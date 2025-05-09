Mohamed Salah Alessia Russo Liverpool ArsenalGetty/GOAL
Aditya Gokhale dan Anugerah Pamuji

Mohamed Salah Selevel Thierry Henry! Superstar Liverpool Itu Dinobatkan Sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini Versi FWA

M. SalahA. RussoLiverpoolArsenal WomenPremier LeagueWSL

Asosiasi Penulis Sepak Bola memilih Mohamed Salah sebagai Pesepak Bola Terbaik Tahun Ini untuk ketiga kalinya, menyamai rekor Thierry Henry.

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  • Salah memenangkan penghargaan Pemain Sepak Bola Pria FWA
  • Menyamai rekor Thierry Henry dengan gelar ketiga
  • Russo memenangkan penghargaan Pemain Sepak Bola Wanita FWA
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