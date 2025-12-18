Opini Tak Populer GOAL: Morgan Rogers Yang Ke-Ronaldo-Ronaldo-an, Wajib Starter Di Timnas Inggris Di Depan Jude Bellingham, Phil Foden & Cole Palmer Untuk Piala Dunia 2026

Namun, tiga bulan kemudian, Villa telah berubah secara ajaib menjadi pesaing gelar, memenangkan 10 dari 11 pertandingan mereka sejak perjalanan yang membawa malapetaka ke Wearside. Tim asuhan Emery sekarang hanya terpaut tiga poin dari sang pemimpin Arsenal di posisi ketiga, dengan kemenangan terbaru mereka terjadi di kandang West Ham dalam keadaan dramatis.
Villa memasuki babak pertama tertinggal 2-1, sebelum Morgan Rogers maju untuk mengubah keadaan. Pemain berusia 23 tahun, yang gagal mencapai standar di Manchester City pada awal karirnya, mencetak dua gol untuk menyelesaikan kemenangan comeback 3-2 bagi tim tamu. Gol kedua adalah kandidat Goal of the Season, ketika Rogers menghasilkan tembakan geledek dari jarak 25 yard yang melewati kiper Hammers, Alphonse Areola, yang tak berdaya.
Ini bukan penampilan satu kali saja. Rogers telah terlibat dalam delapan gol dalam 16 penampilan Premier League musim ini, dan telah menjadi kekuatan pendorong di balik lonjakan luar biasa Villa di papan klasemen.
Thomas Tuchel telah memperhatikan, menjadikan Rogers pemain reguler di tim Inggrisnya, tetapi dia harus melangkah lebih jauh. Mungkin ini adalah pendapat yang tidak populer mengingat Jude Bellingham, Phil Foden, dan Cole Palmer semuanya bersaing untuk peran tersebut, tetapi Rogers harus dijamin mendapatkan posisi No.10 jika The Three Lions ingin mengakhiri 60 tahun penderitaan di Piala Dunia musim panas mendatang.