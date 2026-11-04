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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Montero: "Zhegrova tipe pemain Brasil, begini cara saya akan menghentikannya"

Juventus
Serie A
Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Paolo Montero, mantan bek dan mantan pelatih Juventus, berbicara tentang Juventus saat ini dalam wawancara dengan Tuttosport: "Kita harus memahami tujuan dan penyebabnya. Apakah Juve saat ini sudah memahami keduanya dengan jelas? Saya berharap begitu. Selama pekan itu, saya mengenal sejumlah pemain yang sangat baik dan mereka bersikap baik. Locatelli, Bremer, Cambiaso lebih pemalu, tetapi saya berbicara dengan mereka."

"Spalletti? Tim mengikuti arahannya. Yang penting adalah percaya. Saya setuju bahwa tidak perlu berubah, tetapi ada saat-saat ketika kami harus memberikan 100%, kalau tidak, itu tidak cukup. Kita semua harus memberikan lebih. Sebagai pemain, mereka harus menyadari bahwa keadaan bisa berubah dalam sekejap: menangkan tiga atau empat pertandingan dan kalian kembali berada di sana. Kita harus percaya, kita adalah Juve. Saya lebih memilih kalah 5-0 daripada bermain dengan 'taktik kelelawar', seperti yang kami katakan di Uruguay, dengan semua pemain menempel pada mistar gawang. Kita adalah Juve, mari bertanding. Apakah stadion berpengaruh? Terkadang ya, Anda bisa merasakannya di lapangan. Ada saat-saat ketika kita harus tetap mendukung tim. Kalau tidak, terlalu mudah untuk ikut mendukung hanya ketika tim sedang menang."

  • "Zhegrova? Saya suka dia. Tipikal pemain Brasil. Sekarang, setiap kali masuk, menit bermainnya harus bertambah. Saya pernah melihatnya di Prancis… perlu kesabaran. Ketika Zidane tiba di Turin, Juventus ingin melepasnya pada Januari. Lihat saja dia kemudian menjadi seperti apa. Tidak mudah beradaptasi dengan perubahan, seragam Juventus membawa beban tersendiri. Kita menginginkan segalanya secepat mungkin dan Juventus harus menang setiap hari. Kalau Zhegrova berhadapan langsung dengan saya? Itu akan sulit. Ketika dia menggiring bola ke arah Anda, menghadapinya tidak mudah. Anda harus selalu memperhatikan bola, bukan pemainnya. Kalau begitu, sesekali Anda bisa merebut bola… kalau tidak, pemainnya tidak boleh lolos".

    "Yildiz? Dia punya mentalitas… itu sudah terlihat sejak dia di Next. Bakat itu bawaan lahir, tetapi kemampuan menahan tekanan juga merupakan bakat. Apakah Alajbegovic seperti Yildiz? Saya tidak mengenalnya secara pribadi. Bagi saya, perbedaan besar saat ini terletak pada mentalitas dan apa yang ada di sekeliling Anda, lingkungan Anda. Yildiz punya keluarga yang baik. Ketika Anda punya orang-orang terdekat yang berperan penting… Sedikit seperti ruang ganti".

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Pertandingan berikutnya
AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV