"Tak Ada Alasan Mendepaknya" - Mohamed Salah Kembali! Rekonsiliasi Dengan Arne Slot, Superstar Liverpool Itu Akan Masuk Skuad Lawan Brighton
Salah akan kembali
Menurut laporan yang tersebar luas, Salah diperkirakan kembali ke skuad Liverpool akhir pekan ini. Bintang The Reds itu mengirim pesan mengejutkan akhir pekan lalu ketika ia mengklaim bahwa ia "dikorbankan", tetapi sejak itu telah mengadakan pembicaraan klarifikasi dengan manajernya, dan siap untuk diintegrasikan kembali ke dalam skuad. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Salah untuk bermain sebelum ia terbang ke Piala Afrika bersama Mesir. Berita ini bisa mengakhiri perselisihan publik yang menyelimuti Liverpool dalam beberapa pekan terakhir, di tengah serangkaian hasil liga, ajang cup, dan Eropa yang buruk, yang membuat klub hampir menyerahkan gelar Liga Premier mereka.
Dan meskipun tidak jelas apakah ia akan dimasukkan dalam starting XI atau di bangku cadangan, pembaruan positif ini akan menjadi kelegaan besar bagi staf kepelatihan dan penggemar Liverpool menjelang pertandingan akhir pekan melawan Brighton di Anfield.
Slot mengonfirmasi harapan untuk reuni
Manajer Liverpool berbicara kepada pers sebelumnya dan mengonfirmasi bahwa dia dijadwalkan berbicara dengan ikon Mesir tersebut sebelum membuat keputusan tentang memasukkannya ke dalam tim untuk akhir pekan. Dan meskipun dia senang mengakui ingin Salah kembali, dia enggan membuat permintaan maaf atas kekacauan, yang merupakan episode memalukan bagi klub.
Slot mengatakan kepada wartawan: "Saya akan berbicara dengan Mo pagi ini dan hasilnya akan menentukan bagaimana penampilannya besok. Apa yang saya butuhkan adalah percakapan dengan dia dan lain kali saya berbicara tentang Mo seharusnya dengan dia dan bukan di sini. Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan. Saya berbicara dengannya hari ini dan hasilnya menentukan bagaimana keadaan besok. Anda bisa mencoba dengan berbagai cara tetapi saya baru saja mengatakan bahwa lain kali saya berbicara tentang dia harus bersama dirinya. Saya pikir sudah ada banyak percakapan sejak minggu lalu antara perwakilannya dan kami. Permintaan maaf? Biasanya saya akan mengatakan Anda sudah mengajukan tiga pertanyaan Anda. Saya tidak punya alasan untuk mendepaknya."
Carragher: 'Kerusakan maksimal'
Pihak yang memberi pendapat tentang perdebatan Salah dalam beberapa minggu terakhir di antaranya Jamie Carragher dan Alan Shearer, yang sangat kritis terhadap Sang Raja Mesir. Carragher awalnya menyebut Salah "memalukan" dan "egois" atas komentar yang dibuat setelah ditinggalkan di bangku cadangan melawan Leeds United. Carragher berpendapat bahwa Salah dan agennya secara strategis mengatur waktu ledakan publik untuk "menyebabkan kerusakan maksimal" dan menekan klub, berpotensi untuk mendapatkan kontrak baru atau bahkan memaksa manajer keluar. Mantan bek Liverpool ini kemudian memberikan permintaan maaf bersyarat, dengan mengatakan dia "mengagumi" Salah sebagai pemain tetapi menekankan bahwa penyerang itu harus "berperilaku baik di luar lapangan".
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier, Alan Shearer, juga sependapat dengan Carragher, secara umum setuju bahwa meskipun dia memahami frustrasi Salah karena dibangku-cadangkan (karena dia sendiri pernah mengalami hal tersebut), pemain itu salah mengungkapkan keluhannya secara terbuka kepada pers. Shearer percaya masalah ini telah meningkat ke titik di mana Salah mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Liverpool, dan pernyataan eksplosifnya telah "menodai" warisannya di klub tersebut.
Shearer berkata: "Dia akan diingat sebagai salah satu yang hebat di Premier League apakah dia telah bermain di pertandingan terakhirnya atau tidak dan sangat disayangkan jika dia harus pergi seperti ini setelah apa yang dia lakukan untuk Liverpool. Satu hal yang akan saya katakan adalah bahwa semua ini tidak akan terlupakan, tetapi saya pikir ini tidak akan merusak warisannya. Dia telah mencapai begitu banyak, dan Liverpool tidak akan memenangkan apa yang mereka telah menangkan tanpa dia, jadi saya tidak berpikir ini akan merusak warisannya, tetapi akan ternoda. Saya pikir Slot telah menangani situasi ini dengan sangat baik. Saya pikir dia berbicara dengan baik sebelum dan setelah pertandingan pada hari Selasa. Itu adalah situasi yang sangat, sangat sulit bagi semua orang tetapi saya pikir dia berbicara dengan presisi, kejujuran, dan keterbukaan - saya pikir dia menangani semuanya dengan sangat tepat."
Tes Seagulls menanti Salah, Slot dan rekan-rekan.
Performa tidak konsisten Liverpool musim ini membuat mereka tertahan di posisi kesepuluh di tabel Liga Premier dan sangat membutuhkan kemenangan atas Brighton di Anfield akhir pekan ini. Selain kelemahan pertahanan yang sudah terdokumentasi dengan baik, The Reds juga kesulitan mencetak gol musim ini, belum mencetak gol di babak pertama dalam lima pertandingan Liga Premier terakhir mereka, rekor terpanjang tanpa gol babak pertama sejak Januari hingga Maret 2021. Dan meskipun Brighton mengalahkan Liverpool 3-2 dalam pertemuan terakhir mereka pada bulan Mei, mereka belum pernah mengalahkan The Reds dalam pertandingan liga berturut-turut sebelumnya.
