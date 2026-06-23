Pertama, Piala Dunia bersama Swedia, lalu tantangan profesional baru. Lucas Bergvall memiliki gambaran yang jelas mengenai jalan yang harus ditempuhnya dari masa kini hingga masa depan. Pemain kelahiran 2006 ini telah secara tegas menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Tottenham demi mencari kesempatan bermain yang lebih konsisten serta proyek teknis yang dapat memaksimalkan potensinya dalam peran alaminya sebagai gelandang tengah.
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Milan, sorotan tertuju pada Bergvall: ia ingin hengkang dari Tottenham pada musim panas nanti, berikut harga transfernya
MILAN BERMINAT
Dalam pembicaraan awal antara Amorim dan tim strategi yang terdiri dari Almstadt dan Gardiner, profil gelandang asal Swedia Bergvall juga terungkap. Bagi Milan, profil ini sangat sejalan dengan strategi klub: talenta muda, dengan pengalaman yang cukup di ajang-ajang bergengsi, serta potensi perkembangan yang sangat besar.
FITUR
Bergvall termasuk dalam kategori "gelandang modern" yang mampu memadukan kualitas teknis, intensitas, dan kemampuan untuk maju sambil menguasai bola. Dengan tinggi 188 sentimeter, ia memadukan postur fisik dan kelincahan, karakteristik yang memungkinkannya memainkan berbagai peran di area tengah lapangan. Bersama Amorim di Milan, ia dapat bermain dalam tiga peran: sebagai gelandang pengatur serangan di samping gelandang bertahan yang lebih posisional, sebagai gelandang box-to-box yang mampu memanfaatkan ruang kosong, serta sebagai gelandang yang bertugas meningkatkan tekanan dan memimpin transisi permainan.
BERAPA HARGANYA
Tottenham mengucurkan sekitar 8,5 juta poundsterling untuk merebutnya dari persaingan internasional di Djurgardens, dan setelah melalui fase perkembangan dan pematangan yang ditunjukkannya di Inggris, nilai pasar Bergvall pun meningkat secara signifikan. Ada kabar mengenai permintaan sebesar 40 juta euro, namun angka sekitar 30 juta euro mungkin sudah cukup untuk memulai negosiasi, terutama karena ia semakin tidak lagi menjadi prioritas bagi De Zerbi.