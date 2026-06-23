Tottenham mengucurkan sekitar 8,5 juta poundsterling untuk merebutnya dari persaingan internasional di Djurgardens, dan setelah melalui fase perkembangan dan pematangan yang ditunjukkannya di Inggris, nilai pasar Bergvall pun meningkat secara signifikan. Ada kabar mengenai permintaan sebesar 40 juta euro, namun angka sekitar 30 juta euro mungkin sudah cukup untuk memulai negosiasi, terutama karena ia semakin tidak lagi menjadi prioritas bagi De Zerbi.