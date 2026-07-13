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Mourinho menuruti keinginan Pérez... Real Madrid mempertahankan "setan" Zidane

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J. Mourinho
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A. Arbeloa
Real Madrid vs Fiorentina
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Fiorentina
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Real Sociedad
Z. Zidane
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Pertarungan di luar lapangan berakhir dengan keputusan yang tidak terelakkan

Real Madrid menandai langkah manajerial pertamanya di era José Mourinho, yaitu dalam hal pemilihan staf teknis. Hal ini berkaitan dengan pelatih kebugaran Antonio Bentos, sebuah keputusan yang mencerminkan besarnya pengaruh yang dimiliki pelatih asal Italia tersebut di dalam klub.

Mempertahankan Bentos bukan sekadar pilihan teknis, melainkan pesan awal bahwa beberapa urusan di dalam “Santiago Bernabéu” tetap berada di bawah visi manajemen dan Presiden Pérez, bahkan dengan kedatangan pelatih sekelas dan berpengalaman seperti Mourinho, yang terpaksa memulai tugasnya bersama salah satu nama terpenting yang dipertahankan oleh manajemen klub.

  • Mourinho menuruti keinginan Pérez

    Laporan media Spanyol hari Senin ini, yang dikutip oleh situs Football España, menyebutkan bahwa Antonio Bentos akan tetap menjabat sebagai pelatih kebugaran di Real Madrid di bawah kepemimpinan José Mourinho, setelah dewan direksi klub memutuskan untuk mempertahankannya dalam jajaran staf teknis.

    Laporan tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Portugal itu lebih memilih menunjuk pelatih kebugaran pilihannya sendiri, namun manajemen Real Madrid mengambil keputusan sendiri dan memberitahukannya bahwa Bentos akan tetap dipertahankan, sebuah keputusan yang lebih mencerminkan posisi pelatih asal Italia itu di dalam klub daripada mencerminkan visi pelatih baru.

    Laporan tersebut menambahkan bahwa Bentos kembali ke posisinya setelah pemecatan Xabi Alonso pada musim dingin lalu, dan dengan kedatangan Mourinho, dewan direksi bertindak cepat untuk mempertahankannya.

    Sebaliknya, situasinya berbeda pada posisi pelatih kiper, di mana laporan menunjukkan bahwa Mourinho berhasil menunjuk orang yang diinginkannya (Nuno Santos), sementara pelatih kiper Luis López akan melanjutkan pekerjaannya di Real Madrid dalam posisi lain, tanpa meninggalkan klub.

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  • "Setan yang Disayangi".. Pria andalan Zidane yang tak ingin Real Madrid kehilangannya

    Keputusan Real Madrid untuk mempertahankan Bentos bukanlah keputusan sesaat, melainkan cerminan keyakinan yang kuat di dalam klub akan kemampuan pelatih asal Italia tersebut dalam mengelola aspek fisik tim.

    Selama beberapa waktu terakhir, Florentino Pérez secara aktif mendorong pemberian peran yang lebih berpengaruh kepadanya, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi fisik tim dan tingginya angka cedera, yang mendorong klub untuk merestrukturisasi divisi ini secara menyeluruh, bersamaan dengan kembalinya Bentos dan kedatangan Niko Mehić (Kepala Layanan Medis Real Madrid).

    Bento dijuluki “Setan”, sebuah julukan yang diberikan kepadanya oleh para pemain Real Madrid sebagai candaan sekaligus bentuk penghargaan, karena latihan dan tes fisiknya yang terkenal yang telah menjadi ciri khas masa persiapan, di mana para pemain terbiasa menjalani latihan berat di Valdebebas sambil mengenakan masker khusus untuk mengukur performa fisik.

    Sebelumnya, pada tahun 2023, Bentos pernah mengungkapkan bahwa salah satu pemain pernah berkata kepadanya: “Kamu adalah Iblis,” sebuah pengakuan yang mencerminkan betapa beratnya metode latihannya, yang didasarkan pada mendorong para pemain hingga batas fisik maksimal mereka sebagai persiapan untuk pertandingan-pertandingan besar.

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  • Perjalanan karier yang membawanya menjadi tokoh berpengaruh di Real Madrid... Dari mana asal Bentos?

    Bentos bergabung dengan Real Madrid untuk pertama kalinya pada tahun 2016 atas permintaan langsung dari Zinedine Zidane, setelah sebelumnya mereka bekerja sama di Juventus saat ia masih bermain untuk klub Italia tersebut. Ia kemudian menjadi salah satu anggota staf pelatih utama yang membawa tim meraih gelar ganda bersejarah berupa La Liga dan Liga Champions pada tahun 2017, sebelum kembali menjuarai Liga Champions pada tahun 2018.

    Ketika Zidane meninggalkan klub pada masa jabatannya yang pertama, Bentos juga hengkang, sebelum akhirnya dipanggil kembali oleh Real Madrid pada tahun 2021 untuk bekerja bersama Carlo Ancelotti, dan turut berkontribusi dalam perjalanan meraih gelar Liga Champions pada tahun 2022.

    Prestasi-prestasinya tidak hanya terbatas pada Real Madrid; namanya juga terkait dengan lima gelar Liga Champions bersama tim-tim yang pernah ia tangani, yaitu satu gelar bersama Juventus dan empat gelar bersama klub raja tersebut.

    Mantan penyerang Fernando Morientes pun pernah memuji kinerjanya pada tahun 2018, dengan mengatakan: “Dia orang yang ramah dan bersahabat, tapi sangat tegas. Dia membantuku menurunkan berat badan dari 83 menjadi 79 kilogram dalam tiga minggu, dan aku belum pernah merasakan gairah seperti itu dalam hidupku seperti yang kurasakan bersamanya.”

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  • Filsafat Bentos: "Saya tahu mereka membenci saya"

    Adapun Bentos sendiri, ia merangkum filosofi kepelatihannya pada malam menjelang final Liga Champions 2022 dengan mengatakan: “Ini adalah pendekatan yang menyesuaikan diri dengan berbagai tim dan kebutuhannya. Saya mendorong para pemain hingga batas maksimal mereka, namun dengan penuh rasa hormat. Saya tahu mereka terkadang membenci saya.”

    Ia juga mengungkapkan seberapa besar kepercayaan yang dimilikinya di dalam klub, sambil menambahkan: “Setiap kali Florentino melihat saya, dia bertanya apakah kami akan memberikan yang terbaik.”

    Di antara keputusan manajemen yang memaksanya untuk tetap bertahan dan rekam jejak kesuksesan yang panjang, Antonio Bento memulai babak baru di Real Madrid, namun kali ini sebagai sosok yang dipertahankan oleh manajemen, bahkan dengan mengorbankan keinginan pelatih baru.

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