WUIH, Mohamed Salah Capai Rekor Gol LEBIH CEPAT Dari Lionel Messi & Cristiano Ronaldo!

Di tanah kelahirannya, Salah sudah dianggap legenda. Namun, ia kerap diingatkan bahwa status ikon benua Afrika harus diiringi gelar AFCON. Mantan bintang Nigeria, Jay-Jay Okocha, mengatakan kepada Channel 4: “Di Afrika, apa pun trofi klub yang Andamenangkan, jika tidak ada gelar untuk negara, Anda tidak dianggap legenda.”

Mantan gelandang Chelsea John Obi Mikel menambahkan: “Dia pasti ingin mengangkat trofi ini karena belum pernah memenangkannya. Liga Inggris dan Liga Champions itu penting, tapi Piala Afrika itu wajib.”

Salah sendiri puas dengan performa Mesir sejauh ini di Piala Afrika. Usai menyingkirkan Pantai Gading, ia berkata: “Ini kemenangan yang sempurna, tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, kami berjuang untuk negara. Semoga kami lolos lagi di laga berikutnya. Lawannya tangguh, tapi kami akan memberikan yang terbaik. Kami berjuang sangat keras, kalian bisa melihat para pemain, tak ada yang menahan diri. Kami terus berjuang habis-habisan.”