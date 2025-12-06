Getty Images Sport
"Saya Tak Percaya!" - Wawancara Gahar Mohamed Salah! Sebut Dirinya 'Dilempar Ke Bawah Bus' Setelah Dicadangkan Arne Slot Ketiga Kalinya
Salah ditempatkan di bangku cadangan untuk tiga pertandingan terakhir Liverpool
Mencari cara untuk membangkitkan kembali performa Liverpool dalam musim 2025-26 yang sulit sejauh ini, pelatih kepala Slot menempatkan Salah di antara pemain pengganti dalam tiga pertandingan liga terakhir melawan West Ham, Sunderland, dan Leeds.
Namun, meskipun The Reds mencatat kemenangan 2-0 atas Hammers pada 30 November, mereka belum mampu melanjutkan kemenangan tersebut, membutuhkan gol bunuh diri dari bek Sunderland Nordi Mukiele untuk mendapatkan satu poin melawan Sunderland, sebelum dua kali menyia-nyiakan keunggulan untuk imbang dengan Leeds.
Mencetak dua gol liga pertamanya sejak kemenangan 2-1 September atas rival Everton, striker Hugo Ekitike mencetak dua gol di babak kedua yang menempatkan Liverpool di depan Leeds. Namun, tim asuhan Slot kemudian disamakan oleh penalti Dominic Calvert-Lewin dan gol dari gelandang Anton Stach.
Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai segera mengembalikan keunggulan timnya dengan penyelesaian terkontrol setelah 80 menit, hanya untuk Ao Tanaka dari Leeds menyelamatkan poin di menit terakhir waktu tambahan.
Jimat Reds dikritik karena gagal berbicara kepada pendukung.
Dalam kampanye yang melihat beberapa pemain Liverpool jatuh di bawah standar tinggi yang mereka tetapkan dalam kampanye kemenangan gelar musim lalu, Salah mengalami penurunan tajam dalam performa.
Tidak mampu secara konsisten mengulang penampilan cemerlang yang membuatnya mencetak 29 gol dan mencatat 18 assist di liga utama musim lalu, mantan pemain sayap Chelsea dan Roma itu juga menerima kritik karena gagal berbicara kepada para pendukung selama perjuangan Liverpool musim ini.
Berbicara dalam kapasitasnya sebagai pundit Sky Sports, legenda Liverpool Jamie Carragher - yang telah membuat 737 penampilan untuk klub, memenangkan sembilan trofi utama - mengatakan pada bulan November: “Saya pikir Virgil van Dijk, setelah pertandingan [Nottingham Forest], keluar lagi dan berbicara, seperti yang seharusnya dilakukan sebagai kapten, ia menyebut Liverpool dalam keadaan kacau. Saya harus mengatakan, setelah semua kekalahan Liverpool ini, selalu Virgil van Dijk yang keluar. Dan seperti yang saya katakan, kapten seharusnya melakukan itu, tetapi harus ada pemain lain di ruang ganti yang keluar dan berbicara untuk klub.
“Setahun yang lalu akhir pekan ini, Mo Salah tidak malu untuk keluar dan berbicara tentang situasinya sendiri, tentang klub yang tidak menawarkannya kontrak. Saya hanya pernah mendengar Salah berbicara ketika dia mendapatkan pemain terbaik, atau dia membutuhkan kontrak baru.
“Saya ingin melihat Mo Salah keluar sebagai salah satu pemimpin, sebagai salah satu legenda Liverpool, keluar dan berbicara untuk tim. Tidak seharusnya selalu kapten. Namun, jelas, manajer [Slot] yang ada di garis tembak. Setiap manajer dengan hasil seperti itu, seperti yang Anda katakan, jika mereka adalah bagian dari empat terbawah atau tim promosi, mereka akan berada di bawah tekanan.
“Jadi tidak diragukan lagi manajer sekarang berada di bawah tekanan dengan hasil seperti itu, setelah menjadi juara, tetapi juga karena apa yang Liverpool belanjakan di musim panas.”
Setelah berbulan-bulan spekulasi tentang masa depannya, Salah menandatangani kontrak baru dua tahun dengan Liverpool pada bulan April. Kesepakatan sebelumnya dijadwalkan akan berakhir pada akhir musim 2024-25.
Salah meluncurkan kecaman tajam setelah hasil imbang dramatis melawan Leeds
Namun, dalam sebuah wawancara yang menggemparkan setelah hasil imbang Liverpool yang mengecewakan dengan Leeds, Salah telah mengungkapkan bahwa ia berniat mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar klub selama pertandingan kandang hari Sabtu mendatang melawan Brighton, dengan pemain berusia 33 tahun itu tidak yakin apakah ia memiliki masa depan di Merseyside.
Setelah pertandingan melawan tim Fabian Hurzeler, Salah akan menuju ke kamp Piala Afrika Mesir menjelang turnamen yang dimulai pada hari Minggu, 21 Desember di Maroko.
Dalam kutipan yang dimuat oleh The Times, ia berkata: “Saya tidak percaya, saya sangat, sangat kecewa. Saya telah melakukan begitu banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun dan terutama musim lalu.
“Sekarang saya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu kenapa. Sepertinya klub telah melemparkan saya di bawah bus. Begitulah perasaan saya. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin saya disalahkan sepenuhnya.
“Saya mendapatkan banyak janji di musim panas ini dan sejauh ini saya di bangku cadangan untuk tiga pertandingan, jadi saya tidak bisa mengatakan mereka menepati janji. Saya sudah sering mengatakan sebelumnya bahwa saya memiliki hubungan baik dengan manajer dan tiba-tiba, kami tidak memiliki hubungan apa pun. Saya tidak tahu kenapa, tapi sepertinya bagi saya, bagaimana saya melihatnya, bahwa seseorang tidak menginginkan saya di klub.
“Klub ini, saya selalu mendukungnya. Anak-anak saya akan selalu mendukungnya. Saya sangat mencintai klub ini, saya akan selalu melakukannya. Saya menelepon ibu saya kemarin — kalian tidak tahu apakah saya akan bermain atau tidak, tapi saya tahu.
“Kemarin saya berkata kepada [orang tua saya], ‘Datanglah ke pertandingan melawan Brighton.’ Saya tidak tahu apakah saya akan bermain atau tidak, tapi saya akan menikmatinya. Dalam pikiran saya, saya akan menikmati pertandingan itu karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Saya akan berada di Anfield untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar dan pergi ke Piala Afrika. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saya di sana.”
'Ini benar-benar menyakitkan' - Salah mengharapkan lebih banyak kritik dari Carragher
Sementara Salah mengatakan dia “tidak ingin menjawab pertanyaan ini” tentang apakah dia bisa pindah ke Liga Pro Saudi di bursa transfer Januari, dia melanjutkan pernyataannya yang eksplosif dengan mengatakan dia mengharapkan Carragher “mencari kesalahan lagi kepadanya” selama liputan Sky Sports pada pertandingan Liga Premier hari Minggu.
“Setelah apa yang telah saya lakukan untuk klub, itu benar-benar menyakitkan,” lanjut Salah. “Anda bisa membayangkan, sungguh. Setelah pergi dari rumah ke klub dan Anda tidak tahu apakah Anda akan menjadi starter.
“Saya tahu klub ini terlalu baik, saya sudah berada di sini bertahun-tahun. Besok [Minggu] Carragher akan mencari kesalahan saya lagi dan lagi dan itu tidak masalah."
Salah juga menyebut nama striker Bayern Munich, Harry Kane, saat membela catatan golnya musim ini, dengan mengatakan kapten Inggris itu diperlakukan lebih baik oleh media Inggris meskipun gagal mencetak gol selama 10 pertandingan saat di Tottenham Hotspur.
Dia menambahkan: "Boleh saya beri contoh? Ini konyol tapi maaf. Saya ingat beberapa waktu lalu, Harry Kane tidak mencetak gol selama sepuluh pertandingan, semua di media mengatakan, ‘Oh, Harry pasti akan mencetak gol, ketika datang ke Mo semua orang mengatakan ‘dia perlu di bangku cadangan’. Maaf Harry!"
Salah telah mencetak lima gol dalam 19 pertandingan di semua kompetisi untuk Liverpool musim ini.
Salah telah mendapatkan status legendaris setelah memimpin Liverpool meraih dua gelar Liga Premier
Masih harus dilihat bagaimana bos Liverpool Slot akan menanggapi komentar Salah saat timnya bersiap untuk berhadapan dengan raksasa Serie A Inter Milan di Liga Champions pada Selasa malam.
Setelah pindah ke Anfield dari klub Italia Roma pada tahun 2017, Salah telah menjadi salah satu pemain terhebat Liverpool sepanjang masa. Saat ini, ia berada di urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, hanya di belakang penyerang legendaris Ian Rush (346) dan Roger Hunt (285), setelah mencetak 250 gol dalam 420 penampilan untuk juara 20 kali tersebut.
Salah telah meraih tujuh trofi besar dalam periode emas lainnya dalam sejarah gemilang Liverpool, termasuk dua gelar Premier League pada 2019-20 dan 2024-25. Dia juga membantu klub memenangkan mahkota Liga Champions keenam mereka pada 2018-19 di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp.
