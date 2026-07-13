Mourinho menuruti keinginan Pérez... Real Madrid mempertahankan "setan" Zidane

Keputusan Real Madrid untuk mempertahankan Bentos bukanlah keputusan sesaat, melainkan cerminan keyakinan yang kuat di dalam klub akan kemampuan pelatih asal Italia tersebut dalam mengelola aspek fisik tim.
Selama beberapa waktu terakhir, Florentino Pérez secara aktif mendorong pemberian peran yang lebih berpengaruh kepadanya, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi fisik tim dan tingginya angka cedera, yang mendorong klub untuk merestrukturisasi divisi ini secara menyeluruh, bersamaan dengan kembalinya Bentos dan kedatangan Niko Mehić (Kepala Layanan Medis Real Madrid).
Bento dijuluki “Setan”, sebuah julukan yang diberikan kepadanya oleh para pemain Real Madrid sebagai candaan sekaligus bentuk penghargaan, karena latihan dan tes fisiknya yang terkenal yang telah menjadi ciri khas masa persiapan, di mana para pemain terbiasa menjalani latihan berat di Valdebebas sambil mengenakan masker khusus untuk mengukur performa fisik.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Bentos pernah mengungkapkan bahwa salah satu pemain pernah berkata kepadanya: “Kamu adalah Iblis,” sebuah pengakuan yang mencerminkan betapa beratnya metode latihannya, yang didasarkan pada mendorong para pemain hingga batas fisik maksimal mereka sebagai persiapan untuk pertandingan-pertandingan besar.
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