Mitos bertema USMNT milik Christian Pulisic dibantah oleh legenda AC Milan, Andriy Shevchenko, saat klaim terkait Piala Dunia dibahas
Kapan Pulisic mencetak gol terakhirnya untuk AC Milan?
Pulisic, yang telah mencatatkan rekor terbaik sepanjang kariernya selama bermain di San Siro, kembali mencetak dua digit gol musim ini. Namun, cedera telah menghambat kemajuannya dalam beberapa waktu terakhir.
Penyerang berusia 27 tahun ini gagal mencetak gol dalam sembilan penampilannya terakhir - dengan periode tanpa gol tersebut berlanjut sejak 28 Desember. Ia belum mencetak gol sepanjang tahun kalender ini, yang menjadi sumber kekhawatiran bagi beberapa pihak di Milan.
Dikabarkan bahwa Pulisic membiarkan fokusnya teralihkan ke turnamen besar yang akan segera digelar di Amerika Utara, dengan keinginan yang jelas darinya untuk berada dalam kondisi prima dan siap bertanding saat turnamen tersebut berlangsung.
Apakah bintang USMNT, Pulisic, memiliki ambisi untuk bermain di Piala Dunia di kandang sendiri?
Pertanyaan juga diajukan mengenai komitmen Pulisic terhadap kepentingan tim, mengingat ia menunda menandatangani kontrak baru. Mantan penyerang ikonik Rossoneri, Shevchenko, tidak memiliki kekhawatiran serupa. Pemain Ukraina itu mengatakan kepada Gazzetta dello Sport: “Jangan percaya mitos bahwa pemain sekelasnya sudah memikirkan Piala Dunia. Itu tidak ada.
“Ketika seorang pemain masuk ke lapangan, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk timnya pada saat itu. Pulisic telah mencetak gol-gol penting dan akan terus melakukannya, baik untuk AC Milan maupun di Piala Dunia bersama Amerika Serikat.”
Leao dipuji oleh legenda Milan, Shevchenko.
Meskipun Pulisic belakangan ini tampil kurang memuaskan, penyerang Portugal Rafael Leao telah menemukan kembali permainannya. Shevchenko merasa senang melihat pemain berusia 26 tahun yang bertenaga ini mulai menunjukkan potensi terbaiknya, dengan janji akan penampilan yang lebih baik di masa depan.
Legenda Milan, Shevchenko, menambahkan: “Rafa menunjukkan bahwa dia benar-benar telah matang. Dia berusaha untuk tampil sebaik mungkin dalam peran yang tidak alami baginya, dan dia melakukannya untuk memenuhi permintaan pelatih. Dia berkomitmen pada hal baru dan melakukannya untuk tim, karena itulah yang diminta darinya. Plus, dia mencetak gol.
“Pelatih [Fabio] Capello benar, saya membaca wawancara-wawancaranya: Leao bukan penyerang tengah, tapi dia tahu cara menjalankan tugasnya dengan baik, dia menyerang ruang kosong dan membuat dirinya tersedia. Dalam hal ini, [Massimiliano] Allegri telah menemukan keseimbangan yang tepat: jika fokus pada serangan balik cepat, sprint Rafa sangat krusial. Lalu Anda tidak bisa meminta dia untuk menguasai bola atau menjadi nomor sembilan seperti [Zlatan] Ibrahimovic: karakteristiknya berbeda.”
Apakah Modric akan menyetujui perpanjangan kontrak di San Siro?
Saat Milan terus berjuang untuk lolos ke Liga Champions, Luka Modric tetap menjadi pengatur permainan di lini tengah meski usianya sudah 40 tahun. Dia adalah salah satu pemain yang diharapkan Rossoneri untuk menyetujui perpanjangan kontrak dan tetap bertahan di San Siro.
Shevchenko berbicara tentang masa depan rekan pemenang Ballon d’Or-nya: “Selama dia masih memiliki semangat ini di dalam dirinya, dia harus tetap di sini. Juga karena meskipun dia memiliki karisma, dia bukan beban, dia membantu dan tahu cara selalu siap sedia, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.
“Dia sedang menjalani musim yang luar biasa, kita semua tahu kualitas hebat yang dimilikinya. Saya pernah bermain melawan dia: cara dia memahami permainan sangat mengesankan, kerja kerasnya sebagai atlet melampaui batas seorang pesepakbola. Dan dia adalah orang yang fantastis, orang yang baik. Saya melihatnya menghadapi tim mana pun, selalu membawa kualitas yang sama, ambisi yang sama. Dia diikuti dengan kerendahan hati, tanpa berteriak. Dia bermain dengan intensitas dan pengorbanan, dengan semangat tim.
“Saya senang dia berada di Milan karena hal itu memperkaya kariernya, bermain untuk Milan selalu istimewa. Dan saya senang untuk para penggemar Rossoneri karena mereka pantas mendapatkannya. Dia memproyeksikan citra yang kuat bagi para pemain muda dan tentu saja bagi rekan-rekannya yang cenderung mengidentifikasi diri dengan dia dan mengikuti jejaknya.”
Milan, yang saat ini berada di posisi kedua di klasemen Serie A, akan kembali beraksi pada Minggu saat menghadapi derby melawan rival abadi Inter. Pulisic telah bersinar dalam pertandingan tersebut di masa lalu dan berharap dapat melakukannya lagi sambil membuktikan nilainya kepada para skeptis.
