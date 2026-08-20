Bukan hanya Roma yang mengincar Alessio Cacciamani. Winger kelahiran 2007 itu, yang sudah lama masuk daftar Gasperini dan D'Amico, menurut Toro.it kini juga masuk radar AC Milan, yang menilai profilnya juga untuk masa depan. Mantan pemain Juve Stabia itu, juara Italia U-18 bersama Torino pada 2025, tidak tak tergantikan, tetapi untuk melepasnya Cairo ingin harga yang pantas dibayar. Dalam beberapa pekan terakhir, patron Torino itu menolak proposal 12 juta euro plus 10% dari penjualan kembali di masa depan dari Roma; untuk melepasnya, ia meminta 20 juta euro.
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Milan tertarik pada Alessio Cacciamani dari Torino, tantang Roma: Alphadjo Cissè dalam kesepakatan?
Kartu Cisse' untuk meyakinkan Torino
Menjelang akhir pekan ini, Roma bisa mengajukan tawaran baru sebesar 15 juta euro plus persentase dari penjualan kembali di masa depan, AC Milan siap ikut bersaing dan untuk mendapatkan hak prioritas atas pemain sayap tangguh itu, yang mampu bermain di lini tengah sepanjang sisi lapangan atau sebagai winger serang, mereka siap memanfaatkan kartu Alphadjo Cissè, yang diminta Torino dengan status pinjaman. Pada jendela transfer ini AC Milan telah merekrut pemain-pemain mahal, bertalenta, tetapi yang terpenting adalah pemain asing. Untuk masa depan, terutama terkait daftar skuad, mereka perlu menambah jumlah pemain Italia dalam skuad. Dan Cacciamani termasuk di antara profil paling menarik dalam sepak bola buatan Italia.
Cacciamani ingin bermain
Kedatangan Fortini dari Fiorentina, dengan formula pinjaman senilai satu juta euro disertai opsi pembelian yang ditetapkan sebesar 8 juta euro serta persentase dari penjualan kembali di masa depan, bisa mendorong Cacciamani menjauh dari Torino. Yang pasti, pemain sayap yang dipanggil Baldini untuk laga uji coba melawan Yunani pada Juli lalu itu ingin bermain secara reguler. Dia tidak ingin menghentikan jalur perkembangannya. Musim lalu, dalam musim pertamanya yang benar-benar dijalani di level profesional, dia mencatatkan 37 penampilan sepanjang musim bersama Juve Stabia, yang dihiasi dua gol, dua assist, dengan total 2.630 menit bermain. Tahun ini dia ingin naik satu level dalam kariernya, menjadi opsi yang kredibel juga untuk tim nasional Italia. Entah itu Roma atau Milan, dia tidak ingin menghabiskan satu tahun hanya dengan menyaksikan pemain lain bermain.
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