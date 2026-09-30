Moggi: "Del Piero sekarang bukan prioritas Juventus, yang utama lebih dulu adalah tim yang kuat"

Kepada mikrofon Radio Radio, kemungkinan ini juga dibahas oleh Luciano Moggi, mantan direktur umum Juventus: "Del Piero adalah ikon yang cocok berada di mana pun, tetapi saat ini Juventus kemungkinan punya prioritas untuk membangun tim yang kuat, yang membuat lawan takut dan memiliki para petinggi yang tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang harus mereka lakukan - dikutip Tuttosport -. Setelah itu, setelah tim penting terbentuk, tentu kehadiran pemain penting seperti Del Piero tidak akan merugikan. Di sisi lain, saat ini ada seorang pemain yang sedang menunggu dan saya rasa semua orang menghargainya atas apa yang telah dia lakukan, seperti Chiellini. Karena itu masalah sebenarnya saat ini bukan prioritas untuk memiliki seorang presiden, karena kalau tidak maka yang terjadi akan seperti di federasi, mereka mengganti sanggurdi tanpa memikirkan bahwa pada akhirnya sanggurdi tidak turun bermain".



