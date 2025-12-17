Tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah Kembali Ke Serie A?

Mohamed Salah tampil untuk pertama kalinya buat Liverpool sejak melontarkan kritik terbuka kepada klub dan pelatih Arne Slot, menyusul hasil imbang melawan Leeds United pada 6 Desember lalu. Dalam pernyataannya di hadapan media usai laga tersebut, penyerang timnas Mesir itu merasa dirinya seperti “dikorbankan” oleh klub, sebelum kemudian dicoret dari skuad yang bertolak ke markas Inter Milan di ajang Liga Champions.

Situasi panas di Anfield pun memicu spekulasi bahwa megabintang berusia 33 tahun itu bisa hengkang pada bursa transfer Januari nanti, terlebih dengan ketertarikan serius dari klub-klub Liga Arab Saudi. Namun, Salah kembali tampil saat The Reds menghadapi Brighton akhir pekan lalu dan langsung memberi dampak, menyumbang assist untuk gol kedua Hugo Ekitike yang memastikan kemenangan Liverpool.

Setelah Salah kembali merumput, Slot kontribusi Salah tetap krusial. “Saya pikir dia berbahaya. Sentuhan pertamanya saja hampir berbuah assist untuk [Alexis] Mac Allister,” ujar Slot kepada Sky Sports. “Dia terus terlibat dan kehadiran Mo sangat terasa. Senang melihatnya kembali, tapi itu bukan kejutan.”

"Kembali memasukannya ke dalam skuad adalah keputusan yang mudah. Saya sudah sering bilang, apa yang dibicarakan di antara kami akan tetap di antara kami. Kami membutuhkan dia, dan dia memberi assist untuk gol 2-0, itu bagus untuk kami,” lanjutnya. "Musim ini kami sudah terlalu sering kalah dalam pertarungan bola mati. Dia ke Piala Afrika, sehingga kami kehilangan satu pemain lagi. Kami sudah tahu itu sebelum musim dimulai. Semoga satu dua pemain bisa kembali dari cedera."