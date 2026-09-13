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Momen menegangkan yang tak tertangkap kamera: aksi menolong bintang Barcelona dan perang sorakan

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
P. Cubarsi
F. Lopez
P. Cunat
Spanyol

Pertandingan Levante melawan Barcelona menyuguhkan sejumlah pemandangan yang melampaui aksi sepak bola di dalam lapangan, mulai dari insiden menegangkan yang dialami Pau Cubarsi segera setelah pertandingan usai, dilanjutkan dengan saling balas nyanyian antara suporter kedua tim, hingga instruksi Flick dari pinggir lapangan, serta dialog akrab antara Fermin Lopez dan Pablo Cuñat.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa menit-menit setelah peluit panjang menyaksikan beberapa momen ketegangan, setelah seseorang melompat dari tribun dan berlari ke arah Pau Cubarsi.

Suporter itu tampak serius, sembari terus melambaikan kedua tangannya, dan berhasil mencapai jantung pertahanan Barcelona. Bahkan ia benar-benar memegangnya, sampai membuatnya kehilangan keseimbangan dan nyaris menjatuhkannya ke tanah.

Situasi tersebut memaksa 3 petugas keamanan untuk turun tangan, di mana mereka mengerahkan upaya besar untuk mengendalikan suporter itu dan mengeluarkannya dari lapangan. Tugas itu tidaklah mudah, sebab suporter tersebut untuk beberapa saat masih terus mengarah menuju Cubarsi, selain itu gerakan emosionalnya tidak memungkinkan untuk mengetahui maksudnya secara jelas.

Pada akhirnya, para petugas keamanan berhasil mengeluarkannya dari lapangan, dan urusan itu berakhir hanya sebatas insiden menegangkan. Namun, hal itu menjadi kejutan besar bagi Cubarsi, terlebih karena terjadi langsung setelah pertandingan berakhir.

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Perang nyanyian antara suporter kedua tim

    Insiden ini adalah satu-satunya yang mencolok pada malam itu, dan terjadi setelah pertandingan berakhir. Sementara selama laga berlangsung, tribun menyaksikan keributan tersendiri melalui nyanyian antara suporter Barcelona yang bepergian ke Valencia dan berada di salah satu sudut stadion, dengan suporter Levante yang berdekatan dengan mereka di salah satu sisi gawang.

    Tribun menyaksikan saling balas nyanyian antara kedua pihak, dan pada salah satu momen malam itu, suporter Levante melontarkan nyanyian yang menegaskan identitas Spanyol mereka, sementara suporter Barcelona membalas dengan nyanyian "Hidup Barcelona dan hidup Catalunya", bersamaan dengan dikibarkannya sejumlah bendera Estelada.

    Pada kesempatan ini, bendera-bendera itu juga berhasil masuk ke Stadion Ciudad de Valencia, berbeda dengan yang terjadi pada perjalanan-perjalanan suporter lainnya, di mana bendera jenis ini disita di pintu-pintu masuk stadion.

    Terlepas dari keributan tersebut, suporter Levante menampilkan gambaran yang pantas untuk kesempatan ini. Pada awalnya mereka menyempatkan diri memberi penghormatan kepada para pemain Barcelona yang menjuarai Piala Dunia, kemudian terus mendukung tim mereka tanpa perlu melontarkan hinaan.

    Perilaku ini turut membuat suasana menjadi penuh semangat dan menegangkan, tanpa persaingan itu melewati batasnya.

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  • FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONAAFP

    Fermin dan Kounde: Persahabatan di Atas Persaingan

    Adapun momen terakhir jauh lebih bersahabat. Fermin Lopez menjadi pemain terakhir yang meninggalkan lapangan, setelah beberapa menit berbincang dengan Pablo Cunat, kiper cadangan Levante.

    Kedua pemain menjaga hubungan baik sejak mereka bermain bersama di timnas Spanyol U-21, dan mereka memanfaatkan akhir pertandingan untuk berbincang serta bertukar kabar satu sama lain.

    Keduanya berbicara selama beberapa menit, sebelum pertemuan itu berakhir dengan pelukan, lalu masing-masing menuju ruang ganti timnya.

  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Instruksi Flick untuk duet Barcelona

    Hansi Flick juga meninggalkan sejumlah momen menarik selama pertandingan berlangsung. Pelatih asal Jerman itu memanfaatkan dua kesempatan untuk memberikan instruksi langsung kepada dua pemain yang berada dekat dengan area teknik.

    Percakapan pertama terjadi dengan Rodri, salah satu pemain yang bertugas mengatur tempo permainan tim. Flick berbicara dengannya secara sangat aktif, mengoreksi beberapa detail terkait jalannya permainan, di saat Barcelona belum berhasil mencapai kelancaran permainan yang biasa mereka tampilkan.

    Setelah itu giliran Raphinha, pemain asal Brasil itu juga mendekati area teknik dan melakukan percakapan singkat dengan sang pelatih, yang kembali memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan sejumlah instruksi.

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