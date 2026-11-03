Moggi: "Napoli, Allegri mengamuk. Lucca bisa bermain di Serie B, bukan di Serie A"

Pertandingan berikutnya POR Champions League 15.00 NAP

Luciano Moggi, mantan petinggi Napoli dan Juventus, serta Lazio, Roma, dan Torinio, berbicara kepada RadioRadio tentang Napoli, yang kalah dari Juventus di Torino pada Minggu malam. Berikut petikan terpenting dari pernyataannya, seperti dikutip Il Napolista: "Napoli? Suasana di sana tidak terlalu ceria. Mereka harus memulihkan rasa percaya diri. Saya sudah berbicara dengan para pemain, Allegri, direktur, sedikit banyak dengan semua orang. Mereka semua ingin tampil baik, tetapi menurut saya semangat mereka sedang turun. Kekalahan-kekalahan ini terasa berat. Setelah pertandingan, Allegri meluapkan amarah besar kepada tim karena menurutnya mereka tidak menunjukkan kegigihan yang ia inginkan saat menghadapi lawan. Setelah pertandingan, ia menutup pintu sebuah ruangan dan berbicara kepada tim sebagaimana seharusnya seorang pelatih berbicara".

Moggi melanjutkan: "Pelatih sepenuhnya diliputi ketidakpastian. Kemarin Hojlund tidak bermain karena flu; De Bruyne bergantian tampil sangat baik dan tampil redup; McTominay bekerja keras, tetapi sendirian. Napoli kini dipenuhi tanda tanya dan situasi ini seharusnya membuat tim lebih memikirkan liga daripada Liga Champions. Cedera yang mereka alami terlalu banyak untuk memikirkan kedua kompetisi sekaligus".