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Momen penentuan: Pembaca Kooora memprediksi peraih Ballon d'Or

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
Inggris
Spanyol
Prancis
Argentina
Georgia

Siapa yang Meraih Kehormatan Tertinggi?

Seibagin momen kebenaran semakin dekat, antisipasi tidak hanya terbatas pada para pemain kandidat Ballon d'Or, dan tidak pula berhenti pada prediksi para jurnalis dan analis, tetapi juga meluas hingga ke para penggemar yang mengikuti sebuah musim penuh persaingan, dan mereka pun memiliki nama-nama favorit serta perhitungan tersendiri mengenai siapa yang akan memenangkan penghargaan individu terpenting dalam sepak bola.

Dan setelah interaksi yang terjadi pada topik pemungutan suara para editor Kooora untuk pemenang Ballon d'Or (baca dengan menekan di sini), permintaan para pembaca pun datang untuk membuka pintu bagi sebuah pengalaman baru, di mana kali ini publik menjadi bintangnya dan pemilik keputusan di dalamnya.

  • Kali ini giliran para pembaca Kooora

    Menanggapi permintaan dan komentar para pembaca, situs Kooora membuka kesempatan bagi para pengikutnya untuk ikut menebak siapa peraih Ballon d'Or, melalui kolom komentar pada topik ini, sebagai peluang untuk mengungkapkan pendapat dan membagikan jagoan mereka sebelum pengumuman resmi nama sang penerima penghargaan.

    Idenya sederhana: tuliskan di kolom komentar nama pemain yang Anda prediksi akan memenangkan Ballon d'Or, dan bagikan kepada kami alasan pilihan Anda jika berkenan.

    Apakah Anda mengunggulkan Kylian Mbappe? Ataukah Anda menilai Harry Kane, Lamine Yamal, atau salah satu kandidat lainnya yang akan menjadi penentu? Atau justru Anda punya nama lain yang Anda yakini mampu memenangkan persaingan ini?

    Kami tidak ingin memaksakan satu nama tertentu atau mengarahkan pilihan pembaca kepada kandidat tertentu, melainkan membuka ruang bagi semua orang, agar hasilnya menjadi cerminan nyata dari prediksi yang dibagikan para pengikut situs ini.


  • Setelah pengumuman pemenang, kami akan kembali kepada Anda dengan hasilnya

    Eksperimen ini tidak akan berhenti pada pengumpulan komentar; sebab setelah pengumuman resmi pemenang Ballon d'Or, Kooora akan kembali ke partisipasi yang masuk pada topik ini, untuk mengumpulkan prediksi para pembaca dan mengetahui berapa banyak peserta yang tepat dalam pilihan mereka, dibandingkan dengan mereka yang menominasikan nama-nama lain.

    Kami akan mengubah prediksi-prediksi ini menjadi persentase perkiraan yang menjelaskan besarnya dukungan yang diperoleh setiap kandidat di antara para peserta, di samping menghitung persentase pembaca yang memprediksi nama pemenang sesungguhnya secara benar.

    Dalam sebuah topik terpisah, kami akan mempublikasikan hasil dari eksperimen ini, untuk mengungkap nama mana yang memuncaki prediksi para pembaca, berapa persentase prediksi yang benar, dan apakah publik Kooora berhasil membaca situasi sebelum momen penentuan, ataukah hasil akhir justru berbeda dari mayoritas nominasi?

  • Bagikan prediksi Anda sekarang

    Bola ada di tangan kalian! Tuliskan nama jagoan kalian untuk meraih Ballon d'Or di kolom komentar, dan ikuti bersama kami apa yang akan diungkap hasilnya setelah pengumuman resmi.

    Bisa jadi prediksi kalian lebih dekat dengan kenyataan daripada yang kalian kira, dan bisa jadi kejutannya membawa nama yang tidak mendapat dukungan terbesar.

    Bagaimanapun juga, partisipasi kalian akan menjadi bagian berharga dari pengalaman interaktif yang hasil dan angka-angkanya akan kami sampaikan kembali kepada kalian, agar kita bersama-sama melihat sejauh mana para pembaca Kooora mampu meramalkan identitas peraih penghargaan tersebut.



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