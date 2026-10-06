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Montero Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Montero: "Yildiz dan Huijsen bekerja seperti binatang"

Juventus
K. Yildiz
D. Huijsen
Serie A

Mantan bek dan mantan pelatih Juventus itu berbicara tentang dua pemain yang berkembang di Juventus Next Gen

Paolo Montero, mantan pemain dan mantan pelatih (selama dua pertandingan) Juventus, berbicara tentang Yildiz dan Huijsen, yang sempat ia latih di Next Gen dan tim utama: "Biasanya saya mengamati postur mereka di lapangan. Bagaimana mereka bergerak dengan dan tanpa bola. Saya selalu menjadikan Yildiz dan Huijsen sebagai contoh. Cukup melihat mereka memasuki lapangan latihan pada hari Senin untuk memahami bahwa mereka akan menjadi dua pemain kelas dunia yang absolut", tulis Tuttosport.


Mantan bek itu menambahkan: "Mereka punya mentalitas yang tepat. Saya tidak pernah melihat mereka berlatih dengan santai. Mereka mengerahkan seluruh gairah yang mereka punya. Bakat adalah anugerah alam, tetapi percayalah, itu tidak cukup. Kerja keras adalah faktor pembeda yang mengubah pemain-pemain menjanjikan menjadi profil top. Dan mereka berdua bekerja seperti binatang. Lalu mereka juga punya kualitas yang tidak main-main".

  • Dan pada akhirnya: "Mereka mengajukan puluhan pertanyaan kepada saya dan selalu mendengarkan dengan saksama apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka sangat rendah hati. Sering kali saya harus membawa mereka pergi secara paksa dari lapangan Vinovo karena mereka tetap tinggal untuk melatih bola mati atau saling menantang dalam permainan-permainan kecil versi mereka sendiri. Sikap seperti itu 20 tahun lalu termasuk sesuatu yang sepenuhnya normal. Menotti mengajarkan kepada saya bahwa jika benar pelatih harus berusaha dengan segala cara untuk memotivasi para pemain muda agar membantu mereka berkembang, sama benarnya bahwa merekalah yang harus memotivasi Anda. Dan mereka melakukannya dengan sangat hebat. Saya ingin melatih mereka".

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