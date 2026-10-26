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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Diterjemahkan oleh

Mourinho membongkar jebakan Barcelona: Alarm bagi sistem Flick

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
H. Flick
J. Mourinho
X. Alonso
C. Ancelotti
Spanyol
Jerman
Portugal
Italia

Pelatih asal Portugal itu ungguli Ancelotti dan Alonso

Keunggulan Barcelona dalam El Clasico tidak lagi terjamin hanya dengan menerapkan gaya main andalannya, setelah mulai terungkap tanda-tanda perubahan mencolok dalam cara Real Madrid menghadapi gagasan-gagasan Hansi Flick.

Dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, berubah detail-detail yang mungkin terlihat kecil, tetapi menimbulkan pertanyaan yang lebih besar seputar kemampuan pelatih asal Jerman itu dalam mempertahankan keunggulan timnya atas rival bebuyutannya.

Dalam sebuah laporan mengenai El Clasico kemarin, yang dimenangi Real Madrid dengan skor 2-1 atas Barcelona di Camp Nou, surat kabar Mundo Deportivo membuat perbandingan antara pertemuan-pertemuan Flick dengan para pelatih Real Madrid: Mourinho, Xabi Alonso, dan Carlo Ancelotti, sehingga memperlihatkan perkembangan yang signifikan bagi Los Blancos di bawah pelatih asal Portugal tersebut.

  • Surat kabar Spanyol itu menulis: "Real Madrid tidak lagi dengan mudah terjebak dalam perangkap offside yang diandalkan Hansi Flick, sebagaimana Mourinho berhasil memangkas penguasaan bola Barcelona. Ini merupakan indikasi yang mencerminkan perkembangan tim Los Blancos dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dibandingkan dengan periode Carlo Ancelotti dan Xabi Alonso."

    Flick hanya kalah dua kali dari total delapan laga El Clasico melawan Real Madrid di berbagai kompetisi. Satu kekalahan terjadi melawan tim Alonso di Santiago Bernabeu tepat setahun lalu, dengan skor 2-1, dan yang lainnya melawan Real Madrid yang dipimpin Jose Mourinho pada El Clasico kemarin.

    Perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan yang jelas dalam cara Real Madrid menghadapi perangkap offside yang diandalkan Flick. Pada laga 26 Oktober 2024, para pemain Ancelotti terjebak offside sebanyak 12 kali dalam kekalahan Real Madrid 0-4, tetapi angka itu turun menjadi satu kali pada final Piala Super Spanyol yang dimenangkan Barcelona dua bulan kemudian.

    Pada satu-satunya El Clasico melawan Alonso, Real Madrid terjaring offside sebanyak lima kali, sebelum angka tersebut turun menjadi hanya tiga kali pada pertandingan terakhir melawan tim Mourinho.

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  • Perkembangan Madrid dan Alarm Bahaya bagi Flick

    Angka-angka ini mencerminkan kemampuan Real Madrid untuk belajar dan beradaptasi dengan gaya bertahan Barcelona. Perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada cara menghadapi lini pertahanan yang maju, karena Mourinho juga berhasil mengurangi dominasi penguasaan bola Barcelona, meskipun secara teori gayanya lebih cenderung bertahan dibandingkan gaya Alonso.

    Persentase penguasaan bola Real Madrid meningkat dari 31,5% saat menghadapi Barcelona setahun lalu menjadi 37,8% pada El Clasico kemarin, dan jumlah umpannya pun bertambah dari 274 menjadi 380 umpan, setelah memasukkan Bernardo Silva dan Arda Guler.

    Mundo Deportivo menutup: "Angka-angka ini menempatkan Barcelona di hadapan tantangan yang jelas; dengan berkembangnya para pesaing dan kemampuan mereka menemukan solusi untuk gaya bermainnya, kini tim Flick harus mengembangkan performanya pula, agar titik-titik kekuatannya yang biasa tidak berubah menjadi formula yang mudah dihadapi Real Madrid."

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