baru, yang memberi beban mental yang besar.
"Orang-orang tidak melihatnya seperti itu, tetapi masa saya di Atletico adalah saat saya paling banyak belajar," jelasnya. "Saya nyaris tidak mengenal siapa pun, saya tidak berbicara dalam bahasa itu dan, selain itu, saya tidak bermain. Itu berubah menjadi kekecewaan dan kemarahan, mengeluh tentang segalanya. Seolah-olah itu salah semua orang lain."
- AFP
Melangkah maju dari pengalaman itu
Meski waktu bermain Vermeeren di lapangan sulit dikenang, Atletico mampu meminimalkan kerugian finansial mereka. Klub Spanyol itu menyusun strategi keluar yang menguntungkan dengan mengirimnya ke Leipzig. Klub Jerman tersebut awalnya membayar biaya peminjaman sebesar €9 juta (£7,5 juta), lalu diikuti kewajiban pembelian sebesar €16 juta (£13,5 juta), yang memungkinkan Atletico mendapatkan kembali total €25 juta (£21 juta).
Musim ini, Leipzig memutuskan untuk meminjamkannya ke Antwerp, tempat ia sudah mencatatkan dua penampilan di liga. Fokusnya sekarang adalah membantu timnya mengamankan gelar Belgia untuk pertama kalinya sejak 2023.
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