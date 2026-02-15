Luka Modric & Ruben Loftus-Cheek: AC Milan Masih Calon Kuat Juara Serie A

"Itu penting bagi kami, kami tidak boleh kehilangan kemenangan hari ini, karena kami tahu poin ini sangat krusial untuk tetap berada dalam perburuan liga, dan kami berhasil melakukannya," ujar Modric kepada DAZN Italia.

Modric mengakui timnya sempat lengah. "Kami sedikit santai di babak kedua dan kurang waspada, itulah sebabnya mereka mencetak gol. Jadi kami menekan, maju ke depan, dan mencetak gol yang sangat penting itu. Kami senang dengan kemenangan ini."

Mantan bintang Real Madrid itu juga tersanjung dengan nyanyian khusus dari fans Milan untuknya. "Merupakan sebuah kehormatan mendengar mereka menyanyikan lagu ini untuk saya. Terima kasih banyak, saya sangat senang mendengarnya," ungkap Modric tersipu.

Sementara itu, Loftus-Cheek menanggapi teriakan pelatih Massimiliano Allegri yang memintanya lebih agresif sebelum gol tercipta. "Tidak banyak ruang antar lini, Pisa sangat kompak. Ketika bola melebar, saya yakin Anda bisa mendengarnya (Allegri), dia berteriak 'masuk ke kotak penalti, serang kotak penalti'."

"Zack mengirimkan umpan silang yang hebat, dan saya berhasil menyambutnya, jadi saya sangat senang," tambah Loftus-Cheek.

Mengenai persaingan gelar, Loftus-Cheek menutup: "Saya pikir hal terpenting adalah fokus pada diri sendiri. Pertandingan terlalu sulit untuk melihat terlalu jauh ke depan. Jika kami mengalihkan fokus ke tujuan lain atau tim lain, itu bisa merugikan."