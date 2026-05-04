Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Morgan Gibbs-White dan Robert Sanchez memperlihatkan luka parah di wajah mereka setelah tabrakan hebat dalam kemenangan Nottingham Forest atas Chelsea
Foto luka yang diunggah di media sosial
Melalui Instagram untuk memberi kabar terbaru kepada para pengikutnya, Gibbs-White mengunggah foto yang memperlihatkan seberapa parah lukanya. Foto tersebut memperlihatkan luka robek dalam yang dijahit mulai dari dahinya hingga pangkal hidung, disertai memar yang cukup parah di sekitar matanya.
Meskipun lukanya terlihat mengerikan, bintang Forest ini tetap bersemangat setelah timnya mengamankan tiga poin penting di London Barat. Bersama foto dirinya yang mengacungkan jempol, ia menulis: “Terima kasih atas pesannya. Kemenangan yang luar biasa! Selamat, Taiwo Awoniyi.”Instagram/morgangibbswhite
Sanchez menyampaikan pesan dukungan.
Tabrakan itu begitu keras hingga Robert Sanchez pun tak bisa melanjutkan pertandingan, dan kiper Chelsea itu digantikan oleh Filip Jorgensen. Sanchez juga memerlukan perawatan medis dan kemudian membagikan foto jahitan di bagian atas kepalanya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya benturan antara kedua pemain tersebut.
Kiper The Blues itu menghubungi lawannya setelah peluit akhir dibunyikan, menunjukkan sportivitas yang luar biasa terlepas dari hasil pertandingan. Sanchez menulis dalam pesan pribadi di media sosial: "Aku lihat kamu mengalami cedera yang lebih parah dariku; semoga kamu baik-baik saja, kawan."Social Media / Instagram Stories
Pereira memberikan kabar terbaru mengenai ketersediaannya untuk Liga Europa
Menjelang laga semifinal Liga Europa yang krusial melawan Aston Villa pada Kamis mendatang, manajer Nottingham Forest Vitor Pereira cemas menanti kondisi kebugaran pemain andalannya. Meskipun protokol gegar otak UEFA mewajibkan pemain yang didiagnosis mengalami gegar otak untuk absen selama enam hari, Pereira tetap optimis bahwa cedera tersebut hanyalah luka luar.
Berbicara setelah pertandingan, Pereira mengatakan: “Tidak, tidak. Saya rasa tidak. Saya sudah berbicara dengannya; dia berbicara dengan normal, dan dia mengingat segalanya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi wajahnya dan rasa sakitnya. Gibbs White mengalami luka dalam, tapi dia adalah pejuang; dia memiliki mental yang kuat. Saya harap tim medis kami bisa melakukan keajaiban untuk membuatnya siap bermain karena dia sangat penting bagi kami, seorang pemain yang sangat penting bagi kami.”
- Getty Images Sport
Sore yang tak terlupakan bagi Forest di Bridge
Cedera yang dialami Gibbs-White merupakan salah satu dari dua insiden yang mengkhawatirkan pada hari itu, menyusul cedera yang dialami Jesse Derry di babak pertama yang membuat pemain muda itu harus ditandu keluar lapangan. Namun, di lapangan, Forest tampil dominan meski melakukan delapan pergantian pemain dalam susunan starting XI mereka sebagai persiapan untuk kompetisi Eropa.
Taiwo Awoniyi membuka skor dengan sundulan dalam waktu kurang dari dua menit sebelum Igor Jesus menggandakan keunggulan dari titik penalti. Meskipun Cole Palmer gagal mengeksekusi penalti untuk tuan rumah, Awoniyi menambah gol ketiga setelah jeda. Tendangan salto menakjubkan dari Joao Pedro terbukti tak lebih dari sekadar gol hiburan saat Forest merayakan kemenangan bersejarah yang hanya terhalangi oleh cedera yang dialami bintang utama mereka.