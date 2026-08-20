Kedatangan Fortini dari Fiorentina, dengan formula pinjaman senilai satu juta euro disertai opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 8 juta euro serta persentase dari penjualan kembali di masa depan, bisa mendorong Cacciamani menjauh dari Torino. Yang pasti, pemain sayap yang dipanggil Baldini untuk laga uji coba melawan Yunani pada Juli lalu itu ingin bermain secara reguler. Dia tidak ingin menghentikan jalur perkembangannya. Musim lalu, dalam musim pertamanya yang benar-benar dijalani di level profesional, dia mencatatkan 37 penampilan sepanjang musim bersama Juve Stabia, yang dihiasi dua gol, dua assist, dengan total 2.630 menit bermain. Tahun ini dia ingin naik satu level dalam kariernya, menjadi opsi yang kredibel juga untuk tim nasional Italia. Entah itu Roma atau Milan, dia tidak ingin menghabiskan satu tahun hanya dengan menyaksikan pemain lain bermain.