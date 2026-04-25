Muncul lebih awal dari yang diperkirakan dalam draft: Tight end asal Jerman akhirnya resmi bergabung dengan NFL

"Saya telah membuktikan bahwa saya bisa berlari cepat dan menangkap bola. Tapi banyak orang menyukai kemampuan saya dalam melakukan blok. Tidak banyak tight end di NFL maupun di tingkat perguruan tinggi yang bisa melakukan keduanya," jelas Klein mengenai kelebihannya sambil menekankan kemampuan kepemimpinannya: "Yang membedakan saya adalah cara saya berinteraksi dengan orang lain. Saya menjalin hubungan baik dengan mereka yang mencuci pakaian atau menyiapkan sarapan untuk saya. Banyak anak muda yang menganggap saya sebagai panutan."

Klein, yang pindah ke AS pada 2019 setelah lulus sekolah, mengaku tidak pernah memiliki alternatif untuk rencananya di NFL. "Kadang-kadang saya bilang: ganti ban. Tapi saya tidak tahu. Rencana A saya selalu: saya pindah ke AS dan masuk ke NFL. Dan Rencana B selalu, bahwa Rencana A berjalan," katanya.

Enam pemain Jerman lainnya di draft—Paul Rubelt (Frankfurt/Oder), Mark Petry (Hochheim), Florian Stahler (Köln), Maurice Heims (Hamburg), Felix Leppen (Witzenhausen), dan Leo Blumentritt (Weichs)—harus lebih cemas untuk mendapatkan tempat.