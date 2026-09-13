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morata(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Morata: "Como bukan situasi yang tepat untuk saya. Fabregas siap untuk klub top"

Como
A. Morata
C. Fabregas

Mantan penyerang Como itu menjelaskan alasan kepergiannya dengan kata-kata pujian untuk pelatih asal Spanyol tersebut.

Petualangan Alvaro Morata bersama Como tidak berjalan seperti yang diharapkan semua orang dan pemain Spanyol itu, saat berbicara kepada mikrofon El Larguero di Cadena Ser, menjelaskan alasan yang membawanya, pada musim panas, memilih pindah ke Spanyol ke Leganes (meski berstatus pinjaman dengan opsi pembelian).

Mantan pemain Milan dan Juve itu menegaskan kembali bahwa semuanya berjalan salah dan bahwa, setelah berbicara dengan Cesc Fabregas, pada akhirnya keduanya sampai pada kesimpulan bahwa perpisahan adalah langkah yang tepat. Terakhir, banyak pujian untuk pelatih asal Spanyol itu, yang ditakdirkan untuk berlabuh di klub besar.


  • "Itu bukan situasi yang tepat bagi saya untuk bertahan"

    "Pada akhirnya, saya banyak berbicara dengan Fabregas. Yah, saya rasa itu bukan situasi yang tepat bagi saya untuk bertahan. Tahun lalu saya memulai dengan baik sampai saya mengalami cedera. Saya mengalami cedera yang sangat signifikan dan saya belum pernah mengalami cedera seperti ini"

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  • Dia akan tetap bertahan selama yang dia mau, tetapi dia siap untuk klub besar

    "Dia adalah pelatih yang sangat bagus. Saya tidak ragu dia akan tetap di Como selama dia menginginkannya karena saya pikir dia sudah lebih dari siap untuk tim mana pun di level tertinggi dunia"

  • "Saya berterima kasih kepadanya, dia telah berbuat banyak untuk saya"

    "Saya menganggap Fabregas sebagai sosok yang sangat cerdas dan dia pernah ditangani Conte, Mourinho sebagai pelatih, juga Guardiola. Dan saya pikir pada akhirnya dia punya sedikit dari semuanya. Saya hanya bisa mendukungnya dari jauh dan berterima kasih kepadanya, seperti biasa, atas semua yang telah dia lakukan untuk saya".

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