Mourinho menuruti keinginan Pérez... Real Madrid mempertahankan "setan" Zidane

Laporan media Spanyol hari Senin ini, yang dikutip oleh situs Football España, menyebutkan bahwa Antonio Bentos akan tetap menjabat sebagai pelatih kebugaran di Real Madrid di bawah kepemimpinan José Mourinho, setelah dewan direksi klub memutuskan untuk mempertahankannya dalam jajaran staf teknis.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Portugal itu lebih memilih menunjuk pelatih kebugaran pilihannya sendiri, namun manajemen Real Madrid mengambil keputusan sendiri dan memberitahukannya bahwa Bentos akan tetap dipertahankan, sebuah keputusan yang lebih mencerminkan posisi pelatih asal Italia itu di dalam klub daripada mencerminkan visi pelatih baru.

Laporan tersebut menambahkan bahwa Bentos kembali ke posisinya setelah pemecatan Xabi Alonso pada musim dingin lalu, dan dengan kedatangan Mourinho, dewan direksi bertindak cepat untuk mempertahankannya.

Sebaliknya, situasinya berbeda pada posisi pelatih kiper, di mana laporan menunjukkan bahwa Mourinho berhasil menunjuk orang yang diinginkannya (Nuno Santos), sementara pelatih kiper Luis López akan melanjutkan pekerjaannya di Real Madrid dalam posisi lain, tanpa meninggalkan klub.