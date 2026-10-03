Mourinho, Ten Hag, dan Lainnya: Krisis Jesus Membuka Kembali Catatan Hitam Ronaldo

Krisis terbaru yang menyelimuti Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri dalam perjalanan karier salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Krisis itu justru merupakan kelanjutan dari rangkaian panjang perselisihan dan ketegangan yang mewarnai hubungannya dengan para pelatih, pejabat, dan rekan setim selama lebih dari 25 tahun di lapangan.

Bintang Portugal itu, yang membawa negaranya meraih gelar Piala Eropa pada 2016, serta menjuarai Liga Champions dan meraih Ballon d'Or sebanyak lima kali sepanjang kariernya bersama klub, meninggalkan pemusatan latihan timnas yang sedang berlangsung. Hal ini membuka pintu bagi berbagai pertanyaan mengenai masa depan internasionalnya, setelah ia mencetak 146 gol dengan seragam Portugal, sebuah rekor di level timnas pria.

Ronaldo, yang kini berusia 41 tahun, menegaskan bahwa ia akan mengungkap "pada waktu yang tepat" alasan sebenarnya yang mendorongnya meninggalkan pemusatan latihan. Hal ini disampaikan setelah Jorge Jesus, direktur teknik timnas, menegaskan tidak adanya krisis, sembari mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan dalam cara menangani situasi kapten tim pada laga menghadapi Norwegia, yang berakhir dengan kekalahan Portugal 1-2 di Liga Bangsa-Bangsa Eropa, tanpa Ronaldo tampil dalam pertandingan tersebut.

Hingga Ronaldo mengungkapkan versi lengkapnya, motifnya masih menjadi tanda tanya. Masih terlalu dini pula untuk memastikan bahwa insiden ini menandai akhir perjalanan internasionalnya. Meski demikian, berakhirnya kiprahnya bersama timnas di tengah perselisihan tajam bukanlah hal yang sepenuhnya mengejutkan, mengingat panjangnya catatan krisis yang terkait dengan namanya.

Menangani penurunan performa atau perubahan peran di dalam tim bagi bintang sebesar Ronaldo bukanlah tugas yang mudah. Pengaruhnya, baik positif maupun negatif, di dalam timnas Portugal pun terus menjadi bahan perdebatan selama tiga turnamen besar terakhir, yakni pada 2022, 2024, dan 2026.

Sambil menanti gambaran yang lebih jelas mengenai krisis terbarunya, kami mengulas momen-momen paling menonjol yang menyaksikan perselisihan antara Ronaldo dengan para pelatih atau pejabat sepanjang kariernya, berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh jaringan ESPN.