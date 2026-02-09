Kepada surat kabar Il Messaggero, Montella mengungkapkan kegembiraannya: "Saya sangat senang, Kenan sudah menjadi bagian dari tim nasional saat dia masih di tim Juventus Next Gen. Dia adalah pemain dengan potensi besar dan masih berkembang. Kenan berhasil menggabungkan bakat alami dengan mentalitas yang tepat, karena dia sangat ingin terus meningkatkan dirinya."

Ketika ditanya tentang perbandingan dengan pahlawan Yildiz, Alessandro Del Piero, Montella mengakui adanya kesamaan. "Ada beberapa kemiripan, misalnya cara dia menembak, dan dia sudah mencetak beberapa gol yang sangat mirip dengan yang dicetak Alex," catat Montella.

Namun, sang pelatih juga memberikan penilaian objektif mengenai gaya bermain keseluruhan. "Tetapi dalam hal karakteristik umum, mereka berbeda," tambahnya. Montella menutup dengan prediksi berani bahwa Yildiz akan memiliki masa depan di level tertinggi selama bertahun-tahun yang akan datang.