Keunggulan Barcelona dalam El Clasico tidak lagi terjamin hanya dengan menerapkan gaya main andalannya, setelah mulai terungkap tanda-tanda perubahan mencolok dalam cara Real Madrid menghadapi gagasan-gagasan Hansi Flick.
Dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, berubah detail-detail yang mungkin terlihat kecil, tetapi menimbulkan pertanyaan yang lebih besar seputar kemampuan pelatih asal Jerman itu dalam mempertahankan keunggulan timnya atas rival bebuyutannya.
Dalam sebuah laporan mengenai El Clasico kemarin, yang dimenangi Real Madrid dengan skor 2-1 atas Barcelona di Camp Nou, surat kabar Mundo Deportivo membuat perbandingan antara pertemuan-pertemuan Flick dengan para pelatih Real Madrid: Mourinho, Xabi Alonso, dan Carlo Ancelotti, sehingga memperlihatkan perkembangan yang signifikan bagi Los Blancos di bawah pelatih asal Portugal tersebut.