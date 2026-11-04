Pertandingan berikutnya AZ Europa League 15.00 JUV Tonton

Paolo Montero, mantan bek dan mantan pelatih Juventus, berbicara tentang Juventus saat ini dalam wawancara dengan Tuttosport: "Kita harus memahami tujuan dan penyebabnya. Apakah Juve saat ini sudah memahami keduanya dengan jelas? Saya berharap begitu. Selama pekan itu, saya mengenal sejumlah pemain yang sangat baik dan mereka bersikap baik. Locatelli, Bremer, Cambiaso lebih pemalu, tetapi saya berbicara dengan mereka."

"Spalletti? Tim mengikuti arahannya. Yang penting adalah percaya. Saya setuju bahwa tidak perlu berubah, tetapi ada saat-saat ketika kami harus memberikan 100%, kalau tidak, itu tidak cukup. Kita semua harus memberikan lebih. Sebagai pemain, mereka harus menyadari bahwa keadaan bisa berubah dalam sekejap: menangkan tiga atau empat pertandingan dan kalian kembali berada di sana. Kita harus percaya, kita adalah Juve. Saya lebih memilih kalah 5-0 daripada bermain dengan 'taktik kelelawar', seperti yang kami katakan di Uruguay, dengan semua pemain menempel pada mistar gawang. Kita adalah Juve, mari bertanding. Apakah stadion berpengaruh? Terkadang ya, Anda bisa merasakannya di lapangan. Ada saat-saat ketika kita harus tetap mendukung tim. Kalau tidak, terlalu mudah untuk ikut mendukung hanya ketika tim sedang menang."