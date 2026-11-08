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Mourinho melakukan apa yang gagal dilakukan orang lain: Apa yang berubah di Real Madrid?

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
X. Alonso
J. Mourinho
C. Ancelotti
A. Arbeloa
Spanyol
Portugal
Italia

"Pria ini tahu apa yang dia lakukan"

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Jose Mourinho berhasil mengembalikan Real Madrid ke jalur persaingan, setelah menerapkan sejumlah keputusan sulit di dalam ruang ganti. Langkah ini, menurut pemerhati sepak bola Spanyol Nacho Pena, tidak mampu dilakukan oleh Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa, dengan berbagai alasan.

Pena memuji pelatih Real Madrid itu usai kemenangan atas Valencia di Stadion Mestalla, seraya menegaskan bahwa andil terbesar dalam perubahan yang dialami tim ini berkat sang pelatih asal Portugal tersebut, yang mampu menguasai ruang ganti dan mengatur para bintang berkat pengalaman, kecerdikan, serta kemampuannya mengambil keputusan yang tepat.

Real Madrid naik ke peringkat kedua klasemen La Liga setelah mengalahkan Valencia 3-0 kemarin pada pekan ke-12, menyamai Barcelona yang memuncaki klasemen dengan 30 poin, sehingga memberikan tekanan kepada tim Catalan itu sebelum laga yang dinanti malam ini pada pekan yang sama, menghadapi Atletico Madrid (28 poin).

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  • Keputusan-keputusan mengejutkan: pujian layak diberikan kepada Mourinho

    Situs Defensa Central mengutip pernyataan Peña melalui kanal YouTube-nya: "Saya benar-benar percaya bahwa pujian harus diberikan kepada Jose Mourinho. Ia datang untuk mengambil keputusan-keputusan mengejutkan yang bahkan tidak diambil oleh Carlo Ancelotti pada musim keempatnya, mungkin karena rasa terima kasih kepada para pemain setelah mereka memenangkan segalanya, sebagaimana Xabi Alonso juga tidak mampu melakukannya, mungkin karena ia tidak mendapat dukungan, atau tidak diberi kesempatan, atau karena ia kekurangan fleksibilitas dan kecerdikan yang dibutuhkan untuk menangani situasi tersebut".

    Ia menambahkan: "Adapun Arbeloa, ia datang dalam kondisi yang sangat kacau, setelah musim sebenarnya sudah menjadi rumit".

    Ia melanjutkan: "Kenyataannya, tidak satu pun dari mereka yang mampu mengemudikan kapal serta menguasai dan mengelola ruang ganti, sementara Mourinho berhasil melakukannya. Ia mencapai hal itu berkat pengalamannya yang besar, kematangannya, dan keputusan-keputusannya yang tepat".

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  • "Pria ini tahu apa yang dia lakukan"

    Jurnalis asal Spanyol itu menjelaskan bahwa pengambilan keputusan taktis yang berani, yang kemudian berbuah keberhasilan di atas lapangan, akan memperkuat kepercayaan para pemain terhadap pelatih mereka. Pena mencontohkan keputusan Mourinho dalam memilih susunan pemain inti pada laga El Clasico, dengan mengatakan: "Kamu juga mendapatkan rasa hormat dari ruang ganti ketika mengambil keputusan seperti memilih susunan pemain yang akan kamu turunkan di El Clasico, lalu semuanya berjalan persis seperti yang kamu rencanakan. Saat itulah para pemain saling memandang satu sama lain dan mulai berpikir: ya Tuhan, pria ini tahu apa yang ia lakukan".

    Pena menyatakan keyakinannya atas kemampuan Real Madrid untuk bersaing dengan kuat sepanjang musim ini, baik di La Liga maupun Liga Champions Eropa, dengan menilai bahwa tim tersebut kini mampu bertarung hingga akhir, sebuah perubahan yang berbeda dari apa yang terjadi selama dua musim terakhir.

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