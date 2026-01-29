Momen Emosional! Jurgen Klopp Siap Kembali Ke Anfield Bersama Legenda Liverpool Kenny Dalglish

Ketika Klopp bergabung dengan Liverpool pada 2015 dari Borussia Dortmund, The Reds adalah tim yang masih jauh dari status penantang gelar Liga Primer. Saat ia pergi, tim Liverpool asuhannya telah menjadi juara Inggris, Eropa, dan bahkan dunia.

Sepakbola 'heavy metal' beroktan tinggi miliknya membawa kesuksesan besar bagi Liverpool dan memulihkan tempat mereka sebagai salah satu klub terbesar di planet ini. Dan ketika ia mengucapkan selamat tinggal di Anfield pada Mei 2024, itu adalah momen yang emosional.

Dia mengatakan kepada orang-orang di dalam stadion: "Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa saya mengubah kalian dari peragu menjadi percaya. Itu tidak benar. Kalian yang melakukannya. Itu perbedaan besar. Tidak ada yang menyuruh kalian berhenti percaya. Klub ini berada dalam momen yang lebih baik daripada waktu yang lama. Kita memiliki stadion yang indah ini, pusat pelatihan yang indah, dan kalian - kekuatan super sepakbola dunia. Wow."

"Saya melihat banyak orang menangis dan itu akan terjadi pada saya malam ini karena saya akan merindukan orang-orang. Tapi perubahan itu bagus... Saya salah satu dari kalian sekarang. Saya sangat mencintai kalian. Saya tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Terima kasih. Kalian adalah orang-orang terbaik di dunia. Terima kasih!"