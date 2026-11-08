Jose Mourinho berhasil mengembalikan Real Madrid ke jalur persaingan, setelah menerapkan sejumlah keputusan sulit di dalam ruang ganti. Langkah ini, menurut pemerhati sepak bola Spanyol Nacho Pena, tidak mampu dilakukan oleh Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa, dengan berbagai alasan.

Pena memuji pelatih Real Madrid itu usai kemenangan atas Valencia di Stadion Mestalla, seraya menegaskan bahwa andil terbesar dalam perubahan yang dialami tim ini berkat sang pelatih asal Portugal tersebut, yang mampu menguasai ruang ganti dan mengatur para bintang berkat pengalaman, kecerdikan, serta kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

Real Madrid naik ke peringkat kedua klasemen La Liga setelah mengalahkan Valencia 3-0 kemarin pada pekan ke-12, menyamai Barcelona yang memuncaki klasemen dengan 30 poin, sehingga memberikan tekanan kepada tim Catalan itu sebelum laga yang dinanti malam ini pada pekan yang sama, menghadapi Atletico Madrid (28 poin).

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