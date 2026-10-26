Seibagin momen kebenaran semakin dekat, antisipasi tidak hanya terbatas pada para pemain kandidat Ballon d'Or, dan tidak pula berhenti pada prediksi para jurnalis dan analis, tetapi juga meluas hingga ke para penggemar yang mengikuti sebuah musim penuh persaingan, dan mereka pun memiliki nama-nama favorit serta perhitungan tersendiri mengenai siapa yang akan memenangkan penghargaan individu terpenting dalam sepak bola.
Dan setelah interaksi yang terjadi pada topik pemungutan suara para editor Kooora untuk pemenang Ballon d'Or (baca dengan menekan di sini), permintaan para pembaca pun datang untuk membuka pintu bagi sebuah pengalaman baru, di mana kali ini publik menjadi bintangnya dan pemilik keputusan di dalamnya.