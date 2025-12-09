Carragher Kutuk Mohamed Salah: Kau Sengaja Rusak Liverpool Biar Arne Slot Dipecat, 'Kan?

Musim lalu, Carragher dan Mo Salah sudah pernah saling sindir setelah pemain Mesir itu menyebut dirinya “mungkin lebih dekat dengan kepergian ketimbang bertahan” ketika kontraknya di Liverpool di ambang kedaluwarsa. Carragher kala itu menilainya sebagai tindakan egois, sebelum Salah akhirnya meneken kontrak baru dua tahun. Ketegangan kembali memanas awal musim ini setelah Carragher menuntut Salah lebih sering tampil di media untuk mempertanggungjawabkan performa buruk tim. Kini, komentar Salah yang mencolok memicu Carragher untuk kembali mengecamnya.

Bekas bek The Reds itu berbicara di Monday Night Football milik Sky Sports: “Menurut saya, apa yang ia lakukan setelah pertandingan itu memalukan. Banyak yang bilang itu hanya luapan emosi—menurut saya tidak demikian."

"Setiap kali Mo Salah berhenti untuk berbicara di zona media, yang hanya terjadi empat kali dalam delapan tahun di Liverpool, itu selalu merupakan sesuatu yang sudah ia dan agennya rencanakan demi menciptakan kerusakan maksimal dan menguatkan posisinya sendiri. Ia melakukan itu 12 bulan lalu, dan saya menegurnya waktu itu. Ia memainkan emosi para pendukung Liverpool. Saat itu Liverpool sedang memimpin klasemen, ia mencetak gol kemenangan atas Southampton, dan itu momen yang ia pilih untuk menekan para pemilik Liverpool. Sekarang pun sama, dia memilih akhir pekan ini untuk melakukannya. Menurut saya ia menunggu hasil buruk, menunggu saat fans, manajer, dan semua orang di klub merasa berada di titik terendah, dan memilih waktu itu untuk menyerang manajer, mungkin bahkan mencoba membuatnya dipecat.”