Opini Tak Populer GOAL: Morgan Rogers Yang Ke-Ronaldo-Ronaldo-an, Wajib Starter Di Timnas Inggris Di Depan Jude Bellingham, Phil Foden & Cole Palmer Untuk Piala Dunia 2026

Rogers meraih penghargaan PFA Young Player of the Year untuk 2024-25 setelah mencetak delapan gol dan 10 assist untuk Villa, tetapi menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat kritik akibat awal musim yang sulit bagi klub. Dia bahkan mendapat sorakan sarkastis dari penggemar tuan rumah setelah menyelesaikan satu umpan dalam kemenangan pertama Villa musim ini melawan Bologna di Liga Europa, dan memberikan penilaian jujur ​​tentang perjuangannya dalam wawancara dengan Sky Sports.

"Saya mungkin menjadi paket kejutan tahun lalu, tetapi sekarang orang-orang tahu tentang saya dan mereka tahu tentang permainan saya," katanya. "Mereka mencoba menghentikan saya dan sekarang ini tentang bagaimana saya bisa berkembang ke tingkat berikutnya dan mengatasi itu. Pemain bagus masih akan diketahui jika mereka tidak mencoba untuk berkembang dan menjadi lebih baik."

Sikap yang dewasa nan segar ini adalah salah satu alasan utama bagi kebangunan cepat gelandang tersebut. Rogers telah merangkul tanggung jawab ekstra untuk mencapai tingkat berikutnya di Villa Park, bahkan mengisi sebagai penyerang sayap kiri dan penyerang saat dibutuhkan. Pengambilan keputusan Rogers di sepertiga akhir telah meningkat, dan dia membuat dirinya tersedia untuk menerima bola di antara garis, di mana dia dapat menyebabkan kerusakan maksimum, lebih sering daripada pemain lain mana pun di liga - menurut Genius Sports.

Ini adalah evolusi yang telah menghasilkan kontrak baru bagi Rogers dan kata-kata pujian yang mengesankan dari Emery, yang mengatakan kepada wartawan pada akhir pekan: "Hal yang paling penting adalah bagaimana dia bekerja, secara taktis dan menjadi serbaguna. Dia sekarang mencetak gol dan dia sangat cemerlang. Dia selalu bermain, melakukan pekerjaannya dan dengan komitmen besar dalam segala hal. Kemudian, gol datang. Dia merasa semakin baik. Dia tumbuh dengan cepat dan melakukan lebih baik. Dia adalah orang yang benar-benar fantastis. Kemampuan fisiknya sangat besar. Dia adalah pemain hebat dengan mentalitas yang menjelaskan segala sesuatu yang dia lakukan dan untuk menunjukkan segala sesuatu yang dia lakukan."