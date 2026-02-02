Getty/GOAL
Salip Rooney & Henry, Mohamed Salah Pecahkan DUA REKOR SEKALIGUS Usai Liverpool Bantai Newcastle
Salah kembali dipercaya usai luapan emosi
Mohamed Salah memang gagal mencetak gol sendiri saat Liverpool membantai Newcastle United 4-1, Minggu (1/2), dengan gol terakhirnya di Liga Inggris tercatat terjadi saat melawan Aston Villa pada 1 November 2025, tak lama sebelum ia disisihkan ke bangku cadangan oleh Arne Slot.
Tindakan sang pelatih memicu luapan emosi yang cukup keras ke arah manajemen klub. Penyerang berusia 33 tahun itu frustrasi karena perannya tereduksi, padahal ia berperan penting membawa Liverpool juara Liga Inggris dan Liga Champions, serta baru saja meraih Sepatu Emas dan Pemain Terbaik versi PFA musim sebelumnya.
Partisipasinya di Piala Afrika 2025 bersama Mesir memberinya jarak dari kehebohan pemberitaan di Inggris. Sepulang dari turnamen tersebut, hubungannya dengan pihak klub dan Slot tampak kembali mencair, dengan Mo Salah kembali dipercaya masuk starting XI.
Salah memecahkan dua rekor Liga Inggris melawan Newcastle
Meski tak masuk papan skor, kontribusi Salah melawan Newcastle terbukti krusial. Assistnya untuk Hugo Ekitike membantu The Reds menyamakan kedudukan sebelum akhirnya meraih kemenangan meyakinkan. Dengan tambahan tersebut, Salah kini telah mencatatkan 10 gol dan 10 assist dalam laga-laganya melawan The Magpies di EPL.
Capaian itu menjadikan sang ‘Raja Mesir’ pemain pertama dalam sejarah yang mampu menembus dua digit gol dan assist melawan satu lawan yang sama di era Premier League. Namun, rekor itu bukan satu-satunya yang Salah pecahkan.
Dengan assist di Anfield, Salah kini memiliki kontribusi gol terbanyak di satu stadion Liga Inggris dibandingkan pemain mana pun. Di Anfield, ia telah mencetak 107 gol dan mengoleksi 45 assist, total 152 kontribusi gol.
Angka tersebut membuatnya melampaui legenda Manchester United Wayne Rooney dan top skor sepanjang masa Arsenal Thierry Henry, yang masing-masing mencatatkan kontribusi mereka di Old Trafford dan Highbury. Dengan pembicaraan kontrak baru hingga 2027 dikabarkan tengah berlangsung, peluang Salah untuk terus menambah catatan itu masih terbuka lebar.
Salah kembali bersinar bersama Liverpool
Legenda Liverpool Steve McManaman senang melihat Salah kembali ke performa terbaiknya. Kecemerlangan itu sekaligus meredam spekulasi transfer yang sempat menguat. McManaman berkata kepada TNT Sports: “Menurut saya dia memberi keseimbangan untuk Liverpool. Entah dia bermain bagus atau tidak, itu selalu jadi bahan pembicaraan. Tapi saat dia pergi ke Piala Afrika, Liverpool benar-benar merindukannya, permainan mereka jadi sangat timpang.
"Dia ingin bermain di sisi kanan, dan ketika dia bermain, mencetak gol, dan menjadi bintang di lapangan, Liverpool adalah tim yang jauh lebih baik dibandingkan saat dia tidak ada. Jadi saya pikir hubungannya baik-baik saja, dan semoga kita bisa melihat versi terbaiknya sampai akhir musim.”
Liverpool bakal belanja sebelum deadline day?
Meski Salah diperkirakan bertahan setidaknya hingga musim panas, atau bahkan mungkin lebih lama, Liverpool tetap berpeluang mendatangkan pemain baru sebelum jendela transfer musim dingin ditutup.
Ditanya soal rencana klub di sisa waktu bursa, apalagi setelah Liverpool belanja gila-gilaan pada musim panas 2025, Slot berkata usai mengalahkan Newcastle: “Saya pikir selalu ada banyak pembicaraan tentang Liverpool dan pemain-pemain Liverpool. Dalam satu atau dua minggu terakhir ada banyak sekali ‘kebisingan’ di sekitar klub."
"Tapi hari ini para suporter menunjukkan apa arti kebisingan yang sebenarnya. Mereka benar-benar luar biasa dan sangat membantu kami. Itulah kebisingan di Liverpool. Kami mencoba memperkuat skuad, bukan melemahkannya. Tinggal 48 jam, atau entah berapa lama lagi, mari kita lihat apa yang terjadi saat jendela transfer ditutup.”
Liverpool kini bisa fokus pada aktivitas transfer, sebelum kembali beraksi di Liga Inggris dengan menjamu Manchester City di Anfield pada 8 Februari.
