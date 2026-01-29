Getty/Goal
Momen Emosional! Jurgen Klopp Siap Kembali Ke Anfield Bersama Legenda Liverpool Kenny Dalglish
Klopp Tinggalkan Liverpool Sebagai Legenda
Ketika Klopp bergabung dengan Liverpool pada 2015 dari Borussia Dortmund, The Reds adalah tim yang masih jauh dari status penantang gelar Liga Primer. Saat ia pergi, tim Liverpool asuhannya telah menjadi juara Inggris, Eropa, dan bahkan dunia.
Sepakbola 'heavy metal' beroktan tinggi miliknya membawa kesuksesan besar bagi Liverpool dan memulihkan tempat mereka sebagai salah satu klub terbesar di planet ini. Dan ketika ia mengucapkan selamat tinggal di Anfield pada Mei 2024, itu adalah momen yang emosional.
Dia mengatakan kepada orang-orang di dalam stadion: "Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa saya mengubah kalian dari peragu menjadi percaya. Itu tidak benar. Kalian yang melakukannya. Itu perbedaan besar. Tidak ada yang menyuruh kalian berhenti percaya. Klub ini berada dalam momen yang lebih baik daripada waktu yang lama. Kita memiliki stadion yang indah ini, pusat pelatihan yang indah, dan kalian - kekuatan super sepakbola dunia. Wow."
"Saya melihat banyak orang menangis dan itu akan terjadi pada saya malam ini karena saya akan merindukan orang-orang. Tapi perubahan itu bagus... Saya salah satu dari kalian sekarang. Saya sangat mencintai kalian. Saya tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Terima kasih. Kalian adalah orang-orang terbaik di dunia. Terima kasih!"
Klopp Akan Kembali ke Anfield
Klopp telah mengunjungi Anfield beberapa kali sejak meninggalkan Liverpool, tetapi pada 28 Maret, ia akan kembali ke kursi pelatih untuk pertandingan spesial.
Liverpool akan menghadapi Dortmund dalam pertandingan amal legenda untuk LFC Foundation. Steven Gerrard akan menjadi kapten The Reds dan Klopp akan bertugas sebagai asisten Sir Kenny Dalglish untuk pertandingan jeda internasional bulan Maret tersebut.
Pria Jerman itu menjabat sebagai duta kehormatan yayasan, dan ia akan segera kembali ke tempat lamanya untuk bentrokan antara dua mantan timnya. Semua hasil dari acara tersebut akan disumbangkan untuk pekerjaan yayasan Liverpool dan Forever Reds.
Pada Juli 2024, Klopp berkata tentang yayasan tersebut: "LFC Foundation melakukan pekerjaan luar biasa di komunitas, baik di wilayah kota Liverpool maupun di luarnya. Saya sangat bangga melanjutkan pekerjaan saya bersama mereka dan dinobatkan sebagai duta kehormatan LFC Foundation pertama. Saya menantikan untuk melihat apa yang bisa kami lakukan dengan itu sekarang setelah saya memiliki lebih banyak waktu luang."
Tepis Rumor Kembali Melatih
Setiap kali ada lowongan pekerjaan besar, Klopp cenderung dikaitkan dengannya. Awal bulan ini, menyusul kepergian Xabi Alonso, pelatih Jerman itu dikaitkan dengan pekerjaan di Real Madrid tetapi ia menampik spekulasi tersebut. Faktanya, ia mungkin tidak akan kembali ke manajemen sepakbola lagi.
"Saya tidak berharap untuk mengubah pikiran saya, tapi saya tidak tahu," kata Klopp. "Kami sedang membangun rumah sekarang dan istri saya ingin memiliki ruang piala yang sangat besar. Ada ruang kecil lain dan saya berkata, 'Ini cukup karena kita tahu berapa banyak piala yang kita miliki, kita tidak akan menambahnya.' Mungkin terdengar sombong tetapi saya tahu saya bisa melatih tim sepakbola. Tapi saya tidak perlu melakukannya sampai hari terakhir saya."
Apa Selanjutnya untuk Liverpool?
Liverpool asuhan Arne Slot akan beraksi di Liga Primer pada Sabtu di kandang melawan Newcastle United, sebelum menjamu penantang gelar Manchester City di Anfield pada 8 Februari. The Reds sudah keluar dari perburuan gelar tetapi mereka bisa memainkan peran besar dalam menentukan ke mana trofi akan berlabuh musim ini.
