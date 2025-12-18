Morgan Rogers England GFXGetty/GOAL
James Westwood dan Anugerah Pamuji

Opini Tak Populer GOAL: Morgan Rogers Yang Ke-Ronaldo-Ronaldo-an, Wajib Starter Di Timnas Inggris Di Depan Jude Bellingham, Phil Foden & Cole Palmer Untuk Piala Dunia 2026

Setelah bermain imbang 1-1 melawan Sunderland yang bermain dengan 10 orang di Stadium of Light pada 21 September, Aston Villa terpuruk di zona degradasi dan pertanyaan mulai muncul mengenai posisi Unai Emery sebagai manajer. The Villans finis di posisi keempat dan keenam pada dua musim penuh pertama Emery memimpin, tetapi belum meraih kemenangan setelah lima pertandingan awal musim 2025-26 dengan hanya satu gol yang tercatat.

Namun, tiga bulan kemudian, Villa telah berubah secara ajaib menjadi pesaing gelar, memenangkan 10 dari 11 pertandingan mereka sejak perjalanan yang membawa malapetaka ke Wearside. Tim asuhan Emery sekarang hanya terpaut tiga poin dari sang pemimpin Arsenal di posisi ketiga, dengan kemenangan terbaru mereka terjadi di kandang West Ham dalam keadaan dramatis.

Villa memasuki babak pertama tertinggal 2-1, sebelum Morgan Rogers maju untuk mengubah keadaan. Pemain berusia 23 tahun, yang gagal mencapai standar di Manchester City pada awal karirnya, mencetak dua gol untuk menyelesaikan kemenangan comeback 3-2 bagi tim tamu. Gol kedua adalah kandidat Goal of the Season, ketika Rogers menghasilkan tembakan geledek dari jarak 25 yard yang melewati kiper Hammers, Alphonse Areola, yang tak berdaya.

Ini bukan penampilan satu kali saja. Rogers telah terlibat dalam delapan gol dalam 16 penampilan Premier League musim ini, dan telah menjadi kekuatan pendorong di balik lonjakan luar biasa Villa di papan klasemen.

Thomas Tuchel telah memperhatikan, menjadikan Rogers pemain reguler di tim Inggrisnya, tetapi dia harus melangkah lebih jauh. Mungkin ini adalah pendapat yang tidak populer mengingat Jude Bellingham, Phil Foden, dan Cole Palmer semuanya bersaing untuk peran tersebut, tetapi Rogers harus dijamin mendapatkan posisi No.10 jika The Three Lions ingin mengakhiri 60 tahun penderitaan di Piala Dunia musim panas mendatang.

  • Leeds United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Pemain hebat'

    Rogers meraih penghargaan PFA Young Player of the Year untuk 2024-25 setelah mencetak delapan gol dan 10 assist untuk Villa, tetapi menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat kritik akibat awal musim yang sulit bagi klub. Dia bahkan mendapat sorakan sarkastis dari penggemar tuan rumah setelah menyelesaikan satu umpan dalam kemenangan pertama Villa musim ini melawan Bologna di Liga Europa, dan memberikan penilaian jujur ​​tentang perjuangannya dalam wawancara dengan Sky Sports.

    "Saya mungkin menjadi paket kejutan tahun lalu, tetapi sekarang orang-orang tahu tentang saya dan mereka tahu tentang permainan saya," katanya. "Mereka mencoba menghentikan saya dan sekarang ini tentang bagaimana saya bisa berkembang ke tingkat berikutnya dan mengatasi itu. Pemain bagus masih akan diketahui jika mereka tidak mencoba untuk berkembang dan menjadi lebih baik."

    Sikap yang dewasa nan segar ini adalah salah satu alasan utama bagi kebangunan cepat gelandang tersebut. Rogers telah merangkul tanggung jawab ekstra untuk mencapai tingkat berikutnya di Villa Park, bahkan mengisi sebagai penyerang sayap kiri dan penyerang saat dibutuhkan. Pengambilan keputusan Rogers di sepertiga akhir telah meningkat, dan dia membuat dirinya tersedia untuk menerima bola di antara garis, di mana dia dapat menyebabkan kerusakan maksimum, lebih sering daripada pemain lain mana pun di liga - menurut Genius Sports.

    Ini adalah evolusi yang telah menghasilkan kontrak baru bagi Rogers dan kata-kata pujian yang mengesankan dari Emery, yang mengatakan kepada wartawan pada akhir pekan: "Hal yang paling penting adalah bagaimana dia bekerja, secara taktis dan menjadi serbaguna. Dia sekarang mencetak gol dan dia sangat cemerlang. Dia selalu bermain, melakukan pekerjaannya dan dengan komitmen besar dalam segala hal. Kemudian, gol datang. Dia merasa semakin baik. Dia tumbuh dengan cepat dan melakukan lebih baik. Dia adalah orang yang benar-benar fantastis. Kemampuan fisiknya sangat besar. Dia adalah pemain hebat dengan mentalitas yang menjelaskan segala sesuatu yang dia lakukan dan untuk menunjukkan segala sesuatu yang dia lakukan."

    • Iklan
  • West Ham United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menguasai knuckleball

    Rogers terutama dikenal karena kemampuannya membawa bola dengan kuat dan kontrol dekat, tetapi kini juga mulai dikenal sebagai spesialis tembakan jarak jauh. Dia mencetak gol dengan tembakan keras lainnya di Tottenham Hotspur Stadium pada bulan Oktober, dan menghasilkan variasi tak terhentikan dari tendangan bebas 'knuckleball' dalam kemenangan 2-1 Villa di Leeds United bulan berikutnya.

    Menendang bola dengan tepat dari tengah adalah teknik yang hanya dikuasai oleh sedikit pemain, dengan gerakan lanjutan yang cepat dan tajam untuk menciptakan gerakan menukik yang mengejutkan penjaga gawang. Teknik ini pertama kali dipopulerkan di Premier League oleh legenda Manchester United, seperti yang diamati Theo Walcott ketika memuji penampilan Rogers melawan West Ham.

    Mantan winger Arsenal itu mengatakan di BBC's 'Match of the Day': "Anda memikirkan [Cristiano] Ronaldo dan bagaimana, jika Anda memberi mereka waktu dan ruang saat menendang dari jarak jauh, Anda dalam masalah, mereka mampu memanipulasi bola sesuai keinginan mereka. Rogers mampu melakukan itu."

    Walcott melanjutkan dengan membuat prediksi berani tentang prospek internasional Rogers tahun 2026: "Bagi saya, dia tidak hanya akan masuk skuad - dia pasti akan menjadi starter untuk Inggris di Piala Dunia - 100 persen. Dia melakukan segalanya, dia bukan hanya ancaman gol. Saya suka semua [pesaing untuk posisi nomor 10], tetapi salah satu dari mereka harus absen dari skuad - dan bagi saya, Rogers harus menjadi starter. Dia adalah pemain yang sangat cerdas, dia tipe pemain yang mengenali kelemahan dalam struktur tim."

  • Morgan Rogers Thomas Tuchel England 2025Getty Images

    Memenangkan kepercayaan Tuchel

    Rogers telah hampir pasti menjadi pilihan untuk Inggris sejak penunjukan Tuchel di awal tahun, memulai enam dari sepuluh pertandingan pertama pelatih asal Jerman itu. Dia juga diuntungkan dari ketidakhadiran Bellingham karena cedera antara Agustus dan Oktober, memulai di belakang Harry Kane dalam kemenangan 5-0 tandang melawan Serbia dan Latvia dalam kualifikasi Piala Dunia, serta kemenangan persahabatan 3-0 melawan Wales.

    Lulusan akademi West Brom ini mencetak gol pertamanya untuk Inggris dalam pertandingan melawan Wales, menghasilkan penyelesaian cerdas dari sudut sempit, tetapi kualitas permainannya paling terlihat melawan Serbia saat ia membuat lima umpan kunci, termasuk satu assist untuk Noni Madueke, dan menyelesaikan lebih banyak dribel daripada siapa pun di lapangan. Lebih penting lagi, dia memenangkan kepercayaan Tuchel sementara Bellingham masih berusaha untuk kembali ke kebugaran penuh.

    Akibatnya, ketika Bellingham akhirnya kembali ke skuad Inggris pada jeda internasional November, dia tidak langsung masuk ke susunan pemain Tuchel. Rogers kembali menjadi pilihan pertama nomor 10 untuk kemenangan kandang 2-0 Inggris melawan Serbia, dengan Bellingham hanya mendapat jatah tampil selama 25 menit di Wembley.

    "Daripada mencari posisi terbaik untuk pemain terbaik hanya untuk menempatkan mereka di lapangan, mungkin lebih baik menempatkan semua orang di posisi terbaik mereka dan melakukan kompetisi. Saat ini, kompetisi ada di antara mereka berdua. Mereka adalah teman sehingga ini juga bisa menjadi kompetisi yang bersahabat," kata Tuchel sebelum pertandingan. "Bisakah mereka bermain bersama? Ya, tetapi dalam struktur yang berbeda dan saat ini bukan saatnya untuk mengubah struktur kami."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Morgan Rogers Jude Bellingham England 2025Getty/GOAL

    Lebih cocok daripada Bellingham

    Bellingham memulai pertandingan di depan Rogers dalam kualifikasi terakhir Piala Dunia Inggris melawan Albania, tetapi Tuchel mengatakan bahwa itu hanya "istirahat" untuk bintang Villa tersebut dan bahwa dia tidak "layak" untuk berada di antara pengganti. Mantan bos Paris Saint-Germain dan Chelsea itu berulang kali menyatakan bahwa dia akan lebih mengutamakan membangun tim yang berfungsi penuh daripada sentimen untuk nama-nama besar, yang merupakan kabar baik bagi Rogers dalam pertarungannya melawan superstar Real Madrid.

    Meski setahun lebih tua, Rogers masih relatif kurang berpengalaman dibandingkan dengan Bellingham, yang menunjukkan otoritas dan memiliki rekam jejak kuat dalam momen-momen penting untuk klub dan negara. Dia lebih merupakan pemimpin alami daripada Rogers, menawarkan ancaman gol yang serupa, dan sama kuatnya dari segi fisik.

    Tapi faktanya sederhana adalah bahwa Rogers lebih cocok untuk sistem Tuchel. Bellingham adalah seorang pecinta kebebasan yang ingin berada di mana-mana sekaligus; dia berkembang ketika diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri, bukan ketika dia diminta untuk membantu tim bermain dalam ritme yang lebih terstruktur. 

    Tuchel telah menjelaskan pentingnya "disiplin" dalam posisi No.10, dan Rogers membawanya. Anda tidak akan melihat dia berkeliaran keluar dari posisi dan mengganggu Elliot Anderson saat dia mencoba mengatur tempo atau secara tidak sengaja mengurangi ruang untuk pemain seperti Bukayo Saka dan Anthony Gordon di sayap dengan terus mengejar bola.

    Fokus utama Rogers adalah mengeluarkan yang terbaik dari Kane dan memberikan fluiditas dan kecepatan di sepertiga akhir yang diinginkan Tuchel. Dia akan berlari melampaui Kane dalam dan luar penguasaan bola, memimpin tekanan dan membuka ruang agar penyerang Bayern Munich itu lebih terlibat dalam permainan membangun. Sementara Bellingham dapat terlihat seperti ayam tanpa kepala ketika berusaha terlalu keras untuk membuat kesan, Rogers secara cerdas menyalurkan energi dan agresinya untuk membuat Three Lions menjadi tim yang lebih langsung dan mampu mengalahkan lawan mana pun.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Di depan pesaing lainnya

    Palmer adalah pilihan No.10 lainnya untuk Inggris, dan mungkin pilihan unggulan jika dilihat dari keefektifan di depan gawang. Bintang Chelsea itu menunjukkan kemampuannya lagi pada hari Sabtu ketika Tuchel menyaksikan, dengan mencetak gol khas untuk membuka skor dalam kemenangan 2-0 melawan Everton di Stamford Bridge.

    Namun, itu baru menjadi start keempatnya dalam musim yang dipenuhi cedera. Bos Chelsea Enzo Maresca juga mengonfirmasi setelah pertandingan bahwa Palmer masih merasakan sakit dalam permainannya dan belum bisa bermain dua atau tiga pertandingan per minggu. Kondisi ini jauh dari ideal dengan enam bulan tersisa sebelum Piala Dunia dimulai.

    Eberechi Eze dari Arsenal adalah pesaing kuat juga, tetapi dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan bermain yang konsisten di lini tengah serang yang diperlukan untuk meyakinkan Tuchel, karena Mikel Arteta terus memindahkannya di sekitar lapangan. Saat ini, orang yang memberikan persaingan paling ketat untuk Rogers dan Bellingham adalah Foden, yang telah mencetak enam gol dalam empat pertandingan terakhir Premier League bersama City, akhirnya mendapatkan kembali performa yang membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA 2023-24.

    Foden adalah teknisi ulung yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tetapi dia kurang memiliki kekuatan fisik seperti Rogers dan terkenal kurang dapat diandalkan dengan seragam Inggris, terutama di turnamen besar. Tuchel juga mengklaim bahwa posisi false nine "cocok untuknya", menyarankan Foden bisa menjadi pemain pengganti yang memberikan dampak, setelah melihatnya bersinar setelah menggantikan Kane dalam kemenangan 2-0 melawan Albania.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    'Seragam itu miliknya'

    Rogers memiliki keterampilan unik yang dapat memberi Inggris keunggulan dalam pencarian mereka untuk meraih gelar Piala Dunia kedua. Dia akan menemukan celah dalam permainan ketat dan selalu bermain positif dengan bola, dengan eksekusi tajam untuk mendampingi usahanya.

    Mantan kapten Manchester United, Roy Keane, bahkan membandingkan Rogers dengan Paul Gascoigne pada bulan September, mengatakan kepada ITV Sport: "Dia hanya memiliki sesuatu yang membuat Anda berpikir Anda memilikinya dan kemudian dia melepaskan diri dari Anda. Saat-saat kecil itu, dia mengingatkan saya pada Gazza." Bisa dikatakan, tidak ada pujian yang lebih tinggi untuk penyerang Inggris daripada itu.

    Rogers juga seorang atlet yang mengesankan, yang bisa sangat penting dalam suhu yang menyengat yang harus dihadapi skuad Tuchel di Amerika Utara. Inggris membutuhkan pemain yang tidak hanya bisa menangani panas, tetapi juga memanfaatkan pertahanan yang lelah, dan Rogers benar-benar termasuk dalam kategori itu.

    "Saya merasa kaus itu miliknya, dia bermain sangat baik," kata mantan striker Inggris Peter Crouch ketika meliput Villa di TNT Sports awal bulan ini. "Dia memiliki sedikit dari segalanya. Kami memiliki begitu banyak bakat di area [No.10] itu, tetapi cara dia bermain saat ini, dan saya pikir jelas bahwa Tuchel sangat menyukainya, dia harus terus melakukan apa yang dia lakukan."

    Meski menghadapi persaingan kelas dunia, takdir Rogers ada di tangannya sendiri. Permata baru Inggris ini hanya perlu mempertahankan standar saat ini, dan dia akan menjadi orang kepercayaan Kane musim panas mendatang. 

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0