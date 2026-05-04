Morgan Gibbs-White dan Robert Sanchez memperlihatkan luka parah di wajah mereka setelah tabrakan hebat dalam kemenangan Nottingham Forest atas Chelsea

Melalui Instagram untuk memberi kabar terbaru kepada para pengikutnya, Gibbs-White mengunggah foto yang memperlihatkan seberapa parah lukanya. Foto tersebut memperlihatkan luka robek dalam yang dijahit mulai dari dahinya hingga pangkal hidung, disertai memar yang cukup parah di sekitar matanya.

Meskipun lukanya terlihat mengerikan, bintang Forest ini tetap bersemangat setelah timnya mengamankan tiga poin penting di London Barat. Bersama foto dirinya yang mengacungkan jempol, ia menulis: “Terima kasih atas pesannya. Kemenangan yang luar biasa! Selamat, Taiwo Awoniyi.”

