Titisan Alessandro Del Piero? Vincenzo Montella Puji Potensi Besar Kenan Yildiz & Ungkap Kemiripan Dengan Sang Legenda Juventus
APA YANG TERJADI?
Pelatih Turki Vincenzo Montella mengunjungi kamp pelatihan Continassa di Turin pada Senin (9/2) sebagai tamu dari pelatih Juventus, Luciano Spalletti. Mantan bos AS Roma itu sedang memantau para pemainnya jelang membawa tim nasional Turki berlaga di Piala Dunia 2026 musim panas ini.
Fokus utama kunjungan tersebut tentu saja untuk melihat Kenan Yildiz, yang baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Bianconeri hingga Juni 2031. Montella ingin memastikan perkembangan aset berharganya tersebut berjalan sesuai rencana di level klub.
APA YANG DIKATAKAN?
Kepada surat kabar Il Messaggero, Montella mengungkapkan kegembiraannya: "Saya sangat senang, Kenan sudah menjadi bagian dari tim nasional saat dia masih di tim Juventus Next Gen. Dia adalah pemain dengan potensi besar dan masih berkembang. Kenan berhasil menggabungkan bakat alami dengan mentalitas yang tepat, karena dia sangat ingin terus meningkatkan dirinya."
Ketika ditanya tentang perbandingan dengan pahlawan Yildiz, Alessandro Del Piero, Montella mengakui adanya kesamaan. "Ada beberapa kemiripan, misalnya cara dia menembak, dan dia sudah mencetak beberapa gol yang sangat mirip dengan yang dicetak Alex," catat Montella.
Namun, sang pelatih juga memberikan penilaian objektif mengenai gaya bermain keseluruhan. "Tetapi dalam hal karakteristik umum, mereka berbeda," tambahnya. Montella menutup dengan prediksi berani bahwa Yildiz akan memiliki masa depan di level tertinggi selama bertahun-tahun yang akan datang.
TAHUKAH ANDA?
Yildiz tidak pernah menyembunyikan kekagumannya pada Del Piero. Bahkan dalam pengumuman kontrak barunya, terdapat referensi yang merujuk pada Pinturicchio sebagai pahlawan masa kecil sang pemain muda.
Mengenakan nomor punggung 10 yang keramat di Juventus, Yildiz memikul ekspektasi besar untuk mengikuti jejak Del Piero. Hubungan emosional antara gaya bermainnya dan sang legenda menjadi sorotan utama bagi para penggemar Bianconeri.
BERIKUTNYA?
Montella akan melanjutkan tur pemantauannya untuk berbicara dengan pemain-pemain Turki lainnya yang tersedia untuk seleksi tim nasional, guna mematangkan skuad yang akan dibawa ke turnamen akbar musim panas ini.
Bagi Yildiz, pujian dari pelatih timnas dan kontrak baru hingga 2031 menjadi motivasi tambahan untuk terus tampil konsisten di Serie A, sekaligus membuktikan bahwa ia layak disebut sebagai penerus nomor 10 di Turin.
