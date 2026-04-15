Penyerang Liverpool, Hugo Ekitiké, harus meninggalkan lapangan pada Selasa malam dalam pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (kalah 0-2) setelah hanya bermain selama setengah jam karena cedera yang tampaknya parah. L’Equipe kini melaporkan bahwa tendon Achilles-nya robek dan diperkirakan ia akan absen selama lebih dari sembilan bulan, sehingga tidak akan bermain lagi pada tahun kalender ini.
Mimpi buruk bagi Liverpool dan Prancis: Hugo Ekitiké absen hingga akhir tahun
Pemain asal Prancis itu menjerit kesakitan pada babak pertama saat timnya kalah 0-2 dari PSG. Penyerang berusia 23 tahun itu harus dibawa keluar lapangan dengan tandu, dan segera terlihat bahwa cedera yang dialaminya tampak serius.
Kekhawatiran terburuk Liverpool dan sang pemain sendiri kini telah dikonfirmasi oleh L’Equipe: Ekitike mengalami robekan pada tendon Achilles-nya. Pukulan telak ini berarti bahwa pemain yang didatangkan pada musim panas ini tidak hanya akan absen di Piala Dunia bersama Prancis, tetapi juga sebagian besar musim depan.
Selain kemalangan besar ini, The Reds juga tersingkir dari Liga Champions setelah menelan kekalahan 4-0 dalam dua leg.
Manajer Arne Slot tampak cemas setelah pertandingan usai dan mengakui bahwa tanda-tanda awal tidak menjanjikan hal yang baik, mengingat tim kini harus menghadapi tersingkirnya dari kompetisi Eropa serta kehilangan penyerang utama mereka. “Situasinya tidak terlihat baik, kita semua sudah melihatnya. Di babak kedua dia pulang, kita belum melihatnya lagi. Kamu tidak pernah ingin cedera, apalagi saat ini,” kata pelatih kepala.
Cedera ini menandai berakhirnya musim debut yang mengesankan bagi mantan penyerang Eintracht Frankfurt tersebut. Dalam 45 pertandingan di semua kompetisi, Ekitiké telah mencetak 17 gol dan 6 assist. Ketidakhadirannya meninggalkan lubang besar dalam skuad juara bertahan tersebut.
Liverpool harus bangkit kembali menjelang akhir musim yang krusial. The Reds saat ini berada di peringkat kelima Liga Premier dengan 52 poin dan bertekad untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan dengan segala cara. Chelsea, dengan 48 poin, terus membayangi tim asuhan Slot.
Kini setelah pemain internasional Prancis itu absen, tim harus mengandalkan Cody Gakpo dan Mohamed Salah untuk menghidupkan kembali lini serang yang sedang mandek. Kabar baiknya, Alexander Isak telah kembali bergabung dengan skuad setelah pulih dari cedera berkepanjangan.