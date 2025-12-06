"Saya Tak Percaya!" - Wawancara Gahar Mohamed Salah! Sebut Dirinya 'Dilempar Ke Bawah Bus' Setelah Dicadangkan Arne Slot Ketiga Kalinya

Dalam kampanye yang melihat beberapa pemain Liverpool jatuh di bawah standar tinggi yang mereka tetapkan dalam kampanye kemenangan gelar musim lalu, Salah mengalami penurunan tajam dalam performa.

Tidak mampu secara konsisten mengulang penampilan cemerlang yang membuatnya mencetak 29 gol dan mencatat 18 assist di liga utama musim lalu, mantan pemain sayap Chelsea dan Roma itu juga menerima kritik karena gagal berbicara kepada para pendukung selama perjuangan Liverpool musim ini.

Berbicara dalam kapasitasnya sebagai pundit Sky Sports, legenda Liverpool Jamie Carragher - yang telah membuat 737 penampilan untuk klub, memenangkan sembilan trofi utama - mengatakan pada bulan November: “Saya pikir Virgil van Dijk, setelah pertandingan [Nottingham Forest], keluar lagi dan berbicara, seperti yang seharusnya dilakukan sebagai kapten, ia menyebut Liverpool dalam keadaan kacau. Saya harus mengatakan, setelah semua kekalahan Liverpool ini, selalu Virgil van Dijk yang keluar. Dan seperti yang saya katakan, kapten seharusnya melakukan itu, tetapi harus ada pemain lain di ruang ganti yang keluar dan berbicara untuk klub.

“Setahun yang lalu akhir pekan ini, Mo Salah tidak malu untuk keluar dan berbicara tentang situasinya sendiri, tentang klub yang tidak menawarkannya kontrak. Saya hanya pernah mendengar Salah berbicara ketika dia mendapatkan pemain terbaik, atau dia membutuhkan kontrak baru.

“Saya ingin melihat Mo Salah keluar sebagai salah satu pemimpin, sebagai salah satu legenda Liverpool, keluar dan berbicara untuk tim. Tidak seharusnya selalu kapten. Namun, jelas, manajer [Slot] yang ada di garis tembak. Setiap manajer dengan hasil seperti itu, seperti yang Anda katakan, jika mereka adalah bagian dari empat terbawah atau tim promosi, mereka akan berada di bawah tekanan.

“Jadi tidak diragukan lagi manajer sekarang berada di bawah tekanan dengan hasil seperti itu, setelah menjadi juara, tetapi juga karena apa yang Liverpool belanjakan di musim panas.”

Setelah berbulan-bulan spekulasi tentang masa depannya, Salah menandatangani kontrak baru dua tahun dengan Liverpool pada bulan April. Kesepakatan sebelumnya dijadwalkan akan berakhir pada akhir musim 2024-25.

Mencari taruhan sepak bola yang lebih pintar? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan kemenangan dengan GOAL Tips on Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!