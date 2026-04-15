Mimpi buruk bagi Liverpool dan Prancis: Hugo Ekitiké absen hingga akhir tahun

Pemain asal Prancis itu menjerit kesakitan pada babak pertama saat timnya kalah 0-2 dari PSG. Penyerang berusia 23 tahun itu harus dibawa keluar lapangan dengan tandu, dan segera terlihat bahwa cedera yang dialaminya tampak serius.

Kekhawatiran terburuk Liverpool dan sang pemain sendiri kini telah dikonfirmasi oleh L’Equipe: Ekitike mengalami robekan pada tendon Achilles-nya. Pukulan telak ini berarti bahwa pemain yang didatangkan pada musim panas ini tidak hanya akan absen di Piala Dunia bersama Prancis, tetapi juga sebagian besar musim depan.

Selain kemalangan besar ini, The Reds juga tersingkir dari Liga Champions setelah menelan kekalahan 4-0 dalam dua leg.