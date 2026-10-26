Surat kabar Spanyol itu menulis: "Real Madrid tidak lagi dengan mudah terjebak dalam perangkap offside yang diandalkan Hansi Flick, sebagaimana Mourinho berhasil memangkas penguasaan bola Barcelona. Ini merupakan indikasi yang mencerminkan perkembangan tim Los Blancos dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dibandingkan dengan periode Carlo Ancelotti dan Xabi Alonso."

Flick hanya kalah dua kali dari total delapan laga El Clasico melawan Real Madrid di berbagai kompetisi. Satu kekalahan terjadi melawan tim Alonso di Santiago Bernabeu tepat setahun lalu, dengan skor 2-1, dan yang lainnya melawan Real Madrid yang dipimpin Jose Mourinho pada El Clasico kemarin.

Perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan yang jelas dalam cara Real Madrid menghadapi perangkap offside yang diandalkan Flick. Pada laga 26 Oktober 2024, para pemain Ancelotti terjebak offside sebanyak 12 kali dalam kekalahan Real Madrid 0-4, tetapi angka itu turun menjadi satu kali pada final Piala Super Spanyol yang dimenangkan Barcelona dua bulan kemudian.

Pada satu-satunya El Clasico melawan Alonso, Real Madrid terjaring offside sebanyak lima kali, sebelum angka tersebut turun menjadi hanya tiga kali pada pertandingan terakhir melawan tim Mourinho.