Salip Rooney & Henry, Mohamed Salah Pecahkan DUA REKOR SEKALIGUS Usai Liverpool Bantai Newcastle

Mohamed Salah memang gagal mencetak gol sendiri saat Liverpool membantai Newcastle United 4-1, Minggu (1/2), dengan gol terakhirnya di Liga Inggris tercatat terjadi saat melawan Aston Villa pada 1 November 2025, tak lama sebelum ia disisihkan ke bangku cadangan oleh Arne Slot.

Tindakan sang pelatih memicu luapan emosi yang cukup keras ke arah manajemen klub. Penyerang berusia 33 tahun itu frustrasi karena perannya tereduksi, padahal ia berperan penting membawa Liverpool juara Liga Inggris dan Liga Champions, serta baru saja meraih Sepatu Emas dan Pemain Terbaik versi PFA musim sebelumnya.

Partisipasinya di Piala Afrika 2025 bersama Mesir memberinya jarak dari kehebohan pemberitaan di Inggris. Sepulang dari turnamen tersebut, hubungannya dengan pihak klub dan Slot tampak kembali mencair, dengan Mo Salah kembali dipercaya masuk starting XI.