Menanggapi permintaan dan komentar para pembaca, situs Kooora membuka kesempatan bagi para pengikutnya untuk ikut menebak siapa peraih Ballon d'Or, melalui kolom komentar pada topik ini, sebagai peluang untuk mengungkapkan pendapat dan membagikan jagoan mereka sebelum pengumuman resmi nama sang penerima penghargaan.

Idenya sederhana: tuliskan di kolom komentar nama pemain yang Anda prediksi akan memenangkan Ballon d'Or, dan bagikan kepada kami alasan pilihan Anda jika berkenan.

Apakah Anda mengunggulkan Kylian Mbappe? Ataukah Anda menilai Harry Kane, Lamine Yamal, atau salah satu kandidat lainnya yang akan menjadi penentu? Atau justru Anda punya nama lain yang Anda yakini mampu memenangkan persaingan ini?

Kami tidak ingin memaksakan satu nama tertentu atau mengarahkan pilihan pembaca kepada kandidat tertentu, melainkan membuka ruang bagi semua orang, agar hasilnya menjadi cerminan nyata dari prediksi yang dibagikan para pengikut situs ini.



