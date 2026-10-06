Montero: "Yildiz dan Huijsen bekerja seperti binatang"

Paolo Montero, mantan pemain dan mantan pelatih (selama dua pertandingan) Juventus, berbicara tentang Yildiz dan Huijsen, yang sempat ia latih di Next Gen dan tim utama: "Biasanya saya mengamati postur mereka di lapangan. Bagaimana mereka bergerak dengan dan tanpa bola. Saya selalu menjadikan Yildiz dan Huijsen sebagai contoh. Cukup melihat mereka memasuki lapangan latihan pada hari Senin untuk memahami bahwa mereka akan menjadi dua pemain kelas dunia yang absolut", tulis Tuttosport.





Mantan bek itu menambahkan: "Mereka punya mentalitas yang tepat. Saya tidak pernah melihat mereka berlatih dengan santai. Mereka mengerahkan seluruh gairah yang mereka punya. Bakat adalah anugerah alam, tetapi percayalah, itu tidak cukup. Kerja keras adalah faktor pembeda yang mengubah pemain-pemain menjanjikan menjadi profil top. Dan mereka berdua bekerja seperti binatang. Lalu mereka juga punya kualitas yang tidak main-main".