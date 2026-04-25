Tight end yang terakhir kali bermain di perguruan tinggi di Michigan itu dipilih pada putaran kedua di urutan ke-59 pada Sabtu dini hari. Proses seleksi talenta tersebut berlangsung di Pittsburgh.
Diterjemahkan oleh
Muncul lebih awal dari yang diperkirakan dalam draft: Tight end asal Jerman akhirnya resmi bergabung dengan NFL
Klein, yang menurut para ahli sebenarnya dianggap sebagai pilihan untuk babak-babak selanjutnya, sebelumnya tidak memiliki tim impian. "Keluarga saya punya tim favorit, tapi saya lebih suka melihat apa yang akan terjadi," katanya dalam wawancara dengan SID sebelum draft. Kini ia akan bergabung dengan Texans, di mana gaji jutaan dolar sudah dijamin untuknya. Tim ini memang belum pernah menjadi juara, namun setidaknya belakangan ini secara rutin lolos ke babak playoff.
Klein akan bersaing untuk mendapatkan tempat di barisan ofensif yang membutuhkan penguatan pada musim mendatang. Ia dianggap relatif kurang berpengalaman, namun memiliki potensi besar. Di Michigan Wolverines, ia baru-baru ini menjadi kapten tim, layaknya ikon sepak bola Tom Brady.
- Getty Images Sport
"Saya telah membuktikan bahwa saya bisa berlari cepat dan menangkap bola. Tapi banyak orang menyukai kemampuan saya dalam melakukan blok. Tidak banyak tight end di NFL maupun di tingkat perguruan tinggi yang bisa melakukan keduanya," jelas Klein mengenai kelebihannya sambil menekankan kemampuan kepemimpinannya: "Yang membedakan saya adalah cara saya berinteraksi dengan orang lain. Saya menjalin hubungan baik dengan mereka yang mencuci pakaian atau menyiapkan sarapan untuk saya. Banyak anak muda yang menganggap saya sebagai panutan."
Klein, yang pindah ke AS pada 2019 setelah lulus sekolah, mengaku tidak pernah memiliki alternatif untuk rencananya di NFL. "Kadang-kadang saya bilang: ganti ban. Tapi saya tidak tahu. Rencana A saya selalu: saya pindah ke AS dan masuk ke NFL. Dan Rencana B selalu, bahwa Rencana A berjalan," katanya.
Enam pemain Jerman lainnya di draft—Paul Rubelt (Frankfurt/Oder), Mark Petry (Hochheim), Florian Stahler (Köln), Maurice Heims (Hamburg), Felix Leppen (Witzenhausen), dan Leo Blumentritt (Weichs)—harus lebih cemas untuk mendapatkan tempat.