Morata: "Como bukan situasi yang tepat untuk saya. Fabregas siap untuk klub top"

Petualangan Alvaro Morata bersama Como tidak berjalan seperti yang diharapkan semua orang dan pemain Spanyol itu, saat berbicara kepada mikrofon El Larguero di Cadena Ser, menjelaskan alasan yang membawanya, pada musim panas, memilih pindah ke Spanyol ke Leganes (meski berstatus pinjaman dengan opsi pembelian).

Mantan pemain Milan dan Juve itu menegaskan kembali bahwa semuanya berjalan salah dan bahwa, setelah berbicara dengan Cesc Fabregas, pada akhirnya keduanya sampai pada kesimpulan bahwa perpisahan adalah langkah yang tepat. Terakhir, banyak pujian untuk pelatih asal Spanyol itu, yang ditakdirkan untuk berlabuh di klub besar.



