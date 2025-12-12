"Tak Ada Alasan Mendepaknya" - Mohamed Salah Kembali! Rekonsiliasi Dengan Arne Slot, Superstar Liverpool Itu Akan Masuk Skuad Lawan Brighton

Pihak yang memberi pendapat tentang perdebatan Salah dalam beberapa minggu terakhir di antaranya Jamie Carragher dan Alan Shearer, yang sangat kritis terhadap Sang Raja Mesir. Carragher awalnya menyebut Salah "memalukan" dan "egois" atas komentar yang dibuat setelah ditinggalkan di bangku cadangan melawan Leeds United. Carragher berpendapat bahwa Salah dan agennya secara strategis mengatur waktu ledakan publik untuk "menyebabkan kerusakan maksimal" dan menekan klub, berpotensi untuk mendapatkan kontrak baru atau bahkan memaksa manajer keluar. Mantan bek Liverpool ini kemudian memberikan permintaan maaf bersyarat, dengan mengatakan dia "mengagumi" Salah sebagai pemain tetapi menekankan bahwa penyerang itu harus "berperilaku baik di luar lapangan".

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Premier, Alan Shearer, juga sependapat dengan Carragher, secara umum setuju bahwa meskipun dia memahami frustrasi Salah karena dibangku-cadangkan (karena dia sendiri pernah mengalami hal tersebut), pemain itu salah mengungkapkan keluhannya secara terbuka kepada pers. Shearer percaya masalah ini telah meningkat ke titik di mana Salah mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Liverpool, dan pernyataan eksplosifnya telah "menodai" warisannya di klub tersebut.

Shearer berkata: "Dia akan diingat sebagai salah satu yang hebat di Premier League apakah dia telah bermain di pertandingan terakhirnya atau tidak dan sangat disayangkan jika dia harus pergi seperti ini setelah apa yang dia lakukan untuk Liverpool. Satu hal yang akan saya katakan adalah bahwa semua ini tidak akan terlupakan, tetapi saya pikir ini tidak akan merusak warisannya. Dia telah mencapai begitu banyak, dan Liverpool tidak akan memenangkan apa yang mereka telah menangkan tanpa dia, jadi saya tidak berpikir ini akan merusak warisannya, tetapi akan ternoda. Saya pikir Slot telah menangani situasi ini dengan sangat baik. Saya pikir dia berbicara dengan baik sebelum dan setelah pertandingan pada hari Selasa. Itu adalah situasi yang sangat, sangat sulit bagi semua orang tetapi saya pikir dia berbicara dengan presisi, kejujuran, dan keterbukaan - saya pikir dia menangani semuanya dengan sangat tepat."